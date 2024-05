KOMENTÁŘ: Jak neprodělat, když úrokové sazby letí dolů

Můžete někomu půjčit za současných vysokých sazeb. Bohužel mnoho lidí nemá úvěrovou firmu, a tak je mu tato cesta zapovězena. Existuje ale řešení, a to konzervativní a relativně bezrizikové. Východiskem je totiž nákup dluhopisů. Tam jsou investoři v pozici věřitele a svým způsobem někomu půjčují.

Protože však není jednoduché určit správný výnos, nechcete přijít o možnost z investice vystoupit a chcete omezit riziko, jedinou možností je tak využití dluhopisových fondů, které toto všechno umí skloubit. Často mají minimální či žádné vstupní poplatky, náklady na správu jsou nižší než odvedené daně z termínových vkladů či jednotlivých dluhopisů, mají denní likviditu a jsou diverzifikované.

Nakupování jednotlivých dluhopisů napřímo je ale cesta do pekel, před kterou varuje nejen MFČR ale i ČNB a kauzy z poslední doby ohledně krachů emitentů a ztracených životních úspor mluví za vše. Zde však hovoříme o bezrizikových českých státních dluhopisech a kvalitních konzervativních dluhopisových fondech v české koruně.

Platí ekonomická poučka, že při poklesu výnosů roste cena dluhopisu. Ta vychází z jednoduchého principu, kdy si investor nákupem dluhopisu zajistí vysoký výnos na mnoho let. Při následném poklesu výnosu dluhopisu roste rychle jeho cena, protože všichni chtějí najednou vysoké úroky po mnoho let a poptávají dluhopisy a zvyšují jejich cenu. Vyšší cena pak samozřejmě sráží jeho budoucí výnos. Proč by výnosy klesaly?

Tak vezměme si například současnou situaci, kdy inflace z 18 procent spadla na 2 procenta, teď je na 3procentní úrovni a Česká národní banka na každém zasedání snižuje základní sazbu. Ze 7 procent jsme na dohled 5 procentům a na konci roku si už budeme užívat úroky jen kolem 4 procent. To jistě sníží úroky u spořicích účtů, sníží úrokové náklady úvěrů a v neposlední řadě zvýší ceny dlouhodobých dluhopisů.

Jistě některé z vás napadla otázka: „Jak to, že Česká národní banka snižuje základní sazby, celkem již o 1,75 procenta na 5,25 procenta, ale cena dluhopisů letos neroste. Ba co víc, dluhopisové fondy dokonce klesají?“ Nebudete první ani poslední, co se ptají, co že se to s dluhopisy děje, že nenásledují základní finanční teorii.

Ano, s poklesem výnosů by měly růst ceny dluhopisů a jak to, že se tak neděje, když v Česku inflace spadla už pod 3 procenta a ČNB snižuje sazby na každém zasedání. Onou žábou na prameni jsou právě dlouhodobé výnosy, které by měly reagovat na ty krátkodobé nastavované ČNB.

Ale bohužel, reakce „dlouhých“ sazeb byla naprosto opačná. S poklesem základní krátkodobé sazby začaly ty dlouhodobé letos růst. Důvodů je několik: především investoři neočekávají, že inflaci centrální banka udrží tak nízko; stát vydává hodně dlouhodobých dluhopisů, což snižuje jejich ceny (zvyšuje výnos); inflace v Evropě, a hlavně v USA už nějakou dobu neklesá, ale dokonce se začíná opět zvedat. Z těchto důvodů dlouhodobé sazby neklesají v souladu s krátkodobými, ale začaly dokonce růst, resp. stlačovat ceny dluhopisů. (Poznámka: sazby hypoték také přestanou klesat)

Z grafu je krásně vidět, jak probíhal loňský pokles výnosu státního dluhopisu od srpna ze zhruba 4,5 procenta na 3,8 procenta, který zvedl ceny dluhopisů. Dluhopisové fondy zažily raketový růst hodnoty ve druhém pololetí loňského roku, kdy k běžnému výnosu kolem 6 procent p.a. přiskočily zisky z růstu cen dluhopisů a konzervativní dluhopisové fondy rostly bez problémů tempem 1 procenta měsíčně. Za celý rok 2023 se dostaly dluhopisové fondy s výkonností k 10 procentům, což jsme nezažili více jak desetiletí, ale navíc dluhopisové fondy porazily bez problémů v roce 2023 meziroční inflaci, která byla kolem 6,9 procenta.

A právě v 1. čtvrtletí 2024 jsme zažili opačnou situaci, a to navíc v situaci, kdy ČNB už snižuje sazby a inflace dosáhla za duben hodnotu 2,9 procenta. Dlouhodobé státní výnosy se opět zvedly z 3,8 procenta zpět na 4,4 procenta, která jsme zaznamenaly na konci dubna. To způsobilo, že zhodnocení dluhopisových fondů se aktuálně pohybuje někde kolem nuly. Fondy si sice užívaly běžný výnos kolem 6 procent p.a., ale pokles cen dluhopisů tyto zisky smazal.

Co očekávat dál? Máme se bát ztrát? Současný vývoj nic moc pro konzervativní investory neznamená. Na investiční horizontu je výnos dluhopisů zafixován/imunizován a je jedno jakým směrem se ceny dluhopisů krátkodobě vydaly. Aktuálně se zvýšily výnosy (ceny klesly). Stále to však znamená, že dluhopisové fondy míří na stejný bod v budoucnosti a o to rychleji musí nyní růst.

Jednoduše řečeno, otevřela se šance vstoupit do dluhopisů investorům, kteří to v loňském roce nestihli. Celý princip funguje i opačně – při rychlém růstu cen dluhopisů budoucí výnos klesá, ale celkový výnos v daném investičním horizontu (asi 3 roky) je stejný, jen se větší část výnosu naakumuluje na začátku.

Základní scénář vývoje dluhopisových fondů se tak nemění – nízká inflace bude postupně tlačit níže i dlouhodobé výnosy, což by mělo dluhopisovým fondům vedle běžného výnosu přinést dodatečné kapitálové zisky. Očekávaný výnos dluhopisových fondů na konci roku by měl přesahovat 6 procent.