Svah pod silniční rampou je v pohybu, stavba nové křižovatky se zpozdí

Stavební práce za přibližně dvě stě milionů korun měly nejprve skončit letos v červenci, potom na podzim. Nakonec to ale bude velmi pravděpodobně ještě o několik měsíců později. „Termín otevření jsme měli v září letošního roku, myslím si ale, že to bude o něco později,“ zmínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek. „Budeme rádi, když to bude v letošním roce,“ vzkázal motoristům.

Důvodem jsou potíže se stabilitou svahu, po kterém vede silniční obchvat a buduje se na něm nájezdová rampa z rondelu. „Je tam nestabilní půda, celý kopec je nestabilní,“ nastínil Chudárek. „Opěrné zdi musejí být lépe založené na větších a hlubších pilotech,“ naznačil.

Když se potíže se založením opěrné stěny objeví, nestačí jen změnit stavební řešení. Musí se také upravit projekt, což zabere čas.

„Zpráva o zpoždění stavby je pochopitelně nepříjemná. Kotvy, které drží opěrné zdi, nevydržely a musejí se kotvit hlouběji,“ reagoval starosta Vsetína Jiří Čunek. „Ale dokážeme to pochopit a počkat si. Stavba naštěstí výrazně neomezuje průjezd městem. Až bude dokončená, bude to pro řidiče dobrá zpráva.“

Silničáři kvůli opravě od dubna omezili provoz na obchvatu v této části. Je sice zachovaný v obou směrech, ale jízdní pruhy jsou zúžené a je na nich snížená maximální rychlost na třicet kilometrů za hodinu. Toto omezení potrvá zhruba do poloviny roku.

Čunek zmínil, že město o opravu křižovatky stálo především proto, že na ní umírali lidé. Takže je podle něho výrazně lepší, že se otevře sice později, ale bude pak bezpečnější, než kdyby k tomu nedošlo vůbec. Klíčové je, že se auta na této křižovatce už nebudou křížit.

„Bude se odbočovat jenom doprava, aby zmizelo levé odbočení, které je vždy spojené s křížením aut v protisměru,“ zdůraznil Chudárek. „Tak to bude stoprocentně bezpečnější,“ dodal. „Úpravu křižovatky samozřejmě vítáme, neboť by měla významně zvýšit bezpečnost provozu,“ reagoval před časem policejní mluvčí Petr Jaroš.

Sčítání dopravy ukázalo její nárůst

Auta se křížila, když přijížděla po obchvatu od Valašského Meziříčí a zabočovala do Vsetína nebo když jela od Vsetína směrem na Valašskou Polanku. Navíc šlo o hodně frekventovaný úsek obchvatu, po němž mnoho aut, jež nikam neodbočovala, jezdilo velmi rychle.

Sčítání dopravy ukázalo, že po cestě mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím projelo v roce 2016 za den třináct tisíc vozidel, loni už to však bylo skoro šestnáct tisíc. To je největší nárůst ve Zlínském kraji. A totéž platí i pro tuto vsetínskou křižovatku.

Aby byla ještě bezpečnější, na obchvatu přibude ve směru od Valašského Meziříčí odbočovací pruh, který využijí motoristé jedoucí do Zlína. Odbočovací pruh doprava bude i při vyjíždění od vsetínského centra, současně zde začne platit zákaz odbočení vlevo, na což bude upozorňovat dopravní značení. „Někteří řidiči tam budou asi jezdit po paměti, ale pro odbočení doleva nebude prostor,“ upozornil Chudárek.

Kromě odbočovacího pruhu, který by měl být hotový do září, tam cestáři staví protihlukové stěny, aby motory aut tolik nerušily obyvatele nedalekého sídliště.

Kruhová křižovatka na příjezdu od Zlína je v provozu od loňského podzimu. Po dokončení prací dovede levé odbočení motoristy po nové rampě na obchvat, pravé k autobusovému nádraží. Tuto cestu má v režii stát a město v rámci úprav vsetínských nádraží, hotová by měla být do léta.

„Na kruhovou křižovatku navazuje nová cesta, která je vybudovaná v rámci výstavby nového vlakového nádraží, jehož nákladní část bude obsluhovaná z této části města,“ přiblížil Čunek. „V zásadě už je hotová, ale ještě není zkolaudovaná.“

Ve Vsetíně kromě stavebních úprav křižovatky v posledních letech přestavují vlakové nádraží a bude i autobusové, aby vznikl moderní dopravní terminál. Podle starosty město chtělo, aby se práce dělaly současně, a nekomplikovaly tak život občanům delší dobu.

Nové vlakové nádraží se otevře 3. května, současně se rozjedou práce na novém autobusovém nádraží. Silničáři od loňska staví na Vsetínsku také Palačovskou spojku, což je pět kilometrů nového připojení na dálnici D48 a D1. Začne kousek od Lešné u Valašského Meziříčí. Hotovo má být do dvou let.