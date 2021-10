V Brně vystavují unikátní zlaté šperky. Pravěké náramky váží přes půl kila

Největším a nejunikátnějším předmětem z celé série je soubor spirálových náramků z ryzího zlata z Olomoucka.

„Náramky jsou celé z ryzího zlata o váze 630,28 gramů a skládají se z osmi spirálovitých částí kroucených dvojitých drátů. Byly vyrobeny někdy v průběhu střední až mladší doby bronzové, tedy více než tisíc let před naším letopočtem,“ upřesnila Michaela Budíková z oddělení marketingu muzea.



Předměty pravěkého stáří jsou samy o sobě velmi vzácné a nález náramků tohoto druhu uložených pospolu nemá dosud na Moravě obdoby.



„Nalezli je kolegové z Archeologického centra v Olomouci v letošním roce a doposud nebyly nikdy vystaveny,“ zmínil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Dalšími exponáty jsou masivní zlatý náramek z Blučiny a zlatý nákrčník ze Ždánického lesa. Šperky zůstanou ve vitríně jen do neděle.

Ze stěhování národů i od Germánů

Blučinský náramek váží téměř 227 gramů. V červenci roku 1953 jej nalezl archeolog Karel Tihelka na úpatí kopce Cezavy u Blučiny na Brněnsku v hrobě muže z vyšší společenské třídy. „Náramek datujeme do období stěhování národů, tedy do pátého století našeho letopočtu. Na Špilberk byl zapůjčen ze sbírek Moravského zemského muzea,“ doplnila Budíková.

Zlatý nákrčník ze Ždánického lesa je s hmotností 32 gramů z vystavovaných šperků nejmenší. Ví se o něm teprve rok. Unikátní šperk byl nalezen samostatně v roce 2020 spolupracovníky Ústavu archeologické památkové péče Brno v Ždánickém lese.

„Předmět vyrobený z ryzího zlata představuje v prostředí středoevropského barbarika v době římské velmi neobvyklý nález. Je evidentní, že patřil původně příslušnici germánské elity, pravděpodobně z královské rodiny,“ vysvětlila Budíková.



Výstava Symboly vládců je na Špilberku k vidění až do konce roku. Jedinečné zlaté předměty si ale návštěvníci mohou prohlédnout jen do posledního října. Otevřeno je vždy od 9 do 17 hodin.