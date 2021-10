Po roce stejná situace, stovky dětí se na Vysočině opět učí dálkově

Číslo R udává rychlost šíření nákazy a znamená, kolik lidí nakazí jeden pozitivně testovaný na koronavirus. Tento koeficient byl ve středu podle údajů ministerstva zdravotnictví na hodnotě 2,20, což je nejvíc v rámci krajů. Na druhém místě je Olomoucký kraj s koeficientem R na čísle 1,86. Další kraje udávají hodnoty od 1,40.



V posledních dnech se na Vysočině zvyšuje i počet pozitivně testovaných. Zatímco ještě před týdnem to bylo v průměru kolem 30 až 40 osob za den, znatelný nárůst nastal minulý pátek, kdy testy odhalily 112 pozitivních. V pondělí to bylo 91 osob, v úterý 115 a ve středu 113 lidí s pozitivním výsledkem na koronavirus.

Podle krajské epidemioložky Hany Pavlasové je největší podíl nakažených mezi dětmi. „Jedná se o věkovou kategorii šest až 11 let a 12 až 15 let, kde jsme zaznamenali nejvyšší nárůst,“ poznamenala.



Za poslední dva týdny muselo na Vysočině v souvislosti s covidem nastoupit do karantény osm stovek dětí. „Karanténa se v tomto období dotkla 32 škol. Úplně uzavřít jsme ale nemuseli žádnou. Tříd v karanténě bylo 37, přičemž očkované děti a ty ve lhůtě po prodělání nemoci do školy chodit mohou,“ připomíná Pavlasová.

Ve škole v Kamenici onemocnělo 80 žáků

Jedna z nejhorších situací je momentálně v Kamenici nad Lipou, kde se covid začal šířit na místní základní škole. Onemocnělo tam 80 žáků a také deset zaměstnanců, včetně sedmi učitelů, uklízeček a kuchařky.

„V karanténě máme celý druhý stupeň, což je devět tříd. Z prvního stupně jde o sedm tříd. Učíme online, část dětí mimo karanténu ale do školy chodí,“ říká ředitel školy Vladimír Dobal. „S ničím podobným jsme se v minulosti nesetkali. Ani při největší vlně epidemie,“ dodává.

Vyhlášením ředitelského volna na příští pondělí a úterý chce čelit epidemii Jihlava. Magistrát coby zřizovatel základních škol doporučil po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí ředitelům vyhlásit na tyto dny volno. V součtu s podzimními prázdninami by tak byly děti doma celý příští týden.



„Je jenom na ředitelích, zda s tímto doporučením budou souhlasit. Každý den přibývají školy, které mají třídy v karanténách. Nemocní jsou učitelé i děti. Příští týden jsou tři dny volna a mně přišlo ideální to spojit s ředitelským volnem. Vím, že některým rodičům se to asi nebude líbit, ale třeba to je jeden ze způsobů, jak šíření koronaviru předejít nebo ho zmírnit. Měla by to primárně řešit asi vláda nebo ministr, ale musíme si poradit sami,“ vysvětluje krok Tomáš Koukal, vedoucí magistrátního odboru školství.

V nemocnicích leží jen 11 pacientů s covidem

V krajském městě jsou v karanténě například některé třídy na ZŠ Demlova, Seifertova, T. G. Masaryka či Evžena Rošického. O vyhlášení ředitelského volna už rodiče informovalo všech jedenáct základních škol, které město zřizuje.

Rychlost šíření nákazy bedlivě sleduje také krajská covid skupina, která se schází zatím jednou za čtrnáct dní a tvoří ji zástupci Kraje Vysočina, nemocnic, hygienické stanice či integrovaného záchranného systému. „Ohnisek nákazy nemáme tolik, aby nás to tlačilo přijímat nějaká mimořádná opatření než ta, která už jsou zavedená. Uvidíme, jaké obrátky nabere šíření nemoci,“ říká náměstek hejtmana Novotný.

Hlavním ukazatelem je podle něj zatížení nemocnic. „To se drží v mezích. Aktuálně máme na standardních lůžkách 11 pacientů s koronavirem, dva jsou na umělé plicní ventilaci a jeden na JIP. Když porovnáme stejné období loňského roku, tak v této době jsme měli 300 hospitalizovaných na běžných lůžkách a 37 jich bylo na JIP a plicní ventilaci. To je diametrální rozdíl,“ porovnal.

Také nemocnost zaměstnanců je jiná. „Tehdy jsme měli obrovský problém zajistit chod nemocnic. Měli jsme 284 nemocných zaměstnanců a dalších 54 v karanténě. Teď je to šest pozitivních a dva v karanténě. Je vidět, že proočkovanost personálu se projevuje a hraje velkou roli,“ dodává.

Přidává se epidemie respiračních onemocnění

Situaci na Vysočině komplikuje i nárůst klasických respiračních onemocnění. Ordinace pediatrů i praktických lékařů jsou už pár týdnů plné. Vysočina je v této souvislosti již v pásmu epidemie. Hranice pro její vyhlášení je 1 600 nemocných na sto tisíc obyvatel.

V případě Vysočiny to bylo minulý týden v daném přepočtu 1 904 nemocných, kterým bylo diagnostikováno akutní respirační onemocnění. Nejhorší situace je na Žďársku, kde relativní nemocnost byla na čísle 2 468 nemocných.

Některá zdravotnická a sociální zařízení se v této souvislosti rozhodla uzavřít svá zařízení pro návštěvy. Týká se to Nemocnice svaté Zdislavy v Mostištích a domovů pro seniory v Pelhřimově a ve Velké Bíteši.