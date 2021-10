Covidová situace není dobrá a bude eskalovat, říká šéf Lékařské komory Kubek

Co říkáte na ve středu zveřejněná vládní opatření?

Považuji je za racionální. Situace je vážná, máme naočkováno pouze asi

56 % obyvatel a to nestačí. Je zde velmi nakažlivá varianta delta, stoupají počty nemocných, ale i počty pacientů v nemocnicích včetně těch ve vážném stavu.

Začínáme si zvykat na to, že denně budou umírat dvouciferné počty lidí , takže opravdu není na co čekat. Je potřeba si uvědomit, že všechna opatření se vždy projeví až s určitým zpožděním. Situace, která je nyní v nemocnicích, je obraz epidemie před přibližně deseti dny.

Je jasné, že počty pacientů porostou, povedete to bohužel opět k omezování dostupnosti zdravotní péče, zase se budou muset odkládat plánované výkony a budou trpět lidé, kteří se chovají zodpovědně a kteří nechali naočkovat.

Stáváme se rukojmími nezodpovědné menšiny. Je tady většina zodpovědných a slušných občanů, kteří se nechali naočkovat, mají zájem chránit sebe a své okolí, ale pak je tady menší skupina lidí, kteří jsou přesvědčeni, že mají jenom práva, ale nemají povinnosti a necítí zodpovědnost vůči ostatním.

Pokud se chceme vyhnout dalšímu lockdownu, pokud se chceme vyhnout tomu, aby děti nechodily do školy, tak nic jiného než důsledné vymáhání platných opatření nemůže pomoct. Čím dál tím více ve hře začíná být, a to nejenom u nás, ale v celé Evropě, povinné očkování. Nemůžeme si dovolit takhle živořit roky.

Nejpozději od 1. listopadu budou platit všechna nová nařízení. Dokážete predikovat, jaká bude situace třeba za dvanáct dní od tohoto okamžiku?

Obávám se, že opatření, jak jsou, mohou namotivovat některé lidi k očkování, to je určitě dobře, ale efekt očkování se projevuje s velkým odstupem. Jedna dávka, pak druhá a teprve čtrnáct dní od ní je imunita dostatečná.

Když se teď někdo nechá očkovat, tak rozhoduje o tom, co se bude dít na Vánoce nebo po Novém roce. Ale jinak už je to moc rozjeté. Jde o to, kde se epidemie zastaví a kolik lidí zbytečně umře. Je škoda každého člověka, který zbytečně umře, když máme očkování. Nyní se hraje i o čas, aby se lidé, kteří byli očkovaní na začátku, mohli nechat přeočkovat.



Jaký máte názor na zkrácení doby platnosti testů?

Že jsou lhůty příliš dlouhé, o tom se vědělo. Byl to jakýsi kompromis v situaci, kdy byla epidemiologická situace poměrně dobrá během letních měsíců. Tam to bylo vysvětlitelné. Také v situaci, kdy nebyla možnost pro všechny lidi se nechat naočkovat, ale teď již každý měl dost času, aby se naočkoval a je určitě dobře, že ochrana vymáhání bezinfekčnosti bude důslednější.

Co říkáte na konec hrazeného testování pro dospělé?

Je to rozumné. Podpořil jsem to už v létě, kdy s tím pan ministr Vojtěch přišel. Nevím, proč by z veřejných prostředků měly být hrazeny vstupenky do divadla, hospody nebo cesty ke kadeřníkovi lidem, kteří se na základě nejrůznějších výmluv odmítají nechat očkovat.

Je zde varianta bezplatného očkování, které je pro každého dostupné. Samozřejmě musí být zachováno, a to tak taky bude, bezplatné testování pro děti, které se nemohou očkovat, ty za nic nemůžou a pro lidi, kteří test budou potřebovat ze zdravotní indikace.

Stejně tak je určitě správné, že provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení budou povinni kontrolovat bezinfekčnost. Platí určitá pravidla, ale nikde nikdo nic nekontroluje a samozřejmě hygienici nemůžou být všude, to by jich musely být desetitisíce, aby něco mohli zkontrolovat. A když tento mechanismus funguje u prodávání alkoholu mladistvým, nebo prodeje cigaret, tak nevím, proč by nemohlo fungovat kontrolování očkovacích průkazů, případně potvrzení o prodělané nemoci nebo testu.

Hospodští jsou taky povinni kontrolovat občanky a jsou zodpovědní za to, že nebudou nalívat mládeži. Je to jediná cesta, jak to vymáhat, zodpovědnost musí nést provozovatel služby.

Blíží se další vlna covidu-19. Myslíte si, že za to můžou primárně neočkovaní, nebo se do toho propisují i další faktory?

Kdybychom měli naočkováno 90 % populace, tak žádnou další vlnu nemáme, respektive by byl covid-19 už běžnou nemocí jako je chřipka. Žili bychom v něčem, jako když přijde chřipková epidemie. Teď bohužel budou zase lidé umírat po desítkách a v nemocnicích během dvou tří týdnů bude ležet přes tisíc osob a ve vážném stavu jich budou také stovky.

Ta situace opravdu není dobrá a je úplně zbytečná, očkování tady je, je bezpečné, dostupné. Máme spoustu lidí s mentalitou černých pasažérů, kteří by rádi těžili ze všech výhod, ale nejsou ochotni se spolupodílet na tom, abychom dostali virus pod kontrolu a mohli normálně žít.

Napadá vás nějaké další opatření, které byste ještě zavedl?

Ve vzduchu je povinné očkování minimálně pro některé skupiny zaměstnanců. Všichni doufáme, že opět nedojde k zavírání kulturních zařízení a rušení společenských akcí a podobně, ale pokud by se epidemie dále rozjížděla, tak by se muselo přistoupit i k tomu.

Myslím, že by bylo smysluplné i testování ve školách. Řada z nich se o to snaží, ředitelé za to bojují a snaží se testování organizovat z vlastních zdrojů. Různě rozdělují třídy na očkované a neočkované, snaží se udržet vyučování v chodu, ale mají to hodně těžké. Těm by měl stát pomoct svojí autoritou. Přeci jenom autorita státu vůči některým rodičům je větší než autorita samotného vedení školy.

Ředitelé škol a školských asociací po testování volají, ale chtěli by ho i v zaměstnáních, nejen děti jsou přenašeči. Byl byste pro tento krok?

Je určitě lepší testovat, než čekat na to, aby se zavřelo. Určitě bude dobře, když se budou dodržovat pravidla s nošením respirátorů i v pracovních kolektivech, protože infekce je mezi lidmi hodně. I očkovaní můžou infekci přenášet, ale jejich rizikovost je nesrovnatelně menší než u lidí, kteří očkovaní nejsou.

Na jedné straně vláda volá po nošení respirátorů, na druhé se ve volebních štábech nenosily. Může to vysílat špatný vzkaz k lidem?

To víte, že to má symbolický význam. Myslím, že politici mají někdy tendenci podceňovat význam symbolů jít příkladem. Jsme v situaci, že když přijdete někam a pravidla dodržujete, tak na vás dokonce lidé koukají přes prsty a vysmívají se vám. Jsme v tom opravdu zvláštní.