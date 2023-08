Kazma sesadil Anděla Páně 2. Na jeho film vyrazilo 290 tisíc diváků

Kazmův film Onemanshow: The Movie se stal zdaleka nejúspěšnějším českým filmem v divácké návštěvnosti během premiérového víkendu při uvedení do kin a současně druhým nejúspěšnějším filmem během prvního víkendu v kinech v Česku všech dob.

Onemanshow: The Movie vidělo během premiérového víkendu v českých kinech 290 tisíc diváků. Tolik lidí na žádný český film v prvních čtyřech dnech promítání nepřišlo. Dosavadním českým rekordmanem návštěvnosti byl Anděl Páně 2, který během premiérových čtyř dnů vidělo 188 000 diváků. Ženy v běhu vidělo v tomto období 177 000 diváků a Vyšehrad 173 000 diváků.

Jediným filmem vůbec, který Kazmovi v diváckém zájmu premiérového víkendu odolal, je spektákl Avengers: The Endgame, na nějž přišlo v prvních čtyřech dnech 344 000 lidí.

Kazmův projekt ale přeskočil české uvedení celosvětových trháků Padesát odstínů šedi (256 000 diváků), Harry Potter a relikvie smrti - část 1 (248 000 diváků), Hobit: Bitva pěti armád (243 000) nebo Avatar: The Way of Water (242 000).