Chci vyhrát první ligu a jít do baráže, říká nový zlínský kouč Pardavý

„Naše ambice musí být ty nejvyšší,“ uvedl 52letý Pardavý, který naposled vedl Slovan Bratislava.

Kdy vám dal Zlín nabídku, abyste vedl zdejší mužstvo?

S (generálním manažerem) Honzou Pravdou jsem byl v kontaktu někdy v prosinci minulého roku. Z různých důvodů jsem nechtěl a nemohl jít trénovat v rozběhnuté sezoně. Chtěl jsem ji dokončit hlavně v rámci reprezentace, proto jsme spolupracovali jen externě. Chodil jsem na každý domácí zápas, spolupracoval s kluky, kteří tu byli, s Honzou Srdínkem a Marou Kapušem. Už tehdy jsme řešili, co od nové sezony, a nyní jsme to zpečetili podpisem.

Ján Pardavý * Nový trenér zlínských hokejistů Ján Pardavý má 52 let a pochází z Trenčína. * Kromě mateřského klubu hrál ve Vsetíně, Znojmě, švédském MODO, ruské Jaroslavli nebo francouzském Štrasburku. Je vicemistrem světa z roku 2000.

* Trénovat začal v sezoně 2016/17 ve třetiligové Dubnici, jako hlavní kouč vedl Duklu Trenčín a Slovan Bratislava, kde skončil v září 2023.

* Je asistentem kanadského trenéra Craiga Ramseyho u slovenské reprezentace, spolu získali bronz na olympiádě 2022 v Pekingu.

* Ve Zlíně bude jeho asistentem stejně jako ve Slovanu Richard Kapuš, zatímco dosavadní hlavní trenér Jan Srdínko se stal sportovním manažerem.

* Klub má hlavního kouče ze Slovenska poprvé od éry Ernesta Bokroše, který A tým vedl v letech 2003–2008.

Jak jste vnímal výkony týmu?

Od začátku, kdy jsem začal Zlín sledovat, procházel problematickým obdobím a pohyboval se někde na sedmém osmém místě Chance ligy. Výkony byly takové střídavé. Na hráčích byl vidět mentální tlak, byli si vědomi, že je to neočekávané. Samozřejmě to bylo i pod tlakem fanoušků. Jak jsem zjistil, zlínský fanoušek je velmi náročný. Ale v play off Zlín ukázal, že má svou sílu a že to je v uvozovkách tým pro play off. Na závěr sezony dokázal udělat aspoň takový úspěch, že došel až do finále.

Jak vzniká kádr, který ve Zlíně povedete?

To je dlouhodobější proces. Před play off i během něj jsme řešili, které hráče budeme podepisovat, co s opcemi, co s cizinci. Věřím, že na startu přípravy, která začne 13. května, už budou všichni hráči podepsaní a budeme řešit jen nějaké volné místo.

Přivedete někoho také ze Slovenska?

Oslovil jsem několik hráčů, ale je těžké dostat kvalitní hráče do první ligy. Každý hráč čeká na nabídku z české či slovenské extraligy, nebo z dalších lig. Budeme na tom pracovat, ale nevím, co vyjde a co ne. Zatím žádné jméno nemám.

Zlín měl nejstarší kádr v soutěži. V této souvislosti se hodně mluví o potřebě ho omladit. Souhlasíte?

Neřekl bych omladit, ale kádr by měl zrychlit. Jedna z podstatných věcí, která týmu chyběla, byla rychlost. V řadě zápasů vypadal pomaleji než soupeř. Věřím, že díky příchodům nových hráčů získáme rychlost. Ale není to spojené jen s tím, že by to byl mladší kádr. Na druhou stranu samozřejmě platí, že mladší hráči jsou rychlejší.

Jakým stylem se hodláte prezentovat?

Chceme hrát ofenzivně. Uvidíme, jak bude složený celý kádr po posledním podpisu, ale jsem zastánce ofenzivního hokeje. To znamená aktivně bránit a vytvářet tlak na soupeře.

O ambicích je asi zbytečné se bavit, že?

Musí být ty nejvyšší. Zlín by si zasloužil extraligu. Budeme se snažit hrát od prvního zápasu tak, abychom byli v tabulce co nejvýše, budeme chtít vyhrát play off a jít do baráže.

V současném systému je ale prakticky nemožné, aby tým z první ligy postoupil do extraligy. Jak to vnímáte?

Ve chvíli, kdy neexistuje přímý postup, je návrat do extraligy vždycky těžký. Dostat hráčskou kvalitu do Chance ligy je složitější. Takže je potřeba pracovat na tom, aby ke konci sezony byl tým co nejkvalitnější, aby měl šanci být úspěšný proti poslednímu týmu extraligy. Myslím si, že se to dá, ale je to velmi těžké. I letošní baráž mezi Kladnem a Vsetínem ukázala, že extraligový celek má kvalitu na své straně. Lehčí je sestoupit než postoupit.

Do Zlína jste vždycky jezdil hrát extraligu. Jak jste vnímal sestup?

Byl to trochu šok, ale ono se to děje i ve světě, že tradiční týmy spadnou.

Na Zimním stadionu Luďka Čajky jste nastupoval jako hráč Vsetína a Znojma. Jak se vám tady hrálo?

Vždycky těžce. Během angažmá ve Vsetíně jsem tady odehrál množství zápasů, a pokud bylo vyprodáno, což vždycky bylo, atmosféra domácím pomáhala.

Vzpomněl jste si na tradiční rivalitu i během finále letošní Chance ligy?

Bylo to podobné. Teď jsem to viděl ze strany diváka nebo funkcionáře, když jsem byl hráč, tak jsem atmosféru vnímal jen z ledu. Ale v podstatě se nic nezměnilo. Rivalita tam je, atmosféra zápasů ve Vsetíně nebo tady ve Zlíně byla vždy elektrizující a dokázala z hráčů dostat maximum.

V posledních letech jste trénoval slovenskou extraligu, nyní budete působit v první české lize. Zkuste obě soutěže srovnat.

Slovenská extraliga šla vyrovnaností a kvalitou nahoru, ale Chance liga má svou vysokou úroveň. Je to velmi vyrovnaná soutěž. Svědčí o tom třeba výsledek Poruby, která vyhrála základní část s velkým náskokem a pak vypadla ve čtvrtfinále.

Do Zlína jste přijel podepsat smlouvu, zároveň finišujete s přípravou slovenské reprezentace před mistrovstvím světa. Je pro vás složité přepínat pozornost z jedné povinnosti na druhou?

Ani ne. Přijel jsem do Zlína hlavně dořešit letní přípravu a všechno si organizačně nastavit. Od dalšího dne už se budu zase naplno věnovat reprezentaci. Samotné mistrovství světa samozřejmě přinese největší stres, ale jakmile skončí, přijedu do Zlína a budu se věnovat letní přípravě.

Těšíte se na šampionát, který začíná už za dva týdny?

Velmi. Je to obrovský zážitek a zkušenost. Všechno je umocněné tím, že se hraje v Česku. Máme skupinu v Ostravě, kde už jsme ji zažili. Fanoušci ze Slovenska tam přicházejí ve velkém, budeme mít domácí atmosféru. Doufám, že se nám podařilo postavit co nejsilnější tým, abychom byli co nejúspěšnější.

S čím do mistrovství světa jdete?

Nemluvíme o cílech. Chceme každý zápas vyhrát, neustále se zlepšovat, dostat se do play off a být co nejúspěšnější.

Jak je pro vás důležité, že budete mít v sestavě předloňskou jedničku draftu Juraje Slafkovského?

Je velmi důležitým hráčem. Už jako osmnáctiletý to ukázal na olympiádě, kde se stal nejlepším střelcem, dokazuje to v NHL. Když přijede do slovenského týmu taková osobnost, přitáhne to pozornost. Čekáme od něj produktivitu i to, že tým stmelí.

Jeho rostoucí forma vám musí dělat radost...

Už před draftem jsme komunikovali s montrealskými skauty a snažili se je přesvědčit, že je správnou volbou na jedničku. Vyšlo to. Být draftovaný v Montrealu vás dostane pod tlak, v minulé sezoně to měl velmi těžké. Ale je to hráč, který to dokáže vstřebat, což dokazuje letos. Padesát bodů ve druhé sezoně je velmi dobré číslo.