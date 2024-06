KOMENTÁŘ: Kdo září na akciovém trhu a co má pro investory smysl sledovat

Neustálé sledování vyjádření centrálních bankéřů postrádá větší smysl. Pravdu má totiž Julian Howard, stratég investiční společnosti GAM. Ten před pár dny prohlásil, že ve skutečnosti americký FED „nemá ponětí“ o tom, co se s inflací vlastně děje. A správně připomněl, že FED při nástupu vysoké inflace v roce 2021 zaspal a dlouho ji bagatelizoval. Takže je otázka, proč by měli být centrální bankéři v jejím prognózování nyní úspěšnější. Zkrátka křišťálová koule je zamlžená i v sídle FEDu ve Washingtonu. A to permanentně.

Investorům by tak vůbec neuškodilo, kdyby věnovali centrálním bankám méně pozornosti. Na druhé straně by se měli mnohem více zaměřit na firemní sféru.

Vývoj tržeb a zisků firem totiž může poskytnout cennou informaci o stavu ekonomiky a jejím pravděpodobném směřování. Investor může na základě toho upravit svou investiční strategii. A tady se už dostáváme k výsledkové sezoně amerických a evropských firem v prvním kvartálu letošního roku.

V záři reflektorů technologie, ale…

Výsledková sezona nedávno skončila. V záři reflektorů se ocitla Nvidia, které se (opět) podařilo překonat očekávání analytiků. Přitom tato očekávání byla velmi vysoká. Firma zaznamenala impozantní nárůst tržeb a přímo raketový meziroční růst ziskovosti, před týdnem 4. června 2024 byla plus 132 procent.

Martin Tománek Vystudoval politologii na Univerzitě Hradec Králové.

Na finančním trhu se pohybuje od roku 2007.

Působí jako portfolio manažer v Partners investiční společnosti a věnuje se školení v oblasti investic.

Skvělé výsledky reportovaly i další firmy technologického sektoru. Například Alphabet, mateřská společnost Googlu, zvýšila čistý zisk o víc než 50 procent. Firma se navíc rozhodla akcionářům vyplatit svou historicky první dividendu. Přestože se jedná o skromnou výplatu, jde o významný krok. Potvrzuje, že technologické firmy jsou stále více ochotné podělit se s akcionáři o své obrovské rezervy hotovosti. Nehledě na to, že dividenda Alphabetu má v dalších letech velký prostor pro růst.

Výsledky technologických společností jsou obecně skvělé. Tak skvělé, že se mezi investory šíří bludy. Často dnes zaznívá názor, že americký index S&P 500 je nezdravě koncentrovaný. Přesněji řečeno, že v něm má nebývale velkou váhu hrstka mega-korporací (takzvané akcie „Magnificent Seven“). A že zbytku akciového trhu se příliš nedaří.

Ani jedno není pravda. Potíž je v tom, že homo sapiens zbožňuje jednoduché příběhy. Pojďme víc do detailu.

Bezprecedentní koncentrace?

Rozhodně neplatí, že se daří jen jakési skvělé sedmičce firem, a že zbytek trhu leží v prachu. Výsledková sezona nebyla pozitivní zdaleka jen pro technologické firmy. Například velké banky na Wall Street – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs a Morgan Stanley – všechny reportovaly velmi dobrá čísla. Což nám investorům mimo jiné poskytuje informaci, že americká ekonomika je stále v solidní kondici.

Ale můžeme se podívat i do Evropy. Působivé výsledky reportovala třeba italská banka UniCredit. Její akcie za posledních dvanáct měsíců vzrostla téměř na dvojnásobek.

Dobré výsledky hlásily i firmy ze sektoru spotřebního zboží. Zazářil Walmart, největší maloobchodní prodejce na světě. Dařilo se Coca-Cole. A takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

Samozřejmě ne všechno je růžové. Například Starbucks zveřejnil čísla, na kterých nebylo pozitivního prakticky nic. Zdá se, že hrnek mléka s kapkou kávy zrovna v těchto dnech tolik netáhne. O budoucnost firmy bych se ale nebál.

A konečně závěrem, k té údajné nezdravé koncentraci amerického akciového trhu. Tomuto tématu se před pár dny detailně věnoval John Rekenthaler z výzkumné agentury Morningstar. Rekenthaler si vzal vždy sto amerických firem s největšími zisky a poté sledoval, jaký podíl mezi nimi měly dominantní firmy (největší pětka a desítka). A šel přitom až do padesátých let minulého století. Výsledek vypadá takto:

Přirozeně, dominantní firmy se v čase mění. Jak uvádí Rekenthaler, v roce 1963 bylo mezi deseti nejúspěšnějšími korporacemi hned pět ropných firem, dále dvě automobilky, dva konglomeráty a jedna technologická společnost. Dnes je seznam zcela odlišný.

Podstatné ale je, že historie nám jasně říká, že současná koncentrace akciového trhu je naprosto normální.