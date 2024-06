Rekonstrukce bytu či domu. Jaká potřebujete povolení a jak získat hypotéku

Než se pustíte do rekonstrukce, nejprve si ujasněte právní stránku věci. Je rozdíl, zda jste vlastníkem bytu nebo jde o byt družstevní. Pokud se chcete pustit do rekonstrukce vlastního bytu, zpravidla nepotřebujete svolení dalších vlastníků jednotek v domě ani společenství.

„Jestliže by ale rekonstrukce měla zasáhnout do společných částí, typicky například pokud byste měli v úmyslu zasáhnout do nosné stěny, budete k tomu souhlas společenství vlastníků jednotek potřebovat,“ upozorňuje advokát Pavel Nastis.