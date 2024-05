A z nebe pršely peníze. Akce tiktokera v Curychu se zvrtla, v davu se zranilo dítě

Hvězda švýcarského TikToku minulý pátek oznámila fanouškům: „Jmenuji se Oracle a v sobotu 11. května budou nad Čínskou zahradou pršet peníze. Nevěříte? Pak zůstaňte doma. Všem ostatním: Hodně štěstí na Čínské zahradě.“ Muž vystupující se zlatou maskou na tváři své slovo splnil.

„Krátce před osmou večerní se soukromý organizátor rozhodl pomocí dronu vysypat nad parkem pytel peněz. Lidé se shromáždili pod dronem ve snaze nachytat co nejvíc bankovek,“ uvedla curyšská policie s tím, že akce nebyla schválená, ani pokud jde o použití dronu.

V nastalém chaosu se zranil dvanáctiletý chlapec z Dominikánské republiky. Zatím není jasné, co se stalo. Podle policie se poranil o ostrý předmět a musel do nemocnice. Nasbírat peníze do parku přišli především mladí lidé, píše švýcarský portál 20minuten. „Pokud se budete chovat agresivně, rozpustíme to. Pokud se budete navzájem prát, nebudeme to dělat. Chceme zůstat pokojní!“ upozorňoval je na místě muž se zlatou maskou a megafonem.

Podle svých slov nečekal, že se jeho kousek takto zvrhne. „Okamžitě jsem zavolal sanitku, byla tam během pěti minut. Informovali mě, že se chlapec uzdraví. I tak je to extrémně smutné. Poskytl jsem policii videa a stoprocentně s ní spolupracuji,“ ujistil. Policie také hledá svědky incidentu.

Podle médií je nicméně otázkou, zda byl Oracle jediným, kdo za sypáním peněz z nebe stojí. Jedna ze švýcarských společností vyrábějících nápoje se totiž objevovala v komentářích tamních uživatelů sociálních sítí, kteří spekulovali, že může jít o její „guerilla marketing“, podobně jako v minulosti. Firma se k tomu však odmítla vyjádřit.