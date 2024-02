Přejít ze starého do nového „penzijka“ je snazší. Komu se to vyplatí?

„Proces je o poznání jednodušší. A myslím, že to velice pomůže k přesunu z penzijního připojištění (PP) do doplňkového penzijního spořeni (DPS). Opravdu je to velký rozdíl. U DPS už můžeme mluvit o investování, tedy mnohem větších možnostech zhodnocování prostředků, než tomu je u starého penzijního připojištění. Tím, že došlo ke zjednodušení procesu, tak se tomu lidé tolik nebrání a jdou do toho,“ říká Lucie Jurníčková z penzijní společnosti Rentea. Nově totiž odpadá mezikrok přechodu do DPS u původní penzijní společnosti.

Podle ní určitě nemá smysl dělat převod v době, kdy je cílem ukončit smlouvu v dohledné době. Jediné, co by se mohlo udělat, je převod do povinného konzervativního fondu. Zde ale určitě není rozumné zvolit akciový fond a smlouvu ukončit například po roce investování. V tu chvíli je potřeba si uvědomit, že samotným přeinvestováním prostředků může dojít k nemalé ztrátě.

„DPS za mě určitě doporučuji všem mladším lidem do 50 let. To platí vždy, jakmile je investiční horizont delší než deset let. Je velká škoda přicházet o zhodnocení v transformovaném fondu. Navíc převod je vždy možný s volbou dluhopisových fondů případně nějaké kombinace fondů. Řeší se tím přání těch, kteří mají větší averzi k riziku. Ale pro investiční horizont deset let i více bych volila akciové fondy, respektive dynamičtější strategie investování,“ vysvětluje.

Loni přidaly dynamické fondy DPS v průměru 20 %

Loňský rok byl podle prezidenta Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) pro zhodnocení majetku v doplňkovém penzijním spoření „nevídaně“ úspěšný.

„Konjunktura na světových akciových trzích pomohla dynamickým fondům k průměrnému výnosu přes 20 %, také konzervativní fondy zazářily, a to 9% výnosem,“ říká prezident Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) Aleš Poklop.

Stále mnoho lidí i podle něj zůstává v transformovaných fondech, které účastníků peníze příliš nezhodnocují. Důvod je, že se každoročně musí udržet v kladném výnosu, což omezuje možnosti jejich investičního rozhodování. V DPS mohou fondy jít některý rok ztráty, ale také mimořádně vydělat. To je ale na finančních trzích přirozené, takto investice na nich fungují. Mnozí lidé v Česku ale stále raději volí jistotu takzvané „kladné nuly“. Což potvrzuje i Poklop z APS ČR.

„Ke konci roku 2023 si ve třetím pilíři spořilo a investovalo celkem 4 225 016 účastníků. Penzijní společnosti jim spravovaly majetek ve výši 595,5 miliardy korun. V novém penzijku, tedy doplňkovém penzijním spoření, investovalo celkem 1 811 743 účastníků,“ říká.

Rozdíl mezi starým a novým „penzijkem“ je přes 600 tisíc střadatelů ve prospěch starého penzijního připojištění. V této skupině je mnoho lidí kolem 50 let.

„Ve věku 50 až 60 let stále mluvíme o generaci, která se nechystá do důchodu. I proto zde spíše doporučuji nové doplňkové penzijní spoření než staré penzijní připojištění. Třeba na kombinaci akciového a dluhopisového fondu, případně i povinný konzervativní,“ doplňuje Lucie Jurníčková.

U těch, co jsou starší 60 let, tak je pak nutné zvážit, zda chtějí v dohledné době smlouvu ukončit, nebo pracují a chtějí ještě spořit.

Účastnické fondy DPS nabízí nový fond

Nabídku účastnických penzijních fondů nově rozšiřuje takzvaný alternativní fond. Stále jde o penzijní fond v regulovaném prostředí třetího důchodového pilíře. Ovšem pozor! Nejde o další z nových fondů, které přinesly vládní změny, což je tak zvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP).

„Asi bych DIP nenazývala jako penzijní fond. Pro penzijní společnosti se v DPS objevila nová možnost vzniku nového alternativního fondu. Ale to není DIP, jedná se o možnost založení nového účastnického fondu,“ vysvětluje Lucie Jurníčková.

Zapamatujte si DIP = Dlouhodobý investiční produkt mohou nabídnou různé subjekty. U nich se produkt označí jako DIP, aby na něj šly uplatnit daňové odpočty. DPS a PP = Doplňkové penzijní spoření a Penzijní připojištění jsou daňově uznatelné.. Do PP již nelze vstupovat, DPS nabízejí penzijní společnosti a banky, vyplývá to ze zákona.

Podle Jurníčkové nebylo moc šťastné, když tyto dva fondy přišly ve stejné době. Penzijní společnosti DIP nenabízejí. DIP nabízejí investiční společnosti a banky. Tento produkt funguje jako podílový fond, má ale daňové úlevy, na druhé straně minimální délka spoření je deset let. Při dřívějším výběru investor o daňové úlevy přijde. Nový alternativní fond v DPS stále podléhá přísné regulaci. Fond bude více rizikový, ale současně může být i více ziskový.

„Aktuálně žádná penzijní společnost tento fond nenabízí, ale interně se určitě každá z nich na toto téma baví,“ říká Lucie Jurníčková.