Většina Čechů platí bezhotovostně. Blíží se konec bankovek a mincí?

ANKETA MEZI ODBORNÍKY: Jste pro zachování nebo zrušení hotovosti? Odklon od plateb v hotovosti je v technologicky vyspělé části světa patrný, přesto považuji za důležité hotovost zachovat. Alternativa zaplatit bankovkou či mincemi by měla při nákupu vždy zůstat nejen proto, že stále existuje okruh lidí, kteří bezhotovostní platby nevyužívají a ani to neplánují. V České republice zákonná povinnost přijmout platbu také hotově je, v některých evropských státech ale její uzákonění teprve prosazuje Mezinárodní asociace mincovnického průmyslu, jejímž členem je také Česká mincovna.

Aleš Brix, obchodní ředitel České mincovny Hotovost plní dvě základní funkce. Je platebním prostředkem a uchovatelem hodnoty. Důvodů pro její zachování je několik. Při výpadku bezhotovostního vypořádávání plateb (živelní událost, hackerský útok, blackout apod.) by se celá ekonomika zastavila. Ne každý má bankovní účet. Jsou i jednotlivci, kteří platby bezhotovostně odmítají ze zásady, principiálně, nedůvěřují institucím včetně bank, a proto vlastní úspory drží v hotovosti. A existují i obavy, že případné zrušení hotovosti by zvýšilo možný dohled státu na fungování každého člověka. Zároveň panuje obava, že takové opatření by centrální bance v případě potřeby umožnilo zavést záporné úrokové sazby na vklady obyvatelstva, které by tím bylo nuceno k větší spotřebě.

Jan Mayer, ředitel odboru peněžního oběhu a ochrany platidel ČNB Jsem jednoznačně pro postupné omezování hotovosti a dlouhodobě i pro její zrušení. Je to neefektivní, nepraktické, nehygienické, drahé a napomáhá to praní špinavých peněz, daňovým únikům a kriminalitě obecně. Jako spolumajiteli obchodů a dříve i několika restaurací by mi to velmi zjednodušilo život a určitě snížilo krádeže a manka na prodejnách. Nyní si ale zrušení představit neumím. Z technologických i cenových důvodů. Ale vývoj obecně jde tímto směrem. Z tohoto pohledu se mi líbí Skandinávie, kde hotovost opravdu nepotřebujete.

Petr Borkovec, ředitel finanční skupiny Partners Bezhotovostní platby kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami mají pro zákazníky řadu výhod, počínaje rychlostí, pohodlností, přesností i možností lepší kontroly nad výdaji v rodinném rozpočtu, kdy nemusím schovávat po kapsách účtenky, ale nákupy se zaznamenávají v rámci elektronického bankovnictví. Trend je tedy v tomto ohledu jasný. Osobně si ale nemyslím, že je třeba vést debatu o hotovosti a bezhotovostních platbách ve stylu „buď, a nebo“, ale oba způsoby se mohou vhodně doplňovat. Obzvlášť proto, že hotovost je stále na řadě míst jedinou možností, jak zaplatit, třeba i kvůli špatnému pokrytí signálem. Samotná ochota obchodníků přijímat bezhotovostní platby je věc druhá, ale v tomto ohledu bude stále více fungovat konkurenční prostředí, a budou-li mít zákazníci možnost volby, tak při srovnatelné kvalitě půjdou tam, kde pro ně bude placení nejpohodlnější.

Jiří Pech, analytik Broker Trust U nás i v mnoha zemích (i v EU) je hotovost stále používána v poměrně velkém rozsahu plateb, zejména v maloobchodě stále činí kolem 50 %. Výjimkou v Evropě jsou severské státy, kde se toto procento dostalo k číslu 10. Ale ani tam neuvažují o zrušení hotovosti – naopak proběhly diskuse, že přístup k hotovosti by měl mít každý. Určitým směrem, které by mohly mít další vliv na vývoj objemu peněz v oběhu, jsou diskuse o zavedení digitálních měn centrálních bank. Ale ani ty nejsou tak daleko, abychom mohli v historicky krátké době uvažovat o tom, že by mohlo v nějaké zemi dojít k úplnému zrušení hotovosti. Osobně pro zrušení hotovosti nejsem. Stále ji potřebujeme. Ve městech v ČR se bez ní téměř vždy obejdeme, ale zkuste vyrazit na venkov. Tam je situace často jiná.

Tomáš Hládek, expert České bankovní asociace na platební styk a peněžní oběh