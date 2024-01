Velký přehled finančních novinek pro rok 2024. Dominuje zajištění na penzi

Část 1/6

ilustrační snímek

1. U spoření na penzi se zásadně mění podmínky

Zajištění na penzi je jednoznačně jedním z hlavních témat roku 2024. Máme před sebou celý balík změn. Největší pozornost byla zatím věnována zvýšení státních příspěvků, maximální se od července zvyšuje z 230 Kč na 340 Kč měsíčně, ročně tedy na 4 080 Kč. Pro získání příspěvku od státu bude ale třeba začít také více spořit – minimálně 500 Kč měsíčně, na nejvyšší příspěvek pak dosáhneme při úložce 1 700 Kč měsíčně.

Na dvojnásobek se navyšují daňové odpočty, ročně až na 48 000 Kč, což představuje slevu na dani až 7 200 Kč za rok. Do konce června se započítávají pro odpočty platby nad 1 000 Kč/měsíc, od července pak nad 1 700 Kč/měsíc. Limit 48 000 Kč je společný pro doplňkové penzijní spoření (DPS), penzijní připojištění, životní pojištění i dlouhodobý investiční produkt (viz dále). Při žádosti o odbytné – předčasné vyplacení vlastních naspořených prostředků – je třeba dodanit úlevu za posledních 10 let.

Penzisté, pobírající starobní důchod, nebudou mít od 1. července nárok na státní příspěvek. Platí to jak pro stávající, tak nové smlouvy. Příspěvky zaměstnavatele a daňové úlevy budou moct důchodci nadále využívat.

U smluv sjednaných od 1. ledna se prodlužuje minimální doba spoření na dvojnásobek, tedy na 10 let (120 měsíců). U dříve sjednaných smluv zůstává zachována podmínka 5 let (60 měsíců). Druhá podmínka pro nárok na dávku – věk 60 let – zůstává zachována v obou případech. Nadále je možné jednorázové vyrovnání, jakmile vznikne nárok na dávku.

Pokud spoříme v rámci penzijního připojištění ve „starém“ transformovaném fondu, můžeme si tuto smlouvu zakonzervovat a spořit nově v doplňkovém penzijním spoření (včetně příspěvků zaměstnavatele), a využít tak potenciál vyššího výnosu.

Prostředky z transformovaných fondů lze převádět do DPS i k jiné než ke stávající penzijní společnosti. Převod je umožněn i klientům starším 60 let, kteří už splňují nárok na výplatu dávky. Nemohou ale prostředky převádět mezi DPS jednotlivých penzijních společností.

Penzijní společnosti mohou vedle stávajících klasických strategií nabízet i alternativní fondy, které budou moct investovat do pestřejší a dynamičtější škály aktiv, např. private equity, komoditních derivátů či nemovitostí, a nabídnout vyšší potenciální výnos, za cenu vyššího rizika kolísání hodnoty investice.

I nadále budou moct vybrat děti až třetinu naspořených prostředků (bez státních příspěvků a příspěvků zaměstnavatele) po 18. narozeninách. Na podání žádosti bude více času, a to až 24 měsíců od data 18. narozenin. Aby si mohly děti peníze vybrat, spořit musí minimálně 10 let a v posledních 24 měsících nesmí dojít k převodu k jiné penzijní společnosti.

Nově bude možné využít kombinaci výplat na konci spoření, a to formou částečného jednorázového výběru společně s jedním typem penze spolu s ukončením smlouvy.

U jednorázového vyrovnání se ruší danění příspěvku zaměstnavatele, platí to pro smlouvy založené od 1. ledna 2024. Danění se lze vyhnout převedením smlouvy k jiné penzijní společnosti.

Při výplatě odbytného na smlouvách s účinností od 1. ledna 2024 a dále si příspěvek zaměstnavatele za období 10 zdaňovacích období daní sám účastník. Starší příspěvky zdaní penzijní společnost.