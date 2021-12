Lítačka bude chytřejší. Za uživatele pohlídá, aby nepřeplatili

Možná jste ji už také dostali. Informační SMS o automatickém prodloužení platnosti karty Lítačka dříve nebo později obdrží přes 168 tisíc Pražanů.

Cestující městské hromadné dopravy (MHD), kteří vlastní Lítačku z roku 2018, ji nebudou muset po vypršení platnosti příští rok měnit. Platnost karet se jim automaticky prodlouží o další tři roky.

„Prodloužením platnosti karet Lítačka o tři roky chceme vyjít vstříc všem cestujícím v hlavním městě a ulehčit jim tak starosti s vyřizováním nové karty. Navíc tím zabráníme zbytečným nákladům, které by vydávání nových karet představovalo,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Vedení hlavního města v létě rozhodlo o zdražení jednorázového jízdného. Politici tím reagovali na zvýšení nákladů a výpadek prodejů dopravního podniku (DPP) z důvodu pandemie.

Pražany to, zdá se, motivovalo k nákupu dlouhodobých kuponů. Od srpna vzrostl prodej počtu dlouhodobých kuponů jak na e-shopu Lítačky, tak v mobilní aplikaci PID Lítačka.

„Je to dáno jednak začátkem školního roku, jednak i covidovou situací, která v první polovině letošního roku způsobila celkový útlum nákupů kuponů,“ informuje Petr Habáň, mluvčí městské společnosti Operátora ICT (OICT), která má správu Lítačky na starosti.

Capping jízdenek a platba za parkování

Aplikaci PID Lítačka využívá podle dat OICT stále více obyvatel metropole. Od ledna do října letošního roku se jejich počet zvýšil z přibližně 480 na 606 tisíc.

Plánovač tras Budoucnost pražské a středočeské mobility je podle městských odborníků v tzv. Intermodálním plánovači tras. To je způsob propojení jednotlivých druhů dopravy. Intermodální plánovač trasy bude součástí mobilní aplikace PID Lítačka a jeho prostřednictvím bude možné najít nejoptimálnější trasu pomocí kombinace různých dopravních módů včetně parkovišť a pěší přepravy. Dále bude umožňovat výběr nejvhodnější trasy podle parametrů zadaných uživatelem. Pilotní provoz se plánuje na rok 2022.

Během příštího roku v ní bude spuštěna novinka, a to takzvaný capping jízdenek, který bude uživatelům PID Lítačky garantovat, že pokud v průběhu dne aktivují více jízdenek, nepřeplatí za ně více, než musí.

„Nikdy nebudou muset platit za krátkodobé jízdenky více, než je cena jedné denní jízdenky v dané tarifní kategorii,“ říká Petr Habáň.

Intenzivně probíhají také práce na zjednodušení parkování právě přes pražské aplikace.

„Nově bude v aplikaci vylepšená funkcionalita přímé platby za parkování v zónách placeného stání, bude poskytovat řadu vylepšení z pohledu uživatelů, umožní platbu pomocí ApplePay a GooglePay či správu oblíbených vozidel. Bude mít také nový design,“ doplňuje Habáň.

Že počet cestujících v MHD stoupá a klesá s ohledem na koronavirus, potvrzují i pracovníci DPP. Údaje, které má dopravce k dispozici ze sčítačů v metru, ale i autobusů nebo tramvají, ukazovaly do letošních podzimních prázdnin postupný návrat cestujících do MHD a pozvolna rostoucí poptávku. To se však s další vlnou pandemie změnilo.

„Po letošních podzimních prázdninách jsme začali registrovat ve všech trakcích (v metru, autobusech i tramvajích, pozn. red.) mírný pokles počtu přepravených cestujících. Obdobně jako loni na podzim se do přepravních čísel začala promítat pandemická situace a rostoucí počet pozitivních případů covid19, tím tedy více osob, které zůstávají v karanténě, respektive opětovný nárůst práce z domova,“ uvádí vedoucí Odboru komunikace DPP Daniel Šabík.

Zatímco v prvním listopadovém týdnu v metru denně v pracovních dnech jelo v průměru 866 tisíc cestujících, o další týden to bylo v průměru již o zhruba 20 tisíc lidí méně.

Za první dva dny tohoto týdne metro v průměru využilo 812 tisíc cestujících, což je o necelých devět procent méně, než tomu bylo v polovině letošního října.

„Jak se bude dále vyvíjet poptávka po MHD v Praze, bohužel poměrně jasně naznačuje aktuální vývoj epidemické situace,“ predikuje Šabík.

Třicet tisíc výpůjček kol

Majitelé Lítačky mají od října nový benefit – 15 minut zdarma na půjčení kol od firem Rekola a Nextbike. Využít toho mohou až čtyřikrát denně, výpůjčky však nelze sloučit do jedné hodinové.

„Uživatel ale může výpůjčku ukončit a hned si půjčit další kolo,“ vysvětluje Jan Střecha z Rekol. Nejčastěji si lidé kola půjčovali na dobu od 3 do 8 minut. Rekordním dnem v půjčování kol s Lítačkou byl zatím 9. listopad, kdy aplikace zaznamenala 1 600 výpůjček. Celkově si za zkoumané období půjčili Pražané přes 30 tisíc kol.

Možnosti přesednout na kolo lidé nejvíce využívají v dopravních uzlech MHD, kde se propojuje metro, tramvajové zastávky a vlaky. „Nejčastějšími body půjčení a vrácení kola jsou stanice metra Vltavská, Nádraží Holešovice, Výstaviště, Strossmayerovo náměstí, Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží a okolí vysokoškolských areálů v Dejvicích či Holešovicích,“ sděluje mluvčí Pražské integrované dopravy (PID) Filip Drápal.

Půjčení kola zdarma je pro všechny držitele elektronické jízdenky pro území Prahy s účtem v aplikaci Lítačka. Aplikaci je pak nutné propojit s aplikacemi sdílených kol. Zkušební provoz bude fungovat, dokud se nevyčerpá 2,4 milionu korun, které na projekt dal magistrát.