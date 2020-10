Dny otevřených dveří na školách jsou v ohrožení, nahradit je ale nelze

Seriál akcí má odstartovat v pátek 16. října a školy dávají k dispozici několik termínů. Poslední obvykle plánují ještě v únoru, tedy pár týdnů před podáním přihlášek.

V rámci posledních vládních opatření střední školy pokračují v distanční výuce do pátku 23. října a poté následují týdenní podzimní prázdniny.



„Věřím, že to nakonec nebude problém. Můžeme příchozí rozdělit do menších skupin, zajistit dezinfekci prostor. To všechno se dá řešit,“ uvedl ředitel Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově Zdeněk Janalík.

Školy už mají přísná hygienická opatření zažitá, kromě vládních omezení ovšem mohou narazit i na obavy rodičů. Ředitelé sice upozorňují, že osobní kontakt se nedá nahradit, ale připravují se na všechny varianty.

Pokud nebudou smět oslovit budoucí studenty přímo, chtějí se k nim dostat zejména přes elektronické prostředí. Hlavní komunikátor jsou sociální sítě. Záležet bude na tom, kolik informací sem školy dostanou a jak je podají.

Poměr těch, kteří budou školu hledat a těch, kteří mají jasno, bývá v tomto období zhruba vyrovnaný.

„Musíme přijít na to, jak oslovit ty nerozhodnuté. Nic převratného se tady ale vymyslet nedá,“ poznamenal Karel Kostka, ředitel vsetínské Střední školy Kostka. Spoléhat bude na dobré reference od absolventů.



Podstatné informace mají školy na webu, mnoho z nich má zpracovanou i virtuální prohlídku budovy. Mezi nimi třeba Střední průmyslová škola ve Zlíně. Díky tomu mohou zájemci vidět vybavení odborných učeben a dílen.

„Musíme se naučit ke komunikaci s budoucími středoškoláky přistupovat trochu jinak. Moderní technologie jsou jim blízké,“ popsala ředitelka Střední odborné školy Luhačovice Jana Šuráňová.

Na webu je průvodce kariérou

Jenže atmosféru školy nebo způsob, jakým se k sobě chovají učitelé a studenti, technologie přenést neumí. A právě to hraje při výběru školy velkou roli. Zároveň je den otevřených dveří až na konci celého procesu. Na jeho začátku musí žák zjistit, pro jaké profese má nadání.

S tím mu může pomoci kariérový poradce na základní škole nebo webový průvodce kariérou. Ten je letos poprvé k dispozici na krajském portálu www.zkola.cz a nabízí i dotazník profesních zájmů.

Má formu přehledného testu s jednoduchými otázkami, které se ptají na zájmy a představy o budoucím povolání. Pro zájemce je zdarma a pro kraj ho sestavila společnost VISC, která se kariérovým poradenstvím zabývá a nabízí ještě podrobnější zkoumání. To už je placené. Podobných možností je na trhu řada.

Na krajský test naváže ještě během podzimu představení třiceti profesí z různých oborů. Vybrané jsou podle toho, jaké profese potřebují zaměstnavatelé ve Zlínském kraji, což dává jejich absolventům dobrou naději na uplatnění.

Lidé z Technologického inovačního centra (TIC) nyní pracují na tom, aby jednotlivé profese převedli do virtuální reality. Zjednodušeně řečeno, natáčejí přímo ve firmách, co kdo dělá.



„Už máme zpracované zdravotnické a vybrané technické profese, teď pracujeme na ekonomických,“ řekl jednatel TIC Lukáš Trčka. Zájemci o studium si je budou moci prohlédnout buď doma na počítači nebo přímo v centru pomocí speciálních 3D brýlí.

„Taková forma je pro mladou generaci atraktivnější a vhodně doplňuje exkurze přímo ve firmách,“ dodal Trčka.