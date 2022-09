Výběry zdarma a dobrý úrok. Děti mají o svém účtu jasno, jaká je nabídka bank?

Je čím dál populárnější dávat dětem kapesné na jejich vlastní účet. Na něm mohou rodiče nastavit limity pro výběr hotovosti i pro platby na internetu, což kromě větší bezpečnosti peněžních operací může pomoci i s ušetřením větší částky.

Přitom děti o vlastní účet stojí, jen 5 % jej nemá a nechce, 41 % by jej chtělo a zbytek jej má. Nejčastěji účet používají k platbám kartou v obchodech. Prioritu v ovládání hraje mobil (82 %), počítač má jen zhruba pětinový podíl. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Banky Creditas.

„Z hlediska priorit označily děti jako nejdůležitější parametry bankovního účtu výběry po celém světě zdarma (91 %), dobrý úrok (84 %) a grafické přehledy toků na účtu (83 %). Do top 5 se vešly ještě nabídky slev u řetězců rychlého občerstvení a možnost plateb mobilem, které by ocenily tři čtvrtiny dětí,“ shrnuje výsledky průzkumu ředitelka produktů a projektů Banky Creditas Ivana Pícková.

Dětský účet je výhodný i pro rodiče

A co si přejí rodiče? V prvé řadě vést své děti k samostatnosti a zodpovědnosti. A podle jejich názoru účet pro děti jim v rámci této snahy pomůže naučit své ratolesti moderně pracovat s penězi a také s nimi správně hospodařit. Potvrdil to průzkum STEM/MARK pro Air Bank.

„Dítě si díky online bankovnictví vyzkouší dospělý svět. Naučí se, že když si chce něco koupit, musí vědět, kolik má na účtu peněz a nemůže všechno utratit najednou. Že pípnutí kartou u terminálu v obchodě se promítne do zůstatku na jeho účtu. A že si musí dávat pozor na platební kartu a na svůj PIN,“ vysvětluje Petr Šmíd, vedoucí oddělení Výzkum trhu Air Bank.

Silný argument představuje také lepší přehled o tom, jak dítě s penězi zachází a za co utrácí. Rodič může stav účtu jednoduše zkontrolovat ve svém mobilním nebo internetovém bankovnictví. V případě potřeby tak může kdykoliv zasáhnout, ať už úpravou limitů pro platby kartou a výběry z bankomatů anebo jen dobře míněnou radou.

Výhodou dětského učtu je podle rodičů i rychlost a operativnost při předávání peněz, a to především v různých nečekaných situacích.

„Mnozí rodiče vnímají účet pro děti jako pojistku pro nenadálé, nebo dokonce potenciálně rizikové situace. Zejména pokud nechtějí, aby s sebou dítě nosilo příliš mnoho hotovosti. Pokud dítě nemá dostatek peněz na jídlo nebo dopravu a není možnost, jak mu je předat v hotovosti, bankovní účet spolu s platební kartou mohou takový problém snadno a rychle vyřešit,“ doplňuje Šmíd.

Jak vybírat dětský účet

Účet pro děti je možné založit u většiny tuzemských bank, a to bez poplatku za vedení. U některých bank lze založit už od narození, u jiných od 6 let, liší se i věk, do kterého lze služby dětského účtu využívat, rozpětí je od 15 do 26 let.

Do určité částky mohou někde děti dokonce získat o něco lepší úrok, než mají na běžných účtech dospělí. Samozřejmostí je dětská debetní karta pro platby či výběry z bankomatů, kde nehrozí přečerpání účtu jako u karty kreditní. A díky internetovému či mobilnímu bankovnictví mají rodiče přehled o tom, jak děti s penězi nakládají.

I když bývá vedení účtu zdarma, ověřte si podmínky. „Dejte pozor na různé poplatky, například za odchozí platby či výběry z bankomatů. V některých případech může dosáhnout cena výběru z bankomatu cizí banky několik desítek korun, což už dokáže s dětským rozpočtem zamávat,“ upozorňuje Martin Kouřil ze společnosti Broker Trust.

Jako rodič by se nevyhýbal ani investicím. Děti se naučí, že peníze nemusí ležet v prasátku nebo na bankovním účtu, ale mohou se zhodnocovat. Různé zvýhodněné investiční účty pro děti dnes nabízí řada investičních fondů a jiných platforem. „I zde je třeba rozumně vybírat, zajímat se o poplatky, správně nastavit investiční strategii. A stejně jako dospělí mohou mít děti založené i doplňkové penzijní spoření nebo stavební spoření, na které jim bude přispívat i stát,“ dodává Kouřil.