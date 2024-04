Peníze jsou v IT nebo farmacii. V účetnictví moc nevyděláte, ukázal průzkum

Například developer ovládající programovací jazyk C++ dosáhne až na 140 tisíc hrubého. Podobné peníze si zvládne vydělat také IT developer, který umí programovat v Javě, systémový architekt nebo cloudový inženýr. Naopak nejméně vydělávají zaměstnanci na helpdesku. Jejich mzda začíná na 40 tisících hrubého. S přibývajícími zkušenostmi ale mohou dosáhnout až na 85 tisíc hrubého.

IT tak nadále potvrzuje pověst finančně atraktivního sektoru. Najít zde ale volné místo, zejména v případě juniorních kandidátů, je stále těžší. Počet nabízených pozic se totiž v poslední době snižuje. „Některé pozice se dokonce slučují do jedné. Počet kandidátů na jednu pozici tak roste, což byl právě v IT dosud poměrně nevídaný jev,“ píše se v průzkumu.

„Navíc existují predikce, že právě juniorní pozice v následujících několika letech částečně nahradí umělá inteligence. Naopak poptávka po zkušených mediátorech a seniorech s odpovídajícími dovednostmi a znalostí angličtiny stále trvá. Předpokládá se, že jejich činnost umělou inteligencí zasažena příliš nebude,“ předpokládají autoři reportu.

Zároveň podle reportu mzdy v IT narazily na svůj strop. Zaměstnavatelé proto zkouší schopné lidi lákat na různé benefity. „Jako samozřejmost byla v tomto sektoru chápána naprostá svoboda ve volbě místa výkonu práce, současný trend návratu do kanceláří alespoň v hybridním režimu však začíná být patrný i u některých IT pozic. Kandidáti, kteří s takovým režimem nemají problém, se najednou dostávají do výhody před svou konkurencí,“ vysvětluje průzkum.

Nadprůměrné mzdy nabízí také farmacie. Na nejvyšších postech je zde možné dosáhnout platu daleko převyšujícího hranici 100 tisíc korun. Obchodní ředitel se dokonce pohybuje v rozmezí od 150 tisíc do 210 tisíc korun. Mzda obchodního manažera v oblasti farmacie se pohybuje mezi 85 až 110 tisíc hrubého. Nejhůře placenými zaměstnanci ve farmacii jsou podle společnosti Antal medicínští reprezentanti, jejichž náplní práce je mimo jiné vyhledávání nových klientů i péče o ty stávající.

Žádaní marketéři i obchodníci

Podobně jako v jiných odvětvích také ve farmaceutických a medicínských společnostech jsou aktuálně hojně poptáváni lidé do jejich marketingových i obchodních oddělení. „Tento trend nadále pokračuje a svědčí o rostoucí důležitosti komerčních aktivit v tomto odvětví,“ říká průzkum.

O průzkumu Mzdový report 2024 společnosti Antal byl vypracován na základě analýzy platů specialistů a manažerů, kteří se zúčastnili výběrových řízení společnosti Antal v druhé polovině roku 2023 a v první polovině roku 2024.

Marketingoví experti se ale podle Antalu letos budou muset vypořádat s rostoucím tlakem na výsledky, neustálým vývojem online prostředí a nutností být vždy o krok dál než konkurence. „Klíčem k úspěchu bude proaktivní přístup, důkladná analýza dat a kreativní myšlení,“ čeká personální společnost.

Štědré mzdy nabízí také zaměstnavatelé v logistice. Manažer logistiky může dosáhnout až na 150 tisíc, šéf logistiky dokonce na 200 tisíc hrubého.

Naopak jedny z nejnižší mezd mají podle průzkumu lidé na administrativních pozicích. Mzda asistenta oddělení se pohybuje v rozmezí od 28 tisíc do 41 tisíc hrubého. Osobní asistent si vydělá až 45 tisíc hrubého, manažer kanceláře se pohybuje v rozmezí od 35 tisíc do 60 tisíc. Pro srovnání, průměrná mzda za celé hospodářství v Česku činila za celý loňský rok 43 tisíc hrubého.

Na nižší než průměrné mzdě startují také účetní. Jejich mzdové rozpětí se pohybuje od 33 tisíc hrubého až po 50 tisíc. S přibývajícími zkušenostmi si účetní mohou vydělat o několik desítek tisíc víc. Seniorní účetní totiž podle reportu vydělává v rozpětí od 60 do 90 tisíc.