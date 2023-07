Známé herce jsme nezneužili, ale použili, říká Kazma o svém filmu

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Váš film byl odtajněn na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, ale zdá se být velkou nachytávkou pro matadory českého filmu. Proč?

Dobře, trochu jsme ty herce nechci říkat zneužili, to je silný slovo. Použili. Zkrátka nechali jsme je hrát ve filmu, o kterém si mysleli, že je trochu něco jiného, než v čem ve skutečnosti hrají. V čem ve skutečnosti hrají, se dozví diváci 17. srpna ve všech českých kinech.

Neobáváte se, že budete u těch aktérů teď persona non grata?

Já je předtím neznal, s nikým nemáme žádné osobní vztahy, uznávám je. Myslím si, že jsou to všechno legendy českého filmu a výborní herci. Sám teď potom, když jsem natočil film, vím, jak to není jednoduchá profese. Vážím si jich. Nesnažil jsem se je zostudit úplně moc, nebo zostudit vůbec. Zkrátka mají na sobě nacistické uniformy SS. Myslím, že takovouhle skvadru ještě nikdo v žádném českém filmu neviděl. Líbit se jim to asi nebude, ale snažím se držet hranu.

Filmová kritička Mirka Spáčilová tady říkala, že to může být dehonestující a někdo může říct, že se neštítíte ničeho. Bojíte se, co z toho ve finále ještě může být?

Mirka Spáčilová je boží a jsem strašně zvědavý i na její recenzi tohoto uměleckého počinu. Až to uvidí v kinech. Doufám, že přijde a měli bychom ji pozvat na premiéru. Myslím si, že se... (smích). Že něco takového ještě neviděla.

Plakát k neexistujícímu filmu Tajný zákop

Půjdou z toho vskutku finance na charitu?

Všechna tato překvapení, o čem to je, co to bude, co to způsobí a co bude na konci, se dozví diváci až 17. srpna v kinech. Nechci, aby kdokoliv věděl, co jsme dělali. Chci, aby to lidi viděli v kině. Že to jde ven do kin poprvé a není to na internetu, má svůj důvod. I to se diváci dozví v kině. Myslím si, že je to unikátní dílo, které ještě nikdo na světě v rámci filmového průmyslu nevyrobil, protože z tohoto kina si diváci donesou domů úplně jiný zážitek, než na který jsou zvyklí.

Zmizíte teď do premiéry ze světa?

Přesně tak. Otočil jsem se tady na patnáct minut ukázat vám, co jsme dělali, a zase padám. Vrátím se, až bude ten správný čas, což je 17. srpna.