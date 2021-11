Školáci a studenti v kraji se budou muset opět testovat, zatím na Jihlavsku

K preventivnímu dvoukolovému antigennímu testování se přidají dva následující pondělky okresy, kde sedmidenní incidence k 30. říjnu překročila stanovenou hranici 300 nakažených na sto tisíc obyvatel. V případě Vysočiny se to týká pouze škol na Jihlavsku.

V tomto okrese bylo ke včerejšku za posledních sedm dní 417 covid-19 pozitivních na sto tisíc obyvatel. Jihlavsko tím patří k nejvíce zasaženým okresům v rámci Vysočiny. Pokud jde o celý kraj, zde je tato sedmidenní incidence v přepočtu na sto tisíc obyvatel na čísle 267. Vysočina tak stále patří k pěti nejméně postiženým krajům.

„Počet pozitivních případů ale stále stoupá,“ upozornila krajská epidemioložka Hana Pavlasová.

Nemoc se podle ní stále šíří nejvíce ve školních kolektivech. Například v Jihlavě bylo před čtrnácti dny v karanténě kvůli koronaviru 14 tříd jihlavských základních škol. Magistrát proto doporučil jejich ředitelům prodloužit podzimní prázdniny o dva dny ředitelského volna.

Nejvíce pacientů je v třebíčské nemocnici

Krajská hygienická stanice se snaží případy intenzivně trasovat. „Nasadili jsme na to všechny personální kapacity, které máme. Nestíháme ale trasovat do 24 hodin sto procent případů. Spíš to je do 48 hodin,“ dodala Pavlasová.

V krajských nemocnicích se s koronavirem léčí 58 pacientů. Nejvíc, 21 nemocných je v třebíčské nemocnici. Krajská zdravotnická zařízení zatím nemusí kvůli epidemii omezovat plánované operace.

Antigenní testy, které budou sloužit k testování na školách, se budou tento týden distribuovat přes obce s rozšířenou působností a s pomocí hasičů.

„Rozvezeno pro tyto účely bude přibližně 16 tisíc testů,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Testování se mají podrobit všichni žáci a studenti základních a středních škol, kteří nedoloží potvrzení o prodělaném očkování, nemoci nebo platný test.

„Co slýchám od ředitelů, tak školy nemají s antigenním testováním problém. Je to zpravidla do deseti minut hotové. Mají už s tím zkušenosti,“ popsal Tomáš Koukal, vedoucí magistrátního odboru školství.



Listopadovou novinkou u antigenních i PCR testů je zkrácení délky jejich platnosti. Zatímco u PCR testů to je 72 hodin, u antigenních pouze čtyřiadvacet hodin. Dále od listopadu došlo k omezení úhrady preventivního testování ze zdravotního pojištění. Hrazen je jednou týdně antigenní test a dvakrát měsíčně PCR test pouze osobám do 18 let.

Problém má zdravotní škola

Tyto změny přinesly starosti hlavně ředitelům středních škol, v případě zajištění praktické výuky. Problém je hlavně u zdravotnických oborů a studentů docházejících do nemocnic na praxi.

„Počet testů na měsíc je nedostačující vzhledem k tomu, kolik praxe studenti absolvují. Jestliže mají praxi tři dny, tak i nezletilému neočkovanému studentu počet hrazených testů nestačí,“ sdělil ředitel jihlavské střední zdravotnické školy Libor Fasora s tím, že problém řeší se zřizovatelem i s asociací zdravotnických škol.

„Na straně jedné je mi jasné, že je za tím snaha zvýšit proočkovanost v mladé populaci. Na straně druhé jako ředitel školy mám zajistit vzdělání,“ poukázal Fasora.

Tento týden se rozhodl, že škola bude po určité krátké období testy svým studentům hradit tak, aby se praxe mohly uskutečnit. Ve škole je podle něj přibližně 60 procent očkovaných studentů.

Jak včera uvedl krajský radní Jan Břížďala, bude situaci tento týden řešit s řediteli dalších zdravotnických škol na Vysočině. Proplácení testů by pak kraj zřejmě převzal.

„Očkování je dobrovolné a zároveň chceme, aby si žáci plnili své studijní povinnosti. Pokud by stát nedokázal finančně kompenzovat tyto náklady a přítomnost studentů v nemocnicích by byla nezbytná jak pro ty nemocnice, tak i pro naplnění výuky studentů, určitě bychom jako kraj kompenzovali náklady, které by vznikly s testováním,“ řekl Břížďala.

Chce nyní zjistit, kolika studentů by se to dotklo. „Předpokládám, že finanční náklady by byly maximálně sto až 200 tisíc korun do konce roku,“ dodal.