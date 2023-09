Kazma ukázal, jak snadno se dal zjistit kód vedoucí k výhře 22 milionů korun

„V životě je spousta věcí, který si můžete naplánovat. A pak je tady spousta věcí, který si můžete roky kreslit na papír a jen si představovat, jak asi dopadnou. A ony prostě občas dopadnou jinak, než jste chtěli. Napište nám do komentářů, co s těmi penězi máme teď udělat,“ vyzval Kazma ve čtvrtek v dočasném příspěvku na Instagramu, kde ukázal i video, ve kterém sám zadává správné heslo a ukazuje postup, kterým se k němu diváci mohli dostat.

Podle Kamila Bartoška prošlo čtečkou u trezoru na pražském Výstavišti, kam mohli diváci zadávat soutěžní kódy, přes dvě stě tisíc karet. Kód pak údajně zkusilo zadat něco přes devadesát tisíc lidí. Ale marně.

Řešení přitom bylo poměrně jednoduché. Stačilo zadat ve správném pořadí čísla, která se objevila ve filmu ONEMANSHOW: The Movie. Výherní kód 3837891715 tvoří přesný čas na mobilním telefonu, SPZ projíždějícího automobilu a číslo na skříňce (viz fotogalerie).

První část výherního kódu tvoří číslo ze skříňky. Celý správný kód je 3837891715.

Bartošek oznámil, že i když se nenašel vítěz, peníze si rozhodně nenechá. „Byly od začátku pro vás. Co s touhle hromadou peněz bude, to upřímně nevím. Příběh tohohle filmu teď můžeme dopsat všichni společně. Napište nám, co si myslíte, že bych s nimi měl udělat. Dejte nám pár dnů a my vymyslíme plán B,“ vyzval fanoušky.

Svůj film ONEMANSHOW: The Movie uvedl Kazma v druhé polovině srpna 2023. Jen během prvního víkendu nasbíral snímek v kinech překvapivých 290 tisíc diváků, dvakrát v čele žebříčku víkendové návštěvnosti českých kin. Stal se tak v této kategorii nejúspěšnějším českým filmem všech dob, když překonal dosud vedoucího Anděla Páně 2.