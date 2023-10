Dětem začnou prázdniny. Na Vysočině volné dny lákají na hrad i za dýněmi

Již jen několik dní provozu mají před sebou některé památky v kraji. Doslova zavírat hradní bránu bude o víkendu například Hrad Orlík nad Humpolcem. Poslední akce sezony je tentokrát věnována palným i chladným zbraním. V sobotu mezi 10. a 17. hodinou se tam lze těšit na dělostřelce, kteří budou po celý den ládovat kanony různých kalibrů. Zájemci si budou moci sami zkusit roli kanonýra a dozvědí se také něco o historii těchto zbraní. Celý den bude otevřena lukostřelnice, která nabídne krom luků i kuše a praky. A i další den bude na Orlíku živo – uskuteční se tam lukostřelecký turnaj.

Poslední víkend letošního provozu má před sebou například i Hrad Roštejn na Jihlavsku, kam lze zamířit na běžnou prohlídku.

Halloweenskou stezku odvahy si pro malé i starší děti připravilo žďárské středisko volného času Active, a to na 28. října.

„Akce se konala již loni a zúčastnilo se jí opravdu velké množství místních i lidí z okolních obcí. Proto jsme letos udělali start trasy u Pilské nádrže, v Oáze bistro&beach bar. Je tam velké parkoviště, využít bude možné i odstavnou plochu u firmy Tokoz,“ uvedla Romana Šimurdová, ředitelka Active.

Stezka okolím „Piláku“ bude mít zhruba čtyři kilometry, sjízdná má být i pro kočárky. „Abychom vyšli vstříc rodičům s malými dětmi, začíná se od 18 hodin,“ doplnila Šimurdová. Pozdější hodiny jsou určeny pro starší odvážlivce.

Pro děti bude připravené tvoření i turnaje

Nabitý den si ve čtvrtek užijí školáci v Domě dětí a mládeže Třebíč. Od půl deváté ráno až do poledne se mohou zapojit do výtvarného tvoření, v tentýž čas se koná rovněž turnaj v ping-pongu. Své síly mohou zájemci změřit také v bowlingu, konkrétně v třebíčské herně U Kmotra od 15 do 17 hodin. Na všechny akce je třeba se předem přihlásit.

Na zámecké terase, v případě deště v budově Konventu a na II. nádvoří, se odehraje Den dýní. Jak název napovídá, program ve žďárském zámku bude v sobotu spojen právě s tykvemi všeho druhu. Návštěvníci z nich mohou od 10 do 18 hodin tvořit v řadě workshopů – chybět nebude jejich tradiční dlabání, vyřezávání nebo tvorba podzimních aranžmá. Dalším tématem dne má být světlo, jakožto odkaz ke třístému výročí geniálního architekta Santiniho, jenž pracoval se světlem v architektuře velmi často. Zájemce čekají třeba experimenty se stínovým divadlem či výroba světelných pískových boxů.

„Vrcholem dne bude Světélkový průvod na Zelenou horu, na který se vydáme v osmnáct hodin. Cesta bude vyzdobena světélky, a protože okolní lampy zhasnou, vznikne velmi intimní atmosféra,“ nalákala za Zámek Žďár Linda Vojancová.