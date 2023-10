Kazma vyhodil z vrtulníku milion dolarů, lidé na poli cpali peníze do igelitek

Kazma koncem září oznámil, že i když se mezi diváky nenašel vítěz, kterému by se podařilo po vyluštění nápověd z jeho filmu a následného zadaní speciálního kódu otevřít trezor na pražském Výstavišti, výhru si pro sebe rozhodně nenechá.

„Byly od začátku pro vás. Co s touhle hromadou peněz bude, to upřímně nevím. Příběh tohohle filmu teď můžeme dopsat všichni společně. Napište nám, co si myslíte, že bych s nimi měl udělat. Dejte nám pár dnů a my vymyslíme plán B,“ napsal tehdy na Instagram.

Později oznámil, že milion dolarů v jednodolarových bankovkách se rozhodl dát sto tisícům lidem, kteří se zaregistrovali na jeho webu. Těm poslal v neděli v šest hodin ráno e-mail se zakódovanými informacemi o tom, kde v ten den peníze vyhodí z vrtulníku nesoucího lodní kontejner s výhrou.

Kdo rozluštil správně kód a dorazil na místo do Lysé nad Labem nedaleko Prahy včas, mohl už jen sledovat z nebe se snášející bankovky a sebrat jich pro sebe tolik, kolik jen ve větrném počasí mezi dalšími sběrači s ostrými lokty zvládne. Na videích z akce, kolujících po sociálních sítích, jsou vidět desítky nadšenců pobíhajících po poli, kteří se předhánějí v tom, kdo nacpe víc jednodolarovek do připravených igelitek a batohů.

Pro ty z nich, co chtějí pomoct ostatním, je na každé z bankovek nalepen QR kód s odkazem na platformu Donio, kde mohou přispět na dobrou věc. Podle Bartoška na nedělní „sběr bankovek“ dorazily přibližně čtyři tisíce lidí.

Svůj film ONEMANSHOW: The Movie uvedl Kazma v druhé polovině srpna 2023. Jen během prvního víkendu nasbíral snímek v kinech překvapivých 290 tisíc diváků, dvakrát byl v čele žebříčku víkendové návštěvnosti českých kin. Stal se tak v této kategorii nejúspěšnějším českým filmem všech dob, když překonal dosud vedoucího Anděla Páně 2.