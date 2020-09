Zlínská univerzita pouští po restartu na přednášky jen padesát studentů

„Studenti nebyli na univerzitě téměř půl roku. Klasická výuka je ale ten nejlepší způsob, jak se dostat zpět do rytmu,“ konstatoval rektor univerzity Vladimír Sedlařík.

Pro všechny fakulty ve Zlíně i v Uherském Hradišti včetně kolejí a menzy platí nařízení s povinností nosit ochranu úst a nosu ve společných prostorách, k dispozici jsou stojany s dezinfekcí. Škola také omezila počet studentů v přednáškovém sále.

„Od pondělí může být na přednášce přítomno maximálně padesát osob. Větší přednášky pak musíme rozdělit do více sálů nebo využijeme online výuky,“ upozornil Lubomír Beníček, prorektor pro pedagogickou činnost.

S bezkontaktní výukou na dálku už mají studenti vyšších ročníků zkušenosti z letošního jara. V případě, že to bude nutné, dokáže ji škola zavést znovu.

Do desítek oborů se letos hlásilo zhruba 9 670 studentů, přijato jich bylo 7 264. Do prvních ročníků bakalářského studia letos nakonec nastoupilo přes tři tisíce nových studentů, do navazujících magisterských oborů téměř 1 500.

Dohromady na UTB aktuálně studuje 10 201 mladých lidí. Zhruba deset procent přijíždí ze Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Vietnamu, Indie nebo Ghany.

Některé absolventy ještě čekají promoce, příchozí nováčky naopak slavnostní imatrikulace. Jestli se uskuteční, ale v tuto chvíli nedokáže škola říct, protože je složité dodržet maximální počet padesáti lidí.

„Aktuálně to řešíme. Rádi bychom, aby promoce zejména u magisterských oborů proběhly. Je to slavnostní okamžik pro všechny, kteří tady pět let studovali,“ doplnil rektor.