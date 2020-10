Pokud nevybuchne jaderná elektrárna, žáci 1. stupně se vrátí, řekl Prymula

„Opakovaně jsme říkali, že první stupeň se skutečě vrací 2. listopadu do škol,“ řekl Prymula ve svém videopříspěvku na Twitteru. „Může nastat situace, že tady vybuchne jaderná elektrárna a pak se asi nevrátí, ale já pevně věřím, že za všech normálních situací se vrátí,“ dodal.

Ministr neupřesnil, kde je hranice mezi „všemi normálními situacemi“ a tou, která je dnes, kdy děti do školy nemohou. Již dříve řekl, že k normálu se společnost bude vracet za poklesu šíření viru, a to při reprodukčním čísle 0,8, což je statisticky průměrný počet lidí, které může nakazit jeden infikovaný člověk. V současnosti se toto číslo pohybuje na úrovni 1,5.

Vyplývá z toho nicméně, že Prymula očekává, že za dva a půl týdne se díky nynějším poměrně tvrdým omezením epidemie koronaviru zmírní. Reprodukční číslo tak klesne a návrat žáků prvních stupňů do škol bude patřit k jedněm z mála, pokud ne jediným, zmírňujícím krokem.

Zmatek kolem škol vznikl poté, co ministr školství Robert Plaga nejprve řekl, že se školáci vrátí za všech okolností. Pak svůj výrok mírnil s tím, že pokud reprodukční číslo neklesne, tak se nevrátí. Dodal ale, že by šlo o takovou katastrofu, že by muselo celé Česko fakticky skončit v karanténě.

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve středu v České televizi odhadl, že současný stav omezení počátkem listopadu neskončí, ale ještě se protáhne.

Prymula řekl, že aby nezkolabovaly nemocnice pod náporem nových pacientů, chce „mobilizovat různé stadiony a haly“ tak, aby zdravotnictví bylo schopno „v maximálně možné míře“ poskytnout potřebnou péči.