Jak se mění banky a kdy budeme posílat peníze jen díky telefonnímu číslu

Češi mají inovace v oblibě. Svědčí o tom průzkum ČSOB, podle kterého se k nim vstřícně staví 94 % respondentů. Stále oblíbenější je banka v mobilu. Jen u ČSOB ji používá už milion klientů.

„Je vidět, že mobil se stává samozřejmou součástí našich životů a řešíme přes něj i řadu důležitých věcí. Zákazníci se čím dál víc přesouvají do digitálního prostředí, aby měli své finance pod dohledem 24/7 a mohli je spravovat jednoduše, bezpečně a odkudkoliv,“ říká Tomáš Stegura, výkonný ředitel za oblast Digital ve skupině ČSOB.

V posledních dvaceti letech nabraly změny v bankovní sféře velké tempo. Od hotovosti jsme přešli ke kontaktním, posléze bezkontaktním kartám až k tokenům v mobilním zařízení. Málokdo dnes potřebuje papírové výpisy, které mají měsíční periodicitu. Jednodušší je si vše potřebné zkontrolovat na pár kliků během několika sekund v mobilní aplikaci.

„Zatímco dříve převyšoval počet uživatelů internetového bankovnictví, dnes je tomu naopak. Počet uživatelů mobilní aplikace rychle roste,“ potvrzuje Lukáš Kropík z České spořitelny.

„Klienti chtějí komfort a to, aby banka fungovala jako jedna z mnoha aplikací, které snadno a intuitivně ovládají přes svůj mobil. A to vše s co nejlepším poměrem cena/výkon,“ míní Lucie Brunclíková z banky CREDITAS. Nedávný průzkum banky potvrdil trend ohledně požadavků zákazníků. Chtějí služby zdarma, co nejvíc intuitivní ovládání, a výhody u prodejců či poskytovatelů služeb, zkrátka hledí hodně na funkčnost a výhodnost.

Robot i platba na telefonní číslo

Česká spořitelna byla první velkou bankou, která přišla s virtuálními kartami. Ty si pohodlně vytvoříte ve svém bankovnictví, aniž byste musel chodit na pobočku.

A někde jsou k dispozici virtuální asistenti. Například Aneta z Air bank rozumí psané i mluvené češtině, pomůže vám s nejčastějšími problémy a poradí v celé řadě postupů. Dokonce zná i řadu vtipů nebo se od ní na vyžádání dozvíte různé zajímavosti nejen z bankovního prostředí.

Okamžitá platba i platba pomocí QR kódu asi pro nikoho z nás není novinkou. Od příštího roku by dokonce mělo být možné poslat platbu na cizí účet pouze se znalostí telefonního čísla jeho majitele. Na projektu nové služby tzv. plateb na kontakt spolupracuje Česká bankovní asociace (ČBA) s Českou národní bankou.

Trendem posledních let je tedy určitě digitalizace, snaha služby zjednodušit a jít tak klientům co nejvíc naproti. Jsou banky, které ani neprovozují pobočky, a veškerá komunikace se děje online.

„Stále ale zůstává velké množství klientů, kteří si o produktech a nabídkách chtějí promluvit osobně, vše si nechat vysvětlit a poradit se. Pokud budou banky i nadále chtít být bankou pro všechny, může to být budoucna výzva, jak jejich požadavky skloubit,“ dodává Jakub Heřmánek z Fio bank.

Jak platíme

Češi jsou na jedné straně otevřeni inovacím, na straně druhé se odmítají vzdát tradičních způsobů placení. Nejrozšířenějším platebním prostředkem stále zůstává debetní platební karta (69 %), využívána je však často i hotovost, kterou platí 55 % Čechů.

Téměř pětina z nás platí přiložením mobilního telefonu, nejčastěji pomocí aplikace Google Pay či Apple Pay. Pozitivní vztah k těmto novinkám podpořila částečně i pandemie koronaviru, během které se náš život přesunul do online světa.

„Kromě peněženky je právě mobilní telefon věc, kterou u sebe neustále nosíme a využíváme. Podle našeho průzkumu využívají tuto možnost zejména mladí lidé, takže se dá předpokládat, že počet uživatelů poroste, a to přímo úměrně s tím, jak budou stárnout další generace,“ komentuje Tomáš Hládek, gestor Komise ČBA pro platební styk.

Jak platíme Debetní karta (69 %) zůstává nejrozšířenějším platebním prostředkem, který využíváme při placení svých nákupů častěji než hotovost (55 %).

Oproti předchozímu roku pokleslo využívání kreditní karty, naopak začínáme čím dál více využívat moderní způsoby placení jako např. svůj mobilní telefon.

Bezkontaktní placení upřednostňuje 82 % Čechů.

V případě online nákupů je nejčastější formou úhrady placení platební kartu prostřednictvím platební brány.

Alespoň někdy vybírá z bankomatu většina (92 %) české populace. S dostupností bankomatů ve svém okolí jsou vesměs spokojeni.

O možnosti okamžitých plateb slyšely více než tři čtvrtiny Čechů. Třetina službu pravidelně využívá, pětina jen občas.

Více než polovina lidí vnímá platby na mobil jako přínosnou novinku v platebním styku. Na 45 % Čechů by mělo zájem službu využívat. Zdroj: ČBA

Zeptali jsme se bank, co považují za své nejmodernější vychytávky.

Air Bank

Veškeré služby Air bank je možno sjednat online. Jako první banka spustila možnost bezkontaktního výběru peněz z bankomatů, kdy není potřeba vkládat kartu do bankomatu, ale stačí si s ní u bankomatu jen „pípnout“ jako při placení v obchodě. Jako první zavedla možnost vybrat si, v jakých bankovkách si chcete částku vybrat.

Banka CREDITAS

První multibankovní aplikace v Česku Richee (dnes CREDITAS Banking) umí spravovat účty i u jiných bank (včetně slovenských) a pomůže s rozpočty a kategorizací výdajů i příjmů.

Česká spořitelna

Virtuální karty si klient pohodlně vytvoří ve svém bankovnictví. Z bankomatů lze pohodlně vybrat peníze pomocí QR kódu, klient se tak vůbec nemusí dotýkat bankomatu, jen si odebere hotovost.

ČSOB

Virtuální asistentka Kate je k dispozici 24/7 a je zcela zdarma. Funguje v aplikaci ČSOB Smart a DoKapsy.

Fio banka

Jako první v roce 1998 spustila Internetbanking. Nabízí široké zabezpečení platebních karet. Klienti si mohou sami, online a zdarma nastavovat blokace různých typů transakcí, jako například transakce s nevýhodnou konverzí DCC nebo výběry z bankomatů s poplatkem provozovatele.

Komerční banka

19. února 1992 zprovoznila první online bankomat ve střední a východní Evropě. Klientům nabízí zdarma antivirovou ochranu IBM Trusteer Rapport, specializovaný software chránící proti malwaru jako variantu pro PC nebo jako součást mobilní aplikace Mobilní banka.

mBank

Jako první banka v Česku virtualizovala celé portfolio platebních karet. Klient má možnost objednat si jakoukoliv platební kartu bez plastového nosiče a mít ji tak neustále k dispozici jen v digitální podobě ve svém chytrém telefonu či chytrých hodinkách. Nabízí všechny druhy mobilního placení (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay i nejnovější Xiaomi Pay).

Max banka

Výhodné refinancování a konsolidace spotřebitelských úvěrů je možné vyřídit kompletně z mobilu nebo počítače, bez papírování či chození na pobočku;

MONETA Money Bank

Jako první na tuzemském bankovním trhu spustila možnost bezkontaktních plateb mobilem: nejprve platební metodu Google Pay, následovala platba pomocí chytrých hodinek Garmin a Fitbit , poté Apple Pay. Jako vůbec první banka v České republice v lednu 2020 spustila refinancování hypoték online

Raiffeisenbank

PlatímPak - původní Equa řešení pro odložené platby za nákupy v eshopu je dostupné pro nové i stávající klienty banky, více než 95 % všech operací je možné zařídit online.

UniCredit Bank

Digitální koncept Open. Tři klíčové retailové produkty, běžný účet, spotřebitelský úvěr a hypotéku, banka umožňuje zakládat a spravovat jednoduše, rychle, efektivně a bezpapírově.