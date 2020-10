Zlínští studenti pomáhají hygieně s trasováním, denně řeší stovky případů

Přišla na devět ráno, sedla si k počítači, nasadila sluchátka, vytočila telefonní číslo a do mikrofonu příjemným dívčím hlasem oznámila: „Dobrý den, tady krajská hygienická stanice. Přišla jste do styku s pozitivně testovaným člověkem.“

Nikola Kocourková, studentka druhého ročníku oboru všeobecná sestra pomáhá hygienikům s trasováním. A není jediná. Krizové call centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je pro krajskou hygienu výrazná pomoc.

„A pro studenty je to velká zkušenost a praxe v komunikaci,“ uvedla mluvčí univerzity Petra Svěráková.

Každý den včetně víkendů a svátků se v centru ve dvou směnách vystřídá padesát studentů, nejvíce je jich z fakulty humanitních studií a zdravotnických oborů. Pracují od 9 do 17 hodin a za tuto dobu kontaktují dohromady kolem 200 lidí.

Přidala se i fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti, kde vzniklo další call centrum.

„Ve Zlíně máme v seznamu asi sedmdesát zapojených dobrovolníků, v Uherském Hradišti je jich přes třicet. Na obou místech se stále hlásí další. Baví je to, přicházejí opakovaně,“ zmínila koordinátorka centra Markéta Sovišová.

Volaní jsou většinou v pohodě, říká studentka

Studenti volají lidem, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. Denně jsou jich stovky a je nutné jim tuto informaci oznámit, nařídit karanténu do konkrétního termínu, vystavit žádanku k odběru na přítomnost koronaviru, zapsat do karty jméno praktického lékaře a vysvětlit spoustu dalších věcí, třeba to, jak se v karanténě chovat.

„Mám štěstí, zatím jsem nenarazila na nikoho, kdo třeba nechtěl jít na test. Když jsem jim všechno vysvětlila, tak to pochopili a řekli, že půjdou. Většinou jsou v pohodě a o tom, že se potkali s nakaženým, často vědí. Někteří už byli i na testech, protože měli příznaky. I tyto údaje ale musím napsat do karty,“ popsala Kocourková.

Dobrovolníci oznamovali karanténu také například žákům jedné třídy střední školy, kdy podrobnosti probírali s rodiči. Při jednom hovoru někdy řeší více lidí, protože do karantény chodí i celá rodina. Někdy se zase stává, že lidé neznají jméno svého praktického lékaře, které je ale potřeba k tomu, aby mohli ukončit karanténu.

„Každý hovor je jiný, studenti mohou narazit na desítky problémů. Ale od toho jsme tam my. Když se jim zdá, že to je komplikované, poradí se s pracovnicí hygieny, která je stále k dispozici a může si hovor převzít. Každopádně dobrovolníci nám s trasováním moc pomáhají,“ zdůraznila ředitelka krajské hygienické stanice Eva Sedláčková.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně přešla od 22. září na distanční výuku. Povoleny jsou individuální konzultace, laboratorní, experimentální a umělecké práce do patnácti osob a zkoušení do deseti lidí. Krizové call centrum v knihovně je rozdělené na dvě části, studenti dodržují rozestupy a mimo telefonování nosí roušky.