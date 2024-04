Policie prověřuje zlínského zastupitele za SPD kvůli tajně pořízené nahrávce

Sekulovo prohlášení si někdo nahrál a záznam anonymně rozeslal na mnoho adres – od prezidenta republiky, přes ministry, poslance, senátory, krajské i zlínské zastupitele, vedení SPD až po státní zastupitelství a policii. Nahrávku má k dispozici i redakce iDNES.cz.

Sekula na záznamu vysvětluje, že by měl jako šéf družstva dostat finanční náhradu půl milionu korun za to, že vydal své peníze a čas v zájmu družstva. Díky tomu mělo podle něj získat majetek přes tři sta milionů korun. Jeho slova můžou vyznívat tak, že peníze mohl použít ke korupci.

„Je poněkud problematické prokazovat, na co ty prostředky byly využity, protože jistě chápete, že to nebylo na činnosti, které by byly v souladu s trestním právem. Ale jsme v ringu bez rukavic, doslova a do písmene. A dokonce i do budoucna, pokud si chceme zajistit tento majetek, tak zřejmě budeme muset opět vynaložit nějaké prostředky mimo naše účetnictví,“ říká na nahrávce Sekula.

Příjmy tři sta milionů korun pocházejí z toho, že město Zlín loni bezplatně převedlo 34 procent svého podílu v družstvu. Tomu se tak zvýšil vlastnický podíl na šesti bytových domech na Podlesí na 83 procent. A při převodu podílu se nemusela platit daň díky změně zákona o dani z příjmu, který schválili poslanci.

„Na to, abychom mohli tento zákon prosadit, jsme museli nashromáždit finanční prostředky, bez toho to prostě nejde. Víte, že jsme byli za premiérem, byli jsme na jednotlivých ministerstvech,“ říká na nahrávce Sekula. Když pak chtěl jeden z členů družstva vysvětlení e-mailem, Sekula mu prý napsal: „Prosazení takové úpravy přes Parlament a Senát v tak krátké době jednoho roku (od naší návštěvy u pana premiéra Babiše v Hrzánském paláci) ‚něco stálo‘. A nebylo to na fakturu.“

Sekula tvrdí, že se korupce nedopustil a že si nahrávku nepouštěl. Podle svých slov absolvoval šest domovních schůzí v šesti domech a nepamatuje si přesně, co kde řekl. „Neexistuje žádný záznam, který by říkal, že bych použil peníze na úplatky,“ tvrdí Sekula.

Když mluvil o činnosti mimo trestní právo, mělo podle něj jít o to, že své náklady nemohl doložit fakturou. Podle svých slov zpracovával stovky smluv, porovnával všechna družstva či zakládal sdružení Spravedlnost pro bytová družstva. „To jsou stovky a tisíce hodin,“ říká Sekula.

A když mluvil o dalších výdajích družstva mimo účetnictví, mělo jít o to, že bude muset shánět svědky v rámci možného soudního sporu kvůli převodu bytů na jejich uživatele. Peníze by měly posloužit na jejich vyhledání, dopravu či ubytování.

Nahrávku prověřuje policie

Případem už se zbývá policie, obvinění ale ještě nepadla. „Policie České republiky tento skutek prověřuje,“ potvrdila policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Nahrávku dnes řešili zastupitelé, kteří po Sekulovi požadovali vysvětlení. „Tak si ji (nahrávku), prosím, poslechněte a očekávám, že zastupitelstvu napíšete, jestli je autentická a jestli to, co tam zaznělo, zaznělo z vašich úst,“ nabádal opoziční zastupitel Jaroslav Juráš (Zlín 21).

Primátorovi Jiřímu Korcovi (ANO) vadilo, že Sekula se nejdříve hájil tím, že je nahrávka upravená, a potom, že ji neslyšel. „Když jste ji neslyšel, nemůžete tvrdit, že je upravená,“ zmínil Korec. Podle něho navíc Sekula už dříve dostal z družstva vyplaceno půl milionu korun, které mohl použít i na předvolební kampaň.

Sekula, který se kvůli Bytovému družstvu Podlesí s městem i soudil a vedl dlouholeté spory, to označil za lež. „Podle délky nahrávky a množství dat, které tam jsou, je evidentní, že je to vybraná pasáž. Jak je upravená, nevím,“ řekl Sekula.

Zastupitelům také vadilo, že jednáním Sekuly může padat stín na jejich loňské rozhodnutí, kdy bezplatně převedli část podílu města na družstvo. „Chtěl jsem se zeptat, jestli bylo uplácení na úrovni vlády, vládních úředníků i této radnice, jestli jste to myslel vážně? Proč jste to říkal? Pokud jste to říkal, tak bychom měli rozhodnutí změnit,“ navrhoval zastupitel Bronislav Janda (ANO).

Sekula argumentoval tím, že jeho aktivita přinesla prospěch desítkám tisíc členů bytových družstev po celé republice. Nahrávka měla podle něho být důsledkem vnitřních sporů uvnitř družstva. „Snažíme se zákonnými prostředky docílit toho, aby pan Sekula nevystupoval za družstvo,“ řekla na zastupitelstvu členka družstva Zdeňka Maňasová. Zastupitelé většinou nebyli se Sekulovými vysvětleními spokojeni. „Rada je tím pohoršená a další rozhodnutí můžou ještě padnout,“ nastínil v souvislosti s policejním vyšetřováním Korec.