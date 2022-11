SROVNÁNO: Která banka má nejvíce klientů, nejlepší produkty a nejvyšší zisky?

První banky začaly na území ČR působit na počátku 19. století, tou úplně první byla v roce 1824 Česká spořitelna. Bankovní sektor se rozvíjel a v roce 1938 existovalo na trhu kolem 120 bank a bankovních domů. K redukci jejich počtu došlo během druhé světové války i po ní.

Velkým přelomem v historii našeho bankovnictví bylo přijetí zákona o bankách a spořitelnách, kterým bylo zřízeno prvních sedm obchodních bank. A v devadesátých letech nastal v tomto oboru obrovský boom, řada finančních ústavů ovšem nepřežila.

„Nové zákony umožnily zakládání bank, které nebyly dostatečně kapitálově vybaveny a byly řízeny nezkušenými manažery. Chyběla regulace podnikání, zakládal se bankovní dohled, získávaly se první zkušenosti,“ vysvětluje příčiny krachů šéfka Garančního systému finančního trhu (GSFT) Renáta Kadlecová.

Navíc lidé byli zvyklí na to, že v minulosti vždy za vše ručil stát, a mnoho podnikavců zneužilo jejich důvěry. Divoká léta jsou ale za námi. A vklady v bankách, stavebních spořitelnách i družstevních záložnách jsou pojištěny do výše ekvivalentu 100 000 eur.

Přesto je dobré se o finanční zdraví banky zajímat. „Obecně platí, že je dobré sledovat informace o hospodaření, tj. jaké banka dosahuje výsledky (zda dlouhodobě není například ve ztrátě), zda zveřejňuje všechny finanční zprávy, auditor nemá výhrady k jejímu hospodaření a v médiích nebo na sociálních sítích se neobjevují negativní zmínky a stížnosti klientů,“ doporučuje Kadlecová.

Nejen na hospodářské výsledky jsme se zeptali 14 bank. Zajímalo nás, který svůj produkt považují za nejlepší ve srovnání s konkurencí. O hodnocení jsme požádali i odborníky z Finparády. Jejich názor je opřen o interní analýzu a dlouhodobý monitoring finančních produktů.

A co podle nich klient od své banky očekává? „Běžný účet bez poplatků, výhodné úročení na spořicích produktech a moderní mobilní bankovnictví, které se stalo trendem poslední doby. Kromě toho klienti oceňují, když jejich banka drží krok s dobou a neustále vylepšuje své služby. Zájem je také například o možnost placení mobilem či chytrými hodinkami, okamžité platby či bankovní identitu,“ říká šéfredaktor Finparády Jan Bachura.

V přehledu jsou banky seřazeny podle abecedy.

1. Air bank

Vstup na český trh: Listopad 2011

Vlastník: Home Credit N. V., Air Bank patří do skupiny PPF

Počet klientů: Více než 1 milion

Počet zaměstnanců: Přes 1 000

Počet poboček: 32

Počet bankomatů: 370

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Skupina Air Bank dosáhla v roce 2021 čistého zisku 2,252 miliardy korun.

Poskytované služby: Běžné účty, spořicí účty, půjčky, půjčka Zonky, hypotéka, investice, doplňkové penzijní spoření, pojištění

Nejlepší produkt podle banky: Mobilní aplikace My Air

Nejlepší produkt podle Finparády: Mobilní aplikace My Air, uživatelsky příjemná mobilní aplikace s mnoha funkcemi

2. Banka CREDITAS

Vstup na český trh: V roce 1996 jako záložna, od roku 2017 jako banka.

Vlastník: Pavel Hubáček, finančník.

Počet klientů: 170 000 (stav k září 2022)

Počet zaměstnanců: 500

Počet poboček: 37

Počet bankomatů: 0. Banka svým klientům umožňuje bezplatně využívat k výběrům bankomaty jakékoli banky, doma i ve světě.

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: 85 miliard klientských vkladů k září 2022.

Poskytované služby: Běžné účty, termínované vklady, spoření, investování, úvěry

Nejlepší produkt podle banky: Spořicí účet se sazbou 4,5 % do 350 tisíc a 3,1 % pro část nad to

Nejlepší produkt podle Finparády: Spořicí účet „Spořicí účet +“ – výhodné úročení

3. Česká spořitelna

Vstup na český trh: První spořitelna na našem území vznikla podle rakouského vzoru v roce 1825.

Vlastník: Erste Group Bank AG

Počet klientů: 4,5 milionu

Počet zaměstnanců: 9 818 (stav ke konci června 2022)

Počet poboček: 398 (stav ke konci června 2022)

Počet bankomatů: 1 756

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Aktiva: 1 843,8 mld. Kč (stav ke konci června 2022)

Poskytované služby: Veškeré bankovní služby

Nejlepší produkt podle banky: Program Moneyback, který nabízí slevy u stovky obchodníků po celé ČR.

Nejlepší produkt podle Finparády: Hypoteční úvěr – nízké úrokové sazby, rychlé sjednání bez poplatku

4. ČSOB

Vstup na český trh: Československá obchodní banka byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na československém trhu. V červnu 1999 byla privatizována. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB).

Vlastník: ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV, jejíž akcie jsou drženy (přímo nebo nepřímo) společností KBC Group NV. Obě společnosti sídlí v Bruselu v Belgii.

Počet klientů: 4 334 000 k 30. 6. 2022

Počet zaměstnanců: 8 089 k 31. 12. 2022

Počet poboček: 203

Počet bankomatů: 1018 k 30. 6. 2022

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: 2 177 240 mil. Kč – aktiva k 30. 6. 2022

Poskytované služby: Běžný účet, spořicí účet, termínované vklady, stavební spoření, penzijní spoření, úvěry, hypotéky, pojištění

Nejlepší produkt podle banky: Termínovaný vklad na 1 rok s 6% úrokem

Nejlepší produkt podle Finparády: Spotřebitelský úvěr „Půjčka na cokoliv“ – půjčka s výhodnou úrokovou sazbou, bez poplatku

5. Fio banka

Vstup na český trh: Fio banka získala bankovní licenci v květnu 2010. Její kořeny však sahají až do roku 1993, kdy vznikla Finanční skupina Fio, zaměřená na obchodování s cennými papíry. K tomu v roce 1996 přibyly i finanční služby družstevní záložny.

Vlastník: Romuald Kopún a Petr Marsa

Počet klientů: 1 250 000

Počet zaměstnanců: Banka nezveřejňuje

Počet poboček: 85 poboček a 3 specializovaná hypoteční centra

Počet bankomatů: 220

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Bilanční suma 219,95 mld. Kč, objem vkladů 206 mld. Kč, čistý zisk 2,19 mld. Kč (k 30. 6. 2022)

Poskytované služby: Běžné účty, spořicí účty, transparentní účty, úvěry, hypotéky, investování

Nejlepší produkt podle banky: Běžný účet pro všechny bez poplatků a bez podmínek

Nejlepší produkt podle Finparády: Běžný účet „Fio osobní účet“ – běžný účet bez poplatků

6. Hello bank



Vstup na český trh: 1996, dříve jako nebankovní společnost Cetelem, od roku 2017 jako Hello bank.

Vlastník: BNP Paribas, SA

Počet klientů: 325 000 (k 31.12.2021)

Počet zaměstnanců: 427

Počet poboček: 2 (Praha, Ostrava)

Počet bankomatů: 6

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Klientské vklady 3 557 mil. Kč, zisk po zdanění 35 mil. Kč (údaje k 31.12.2021)

Poskytované služby: Běžné účty, spořicí účty, úvěry

Nejlepší produkt podle banky: HelloPay, moderní platební nástroj pro odložené platby, bez poplatků i úroků.

Nejlepší produkt podle Finparády: Spořicí účet „Hello spoření“ – výhodné úročení

7. J&T banka

Vstup na český trh: 1998

Vlastník: Česko-slovenská finanční skupina J&T Finance Group SE, jejímiž akcionáři jsou rodina Tkáčů a Jakabovičů a minoritní akcionář společnost Rainbow Wisdom (9,9 %)

Počet klientů: 154 330

Počet zaměstnanců: 875

Počet poboček: 3

Počet bankomatů: 0

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Vklady klientů (na konsolidované bázi k 31.12.2021) 154 330 mil., zisk po zdanění (na konsolidované bázi k 31.12.2021) 2 804 mil. Kč

Poskytované služby: Služby privátního a investičního bankovnictví.

Nejlepší produkt podle banky: Investiční fondy

Nejlepší produkt podle Finparády: Spotřebitelský termínovaný vklad – výhodné úročení

8. Komerční banka

Vstup na český trh: Komerční banka vznikla v roce 1990 vyčleněním obchodní činnosti z bývalé Státní banky československé, schválením privatizačního projektu se státní peněžní ústav Komerční banka transformoval na akciovou společnost.

Vlastník: Société Générale

Počet klientů: 1 650 000

Počet zaměstnanců: 7 522

Počet poboček: 218

Počet bankomatů: 863

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Celkový objem vkladů 1 024,3 miliardy Kč (údaje k 30.6.2022)

Poskytované služby: Běžné účty, penzijní připojištění, stavební spoření, leasing, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištěni

Nejlepší produkt podle banky: Štafetová hypotéka, primárně určena pro mladé, kteří sami nesplní podmínky úvěru. Hypotéku sjednají společně s rodiči, ty pak je možné v budoucnu z hypotéky vyvázat. Další variantou je, že si hypotéku vezmou pouze rodiče a děti v budoucnu hypotéku převezmou.

Nejlepší produkt podle Finparády: Spotřebitelský úvěr Osobní půjčka, půjčka s vysokým limitem a nízkou úrokovou sazbou

Novinky: Komerční banka je čerstvým držitelem ceny Hospodářských novin Inovátor roku 2022 za svůj inovativní přístup v oblasti sdílení bankomatových sítí.

9. mBank

Vstup na český trh: 2007

Vlastník: Polská mBank S.A. se sídlem ve Varšavě. Od roku 1992 je mBank kótována na varšavské burze cenných papírů. Dnes je přibližně 30 % jejích akcií na volném trhu a téměř 70 % vlastní německá Commerzbank AG.

Počet klientů: 737 972 (údaj ke konci roku 2021)

Počet poboček: 31

Počet bankomatů: 0. MBank neprovozuje vlastní síť bankomatů, klienti můžou vybírat částky nad 1 500 Kč zdarma ze všech bankomatů v ČR i ve světě.

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Banka nezveřejňuje

Poskytované služby: Běžné účty, spořicí účty, termínované vklady, úvěry, půjčky, hypotéky, pojištění

Nejlepší produkt podle banky: MSpoření - spořicí účet, na který se klientovi s každou platbou automaticky odkládá z jeho běžného účtu drobná částka, tímto způsobem je možné spořit až na 8 cílů.

Nejlepší produkt podle Fiinparády: Běžný účet „mKonto“ – běžný účet bez poplatků

10. Max banka

Vstup na český trh: Druhá nejstarší bankovní licence v ČR, historie banky jako takové od roku 1991. Od října 2022 Max banka.

Vlastník: Česká investiční skupina CREDITAS

Počet klientů: 16 000

Počet zaměstnanců: 200

Počet poboček: 1

Počet bankomatů: 0. Klienti banky mohou zdarma vybírat z libovolného bankomatu kterékoliv banky doma i ve světě

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Bilanční suma 14 mld. Kč

Poskytované služby: Běžný účet, spořící účet, úvěry, půjčky

Nejlepší produkt podle banky: Spořicí účet s úrokem 6,01 % ročně na celý vklad bez omezení a bez podmínek, možnost založit online.

Nejlepší produkt podle Finparády: Spořicí účet, výhodné úročení

11. MONETA Money Bank

Vstup na český trh: Květen 2016, kdy po transformaci z GE Money Bank (bývalá GE Capital bank) vstoupila MONETA Money bank na pražskou Burzu cenných papírů. Předchůdcem Monety ještě před GE byla první nestátní banka vzniklá v Československu po roce 1989, Agrobanka.

Vlastník: Banka je volně obchodovaná na burze, má tedy diverzifikovanou vlastnickou strukturu českých a zahraničních vlastníků (akcionářů). Největším aktuálním vlastníkem je společnost PPF, která prostřednictvím své akciové společnosti Tanemo drží v Monetě 29,94 % akcií.

Počet klientů: cca 1,4 milionu

Počet zaměstnanců: cca 3 000

Počet poboček: 154

Počet bankomatů: 556

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Čistý zisk za rok 2021 ve výši 4 miliardy korun, čistý zisk za první polovinu letošního roku ve výši 2,9 miliardy korun. Souhrn vkladů na úrovni 325 miliard korun.

Poskytované služby: Běžné účty, spořicí účty, úvěry, hypotéky, stavební spoření, financování automobilů, pojištění, investování

Nejlepší produkt podle banky: Aplikace mobilního bankovnictví Smart Banka

Nejlepší produkt podle Finparády: Běžný účet „Tom Plus“ – bezpoplatkový běžný účet s moderním mobilním bankovnictvím

Novinky: Společně s Komerční bankou banka získala titul Inovátora roku 2022 za projekt sdílené bankomatové sítě.

12. Raiffeisenbank

Vstup na český trh: Červen 1993

Vlastník: Raiffeisenbank je ze 75 % vlastněna rakouskou finanční skupinou Raiffeisen Bank International (RBI) a z 25 % rakouskou Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

Počet klientů: 1,396 mil.

Počet zaměstnanců: 3 426

Počet poboček: 144

Počet bankomatů: 179

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Aktiva celkem 593 141 339 Kč

Poskytované služby: Běžné účty, spořicí účty, termínované vklady, půjčky, úvěry, hypotéky, stavební spoření

Nejlepší produkt podle banky: Minutová půjčka

Nejlepší produkt podle Finparády: Běžný účet CHYTRÝ účet, běžný účet bez poplatků

Novinky: V prestižní soutěži Visa získala banka titul Nejlepší banka roku.

13 Trinity Bank

Vstup na český trh: Leden 2019. Trinity Bank je ryze česká banka a působí na finančním trhu více než čtvrt století. Trinity Bank (dříve MPU banka a.s. a Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo) byla založená v roce 1996 Radomírem Lapčíkem. K 1. lednu 2019 se transformovala ze záložny na banku.

Vlastník: Největším vlastníkem je s necelými 10% Ing. Radomír Lapčík.

Počet klientů: Více než 90 000

Počet zaměstnanců: 250

Počet poboček: 7

Počet bankomatů: 0

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Banka neuvádí

Poskytované služby: Běžné účty, spořicí účty, úvěry

Nejlepší produkt podle banky: Spořicí účet Výhoda+, v rámci marketingové akce Dobrý klient banka úročí stávajícím i novým klientům sazbou až 5,58 % ročně.

Nejlepší produkt podle Finparády: Spořicí účet „Výhoda+“ – výhodné úročení

14. UniCredit Bank

Vstup na český trh: 5.11.2007. Značka UniCredit Bank vznikla spojením dvou bankovních domů, HVB Bank a Živnostenské banky.

Vlastník: UniCredit Sp.a. (Itálie)

Počet klientů: 880 000

Počet zaměstnanců: 3 242

Počet poboček: 122

Počet bankomatů: 264

Souhrn vkladů, popřípadě zisky: Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za rok 2021 čistý zisk 6,62 miliardy korun.

Poskytované služby: Běžné účty, spořicí účty, termínované vklady, hypoteční a spotřebitelské úvěry, firemní úvěry, investice

Nejlepší produkt podle banky: Běžný účet se spořením START, OPEN či TOP, kde může klient zhodnotit své úspory až o 5,5 %.

Nejlepší produkt podle Finparády: Spotřebitelský úvěr PRESTO Půjčka, půjčka s nízkou úrokovou sazbou a odměnou