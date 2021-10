Povinné očkování by bylo z lékařského hlediska ideální, tvrdí Kubek

V úterý přibylo v Česku 6274 případů koronaviru, téměř dvojnásobně víc než před týdnem. V nemocnicích s covidem leží přes tisíc lidí. V těžkém stavu se nachází 168 pacientů.

„Dá se říct, že pandemie se vymkla kontrole. Nárůsty nových případů jsou opravdu vysoké, na začátku listopadu budou atakovat 10 tisíc. Roste procento pozitivních testů, je trojnásobek nad bezpečnou hranicí,“ varoval Kubek nad současným nepříznivým vývojem epidemie.

Přesto vidí mezi letošní a loňskou situací velký rozdíl. „Před rokem jsme nebyli očkovaní, neměli jsme zkušenosti s léčbou. Situace je lepší, ale netvrdím, že není vážná. Věřím, že i když bude nových případů přes 10 tisíc, ostatní parametry zůstanou na čtvrtině,“ vysvětlil a zároveň doufá, že počty hospitalizovaných nepřesáhnou tři tisíce osob. „Kdybychom se ale více naočkovali, nemuseli jsme o těchto číslech nebo lockdownech vůbec mluvit,“ zdůraznil.



Nemůžeme si dovolit další roky plné obdobných krizí

Předpokladem pro zvládnutí pandemie je podle Kubka opět dodržování aktuálních opatření. „Dodržování má být kontrolováno a porušování trestáno. Při nechání všeho na dobrovolnosti a zodpovědnosti se ukazuje, že část spoluobčanů na to mentálně nemá. Chtěl bych poděkovat všem očkovaným, zachovali se zodpovědně vůči sobě i svým známým a okolí. Na ostatní je potřeba tlačit,“ vzkázal přibližně dvěma milionům lidí, kteří vakcinaci z nejrůznějších důvodů odmítají.

Sám prý sledoval situaci, kdy při jízdě metrem neměl roušku asi každý desátý cestující. „Pokud nebude policie kontrolovat a trestat, nikam se nepohneme,“ apeloval.

Co se týče případného zahlcení nemocnic, musíme prý doufat, že počet naočkovaných lidí bude dostatečný. „Je mi líto očkovaných, slušní lidé to zase odnesou. Podporuji všechny formy nátlaku na neočkované,“ prozradil.



Ministr vnitra Jan Hamáček přišel v pondělí s návrhem, aby se lidé při vstupu na pracoviště prokazovali očkováním nebo bezinfekčností.

„Jsem přesvědčen, že do budoucna bude minimálně v Evropě očkování povinné. Z čistě medicínského hlediska by to bylo ideální. Nemůžeme si dovolit další roky opakování podobných krizí. Máme dost vakcín, které fungují. Covid by se stal běžnou respirační nemocí,“ pronesl Kubek.

Zatímco u firem se o prokázání očkování či jiné formy bezinfekčnosti diskutuje, restauratéři budou mít povinnost kontrolovat své zákazníky už od listopadu. Někteří provozovatelé oznámili, že se nařízením řídit nebudou.

Kubek ale jejich postoj nechápe. „Jako by si neuvědomovali, že alternativa ke kontrolování bezinfekčnosti je zavření podniků a ekonomická katastrofa. Dva miliony neočkovaných drží ostatní jako rukojmí,“ dodal.