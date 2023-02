Kde se dá sehnat brigáda? Prověřili jsme u firem z různých oborů

Zatímco dříve byly brigády doménou studentů, dnes je vše jinak. Vysokoškolští studenti sice u většiny firem patří mezi nejčastější zájemce o práci, ale hojně je doplňují také penzisté, kteří si chtějí přivydělat k důchodu, a stejně tak zaměstnaní lidé, kteří si ke své stálé mzdě chtějí přidat ještě další výdělek. „Chodí za námi lidé, kteří mají sice plný úvazek přes týden, ale hledají ještě brigádu na víkend,“ potvrzuje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. Častěji si brigády hledají rovněž středoškolští studenti a rodiče na rodičovské dovolené.

Proměnil se také charakter brigádnických míst. Už dávno neplatí, že by brigády byly jen záležitostí pár týdnů v době letních prázdnin. Jistě, v některých oborech či firmách ano. Stále více firem ovšem i u brigádníků preferuje dlouhodobější spolupráci.

Co se naopak příliš nezměnilo, jsou obory, kde brigádníky hledají, a tipy nabízených pozic. „Nejčastěji brigádnická místa nabízí střední a velké firmy ze segmentu logistiky, e-commerce a retailu,“ přibližuje současnou situaci Michal Harásek, spoluzakladatel online platformy Tymbe, která zprostředkovává právě brigády. Typicky se jedná o pozice pokladní, asistenta prodeje, doplňovače, baliče a expedienta zboží či řidiče.

Jinými slovy, nejčastěji se jedná o méně náročné profese, kde lze brigádníka zaučit během velmi krátkého času, třeba jen během pár hodin nebo dokonce i za méně než hodinu. „Z pohledu délky zaškolení i požadavků na zkušenosti v oboru jsou pak náročnější brigády v administrativě nebo ve výrobě. Ty se často vyznačují nižším zastoupením brigádníků v poměru ke kmenovým pracovníkům,“ doplňuje Harásek.

Oslovené firmy z mnoha různých oborů tyto skutečnosti potvrzují.

V obchodech preferují stálejší spolupráci

V obchodech a e-shopech brigádníky využívají v hojném počtu. Například online supermarket Košík.cz má zájem hlavně o brigádníky do centra zákaznické péče, a to především pro dlouhodobou spolupráci. „Vyžadujeme flexibilitu a měsíční práci alespoň 40 hodin. Špičky máme hlavně o víkendech a ve večerních hodinách, zhruba od 18 do 23 hodin, kdy potřebujeme posilovat směny,“ říká Tomáš Křesťan, HR ředitel Košíku.

K práci je zde potřeba jen základní technické vzdělání. „Zájemce musí perfektně znát náš online supermarket, tedy webové stránky i aplikaci a umět s nákupem poradit často i starším lidem nebo méně technicky zdatným klientům,“ zdůrazňuje Křesťan.

Nejčastěji se o práci u Košíku uchází vysokoškolští studenti a maminky na rodičovské dovolené. Oproti minulým rokům registrují i výrazně vyšší zájem u středoškoláků, takže není problém obsadit pozici ihned.

S brigádníky v průběhu celého roku počítají také v knižním secondhandu Knihobot. A to na všechny pozice v provozu i na zákaznické podpoře. Nárazovou spolupráci ale nevyhledávají ani tady. „Zaučení lidí je pro nás velkou investicí, proto preferujeme spíše dlouhodobější spolupráci,“ vysvětluje Dominik Gazdoš, CEO Knihobotu. Požadavek při nástupu je proto odpracovat alespoň 12 hodin týdně (3x 4hodinová směna). Jinak si ale každý brigádník může volit směny a jejich počet podle vlastních možností. Na dohodu o provedení práce tu brigádníkům platí 140 korun na hodinu, na dohodu o pracovní činnosti pak 160 korun na hodinu.

Vstupní požadavky v podstatě žádné nejsou, ale samozřejmě se hledí na to, jak jsou zájemci o brigádu přirozeně zruční, jak komunikují. Vše ostatní brigádníky naučí. S čím by však zájemci měli počítat, je fyzická náročnost práce (přece jen se služba zakládá na práci s knihami, které nejsou nejlehčí) a monotónnost některých činností.

Valná většina brigádníků v Knihobotu jsou studenti, ve větší míře ti vysokoškolští, v menší středoškoláci (mohou pracovat v provozu a ve skladu). „Zajímavou částí našeho brigádnického poolu jsou ale lidé, kteří mají svá běžná zaměstnání, často i více specializované, a k nám si chodí přivydělat a ‚odpočinout‘,“ doplňuje Gazdoš.

Práce v logistice a správě nemovitostí má svá specifika

Dlouhodobější spolupráci s brigádníky preferuje rovněž společnost M2C, která působí v oblasti facility managementu. Nejde o nic jiného než správu nemovitostí, a tedy činnosti, jako je úklid, údržba a zabezpečení spravovaných objektů. Brigádníky tu využívají napříč spektrem nabízených pracovních pozic.

Konkrétní rozsah práce záleží na dohodě. Například u fyzické ostrahy rozsah není striktně stanoven. „V mnohých případech se snažíme brigádníkům vyjít vstříc a zajistit jim tak flexibilní plánování směn v dlouhodobějším horizontu,“ říká Michal Kroužil, HR ředitel M2C. Nabízí však i nárazové akce – typu ostrahy konferencí, plesů atd., což jsou maximálně několikadenní brigády.

„Zde je ale nutné upozornit na to, že každý zaměstnanec v úseku bezpečnosti, bez ohledu na typ pracovního poměru, musí absolvovat státní zkoušku Strážný 68-008-E zaměřující se na standardní a rizikové situace ostrahy. Skládá se z písemné a ústní části,“ popisuje Kroužil. Příprava probíhá formou samostudia podkladů, které zájemce dostane s dostatečným předstihem, aby se mohl na zkoušku připravit. „Výhodou je, že osvědčení o této zkoušce je uplatnitelné v rámci celého území České republiky a nemá omezenou platnost. Je to zkrátka takový ‚řidičák‘ a vstupenka do tohoto oboru,“ uvedl Kroužil.

Pozice v této firmě jsou všechny vázané na plnoletost. Mezi zájemci jsou studenti, penzisté, ale také ti, co mají stabilní práci, ale potřebují si přivydělat. Průměrná hodinová sazba se pohybuje okolo 150 korun za hodinu.

Podobné je to u logistických firem. Ani tady brigádníky mladší 18 let zpravidla nezaměstnávají, protože většina provozních pozic ke své práci využívá manipulační techniku, kterou nelze obsluhovat bez příslušného oprávnění. Brigádnická místa nabízí například společnost Geis, ovšem ne celoročně, ale především v letních měsících. Zpravidla jde o pozice skladníka nebo výpomocného řidiče.

Nejčastějšími zájemci o práci jsou zde studenti. „Nabízíme jim brigády na období několika týdnů, kdy tak nahrazujeme naše kmenové zaměstnance, kteří čerpají dovolenou. Nicméně náš požadavek je vždy na souvislou brigádu, neumíme nabídnout brigádu jen na některé vybrané dny nebo víkendy,“ upozorňuje Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ. „Stále narážíme na představy uchazečů, kdy mají za to, že budou pracovat jen několik málo hodin ideálně o víkendu nebo v pozdních odpoledních hodinách. To bohužel v našich podmínkách není možné.“

Kariéru v IT lze odstartovat už na brigádě při střední škole

Zcela standardně pracují s brigádníky i firmy z oblasti IT. I když filosofie je v tomto případě jiná než třeba v logistice či retailu. Většinou se totiž nejedná o typické brigádníky, ale o stážisty (studenty).

Například ve společnosti Atlas Group, která se zabývá softwarovými a hardwarovými řešeními, spolupracují se stážisty především v oblasti vývoje software, ale také v obchodu, marketingu či administrativě. „Jedná se o pravidelnou práci, kdy ke stáži přistupujeme tak, abychom stážistu či stážistku připravili na výkon povolání v budoucnosti, a to buď u nás, nebo jinde. Každý má k sobě mentora, s kterým konzultuje svoji práci,“ popisuje Jan Řehák, HR manager ze společnosti skupiny Atlas Group.

Firma proto pracuje už i se studenty na střední škole. V tomto případě převážně v oblasti vývoje software. „Ze zkušenosti totiž víme, že čím dříve začnou a podívají se do světa komerčního vývoje, o to lépe se pak dokážou prosadit v budoucím zaměstnání,“ vysvětluje Řehák. „Věříme, že je třeba mladým dávat šanci, a nechat je dělat na reálných projektech, aby si zkusili práci v týmu, a byli zodpovědní za výsledek.“ Dodává, že někteří ve firmě následně zůstanou pracovat i po dokončení školy, někteří jdou o dům dále. Přesto se do všech snaží investovat úsilí, a zatím se jim tento přístup vyplácí.

Podobnou filosofii vyznávají rovněž v IT společnosti Algotech. Tato firma spolupracuje s několika středními školami, jejichž studenti do ní chodí na praxi. „Studenti se tak dostanou do prostředí provozu IT společnosti a mohou si upravit svá očekávání pro budoucí zaměstnání a kariéru. My naopak můžeme využít jejich nový a praxí nezatížený pohled na některé řešené oblasti podpory a rozvoje v oblasti informačních a komunikačních technologií,“ říká Josef Pavlis, personální ředitel Alchotech.

Na brigádu do kanceláře

Brigádnická místa ale najdete i v rámci kancelářských profesí. Například Trinity Bank nabízí krátkodobé i dlouhodobé brigády. Jde o pozice jak ve front office, tak i back office. Typickými adepty na ně jsou studenti vysokých škol ekonomického nebo IT zaměření. „V rámci pracovních úvazků studenty podporujeme tím, že jim umožňujeme naplánovat si práci u nás dle jejich studijních povinností,“ říká David Jirušek, tiskový mluvčí Trinity Bank. Dodává, že mnozí z těchto brigádníků po dokončení své školy začínají v bance svou profesní kariéru.

Ve společnosti Sodexo Benefity využívají brigádníky spíše nárazově, vykrývají nepravidelné výkyvy práce. Stálých mají jen pár, pracují v marketingovém oddělení nebo v back office a zpravidla odpracují kolem 80 hodin měsíčně, někdy méně. „Na jednorázové akce nebo projekty najímáme brigádníky, kteří se obvykle vejdou do 20 hodin,“ doplňuje Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity. I v této firmě jsou brigádníky nejčastěji vysokoškolští studenti, o přivýdělek se sem hlásí ale také rodiče na rodičovské dovolené a v poslední době také lidé v penzi.

V cestovním ruchu je práce sezonní

Na některé pozice nabírají brigádníky rovněž cestovní kanceláře a agentury. Například u agentury Invia se jedná zejména o práci v back office a o pozice v oblasti prodeje zájezdů. Preferují přitom dlouhodobé brigádníky, ideálně na celou sezonu, tedy únor až srpen. „Nabíráme pracovníky již od února, abychom je stihli před hlavní letní sezonou naučit vše potřebné,“ uvedla Jiřina Ekrt Jirušková, mluvčí Invia. Minimální délka letní brigády jsou v agentuře Invia dva měsíce.

U brigádníků nevyžadují přímo praxi, zájemce o práci vše naučí. Požadují však čistý trestní rejstřík, PC gramotnost, empatii při jednání s klientem, schopnost dotahovat věci do konce, pracovat v týmu, obchodní dovednosti. Naopak u brigád většinou nepožadují znalost anglického jazyka.

Počet zájemců o brigádnická místa v této cestovní agentuře roste. Enormní zájem sledují hlavně u studentů, kteří představují zhruba 75 procent uchazečů. Zbývající čtvrtina pak připadá na ty, kteří jsou zaměstnaní a hledají si ke své stálé práci přivýdělek.

Pokud však jde o počty odpracovaných hodin týdně, zde je situace opačná. Oproti předchozím letům evidují v Invii trend menších úvazků. „Zatímco dříve si pracovníci na dohodu o pracovní činnosti chtěli co nejvíc přivydělat a ochotně souhlasili s úvazkem 30 i více hodin týdně, dnešní zájemci o brigádu chtějí často pracovat 20 hodin týdně, nebo jen dva dny v týdnu a více svého času nechtějí na práci alokovat,“ popisuje Jirušková. „Vidina vyšší výplaty pro ně není rozhodující. Hájí si svůj osobní čas.“

Ve službách a lázeňství je nabídka rozmanitá

Poměrně bohatá nabídka brigád bývá pravidelně ale v celém oboru HoReCa, tedy i v hotelech a penzionech a nejrůznějších gastronomických provozech. Nejčastěji se jedná o sezonní práce.

Podobně je tomu také u lázeňství. Nejvíce brigádnických míst se zde objevuje do ubytovacích a stravovacích provozů. Například v Lázních Luhačovice hledají pravidelně číšníky a servírky, pokojské, uklízečky či pomocníky do kuchyně na mytí nádobí. „Na všechny tyto pozice stačí mít chuť pracovat a my všechny nové kolegy a kolegyně zaučíme,“ říká Vladimíra Juřeníková, personální ředitelka Lázní Luhačovice. Doplňuje, že studenty, kteří jsou nejčastějšími zájemci o brigády, zaměstnávají nejdříve od věku 17 a 18 let, protože například práce pokojské nebo mytí nádobí může být pro některé mladé fyzicky náročnější, zvláště pokud pracují celou směnu. Ve věku 15 a 16 let přijímají jen děti zaměstnanců.

Nejvíce brigádníků se zde uplatní přes letní prázdniny, kdy si zaměstnanci lázní vybírají dovolenou. Minimální délka letní brigády je zde jeden měsíc, kdo má zájem, ale může samozřejmě pracovat celé dva měsíce, nebo i přes školní rok v podobě víkendové spolupráce.

Brigády ale v lázních najdete také na zdravotnické pozice, a to například sanitáře, maséry, fyzioterapeuty a rovněž všeobecné sestry. „U těchto pozic je samozřejmě nutná potřebná kvalifikace a zkušenost brigádníků, kvalita péče o klienty je pro nás pochopitelně zásadní,“ doplňuje Juřeníková. Zvláště v případě nárazové potřeby výpomoci, zejména v případě pracovní neschopnosti zaměstnanců, často chodí vypomáhat bývalí zaměstnanci lázní, kteří jsou již v důchodu.

Výdělky brigádníků v Lázních Luhačovice se odvíjí od pozice v rozmezí 130 až 200 korun za hodinu. „Každý rok pravidelně odměny navyšujeme, většinou procentuálně od 5 do 10 procent,“ říká Juřeníková. Dodává, že bez brigádníků by se určitě neobešli, pro provozy lázní je jejich pomoc velmi důležitá. Přes léto jim proto, pokud to kapacity dovolí, nabízí i ubytování.

Ve výrobě je to složitější

Jen minimum brigádnických pozic nabízí obvykle výrobní firmy. Důvod je jasný. „Tím, že jsme výrobní firma s poměrně složitými produkty a procesy, trvá u nás zaškolení na většinu pozic několik týdnů. Pro brigádníky tedy nejsme příliš atraktivní,“ vysvětluje Edita Vokounová, HR manažerka společnosti VEKRA, která vyrábí okna. Brigádníci jsou tak v této firmě zcela výjimečnou záležitostí.

Podobné je to rovněž ve výrobním družstvu Dřevojas, kde vyrábí koupelnový nábytek. Zaškolení do výroby by bylo příliš náročné. Přes léto nabírají brigádníky jen do skladů. „Zpravidla se jedná o plnoleté studující děti našich zaměstnanců nebo jejich příbuzné,“ upřesňuje Radana Šoupalová, personální manažerka Dřevojasu.

Někde nabírají brigádníky na lehčí manuální práce

Další firmy přijímají brigádníky na pozice, kde není nutná žádná odbornost. Například ve firmě Trachea, která vyrábí nábytková dvířka, nabírá v letním období brigádníky na základní manuální práce. Bez problémů tak zde mohou pracovat i studenti středních škol. „Zpravidla se k nám hlásí studenti z rodin zaměstnanců, proto je zájem víceméně konstantní,“ říká Adam Bartošek, místopředseda správní rady společnosti Trachea.

Podobně je tomu u společnosti M&T, která vyrábí dveřní a okenní kování. I tady brigádníky přijímají zejména v letních měsících v době dovolených. „Nejčastěji se jedná se o týdenní brigády na 4 až 8 hodin denně, přičemž výdělky se v současnosti pohybují v rozmezí od 120 do 150 korun za hodinu,“ popisuje Ivo Ulich, majitel M&T. Jelikož se jedná a jednoduché manuální práce, jako je navěšování klik v galvanovně, nebo třídění či balení finálních výrobků, uplatnění zde najdou i studenti od 15 let.

Ve výrobním družstvu OBZOR Zlín hledají nejčastěji brigádníky na pozici vrátného. Obsazují ji alespoň částečně v každém měsíci jako zástupy za zaměstnance v pracovní neschopnosti či čerpající řádnou dovolenou. V letních měsících a nárazově při větším množství zakázek pak nabírají brigádníky také na pozice lisař, dělník a seřizovač. „Mimo pozici seřizovače, kde je nezbytná praxe, nemáme na znalosti a dovednosti brigádníků žádné speciální požadavky – zaučíme je,“ uvádí Martina Postavová, personalistka OBZOR Zlín. Zájemci o brigádu se u této firmy rekrutují především z řad studentů a starobních důchodců. Pozice denní vrátný, lisař a dělník jsou vhodné i pro studenty od 15 let. „Co se týče finančních odměn pro brigádníky, ty jsme zvedaly naposled v říjnu 2022, a to o 10 procent. V současnosti se tak pohybují od 110 do 199 korun za hodinu v závislosti na vykonávané pozici,“ doplňuje Postavová.

Administrativu řeší i výrobní firmy

Výrobce systémů komfortního větrání s rekuperací tepla a designových radiátorů Zehnder Group pak v průběhu roku nárazově využívá služeb brigádníků na práce administrativního rázu. „Převážně jde o letní měsíce, kdy nám brigádníci z řad studentů pomáhají pokrýt aktivity, které jsou kapacitně nad rámec možností interních pracovních sil a zároveň je možné jejich zpracování rozložit do delšího časového úseku,“ popisuje Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro ČR a SR. Specifické požadavky na brigádníky firma nemá. Vyžadují ale spolehlivost, pečlivost, běžnou znalost práce na PC a v kancelářských programech. Se zájemci se vždy domlouvají v předstihu na konkrétní období.

Výši odměny pro brigádníky pravidelně navyšují, zpravidla o inflaci. Konkrétní výše odměny se ale samozřejmě posuzuje individuálně podle náplně práce či kvality zpracování přiděleného úkolu.