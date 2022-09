Bankovní služby zdarma? Mylná představa, odhalte skryté poplatky, říká expert

Jsou podle vás ceníky bank přehledné?

Podle mého názoru je počet stran ceníku dobrým měřítkem toho, jak to s vámi banka myslí vážně. To znamená, jak moc transparentní banka je. Je překvapivé, že stále existují banky, jejichž ceníky mají přes 40 stran textu. I uvnitř banky musí být všem jasné, že mezi jejich klienty nebude jediný, který by něčemu takovému rozuměl, nebo by si dokonce něco takového chtěl číst.

Jedna z největších bank ohlásila výnosy z poplatků a provizí ve výši tří miliard korun jen za první pololetí tohoto roku.