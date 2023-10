Návštěvníci si historii skutečně „vychutnají“

O tom, že nejen láska, ale také historie prochází žaludkem a může být nejen stravitelná, ale dokonce velmi lahodná, se během letošního podzimu mohou na vlastní chuťové pohárky a žaludky přesvědčit návštěvníci hned několika středočeských zámků.

Poslední zářijovou sobotu a první říjnovou neděli opět zavládl čilý ruch v kuchyni na zámku Žleby. Kuchtíci a kuchařky v historických kostýmech vařili dusili a pekli postaru – jako za časů knížat Auerspergů. Právě oni proměnili v 19. století žlebský zámek do podoby romantického sídla s mnoha věžičkami, zasazeného do ještě romantičtějšího zámeckého parku s malou říčkou.

V komnatách a sálech zámku jsou dodnes uchované rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku i originálních předmětů denní potřeby, které sem Auerspergové postupně navozili z Čech i ze zahraničí. Největší dojem ovšem v návštěvnících obvykle zanechává zdejší kuchyně. Na poměry 19. století byla vybavená velmi moderně. Díky tomu v ní pravidelně podle dobových receptů připravují mistři kuchařského řemesla nejrůznější dobroty a laskominy, které pak při prohlídkách mohou děti i dospělí ochutnat.

Prohlídky s oživenou zámeckou kuchyní se konaly 30. září a 1. října od 9 do 16 hodin. Poslední pak budou o čtyři týdny později 28. a 29.října. Jaké laskominy kuchaři a kuchtičky přichystají, to ovšem zůstane až do poslední chvíle překvapením šéfa kuchyně.

Sorbet? Nebo zmrzlinu?

Odpoledne v sobotu 21.října se na zámku v Mnichově Hradišti citelně ochladí – minimálně od 17 hodin při přednášce nazvané Zmrzlina jako produkt raně novověké alchymie. Posluchači se při ní od Milana Svobody z Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dozvědí tajemství mražení zmrzlin a sorbetů, které se vyráběly už od 16. století. Uvidí i způsoby jejich servírování a uslyší také o speciálních druzích zmrzlin, například dřišťálové, parmazánové či okurkové. A některé z nich také ochutnají.

Milan Svoboda rovněž připomene, jak těžké bylo chladit, či dokonce mrazit potraviny v době před objevem plynové a později elektrické chladničky a mrazničky. A že proces chlazení byl jedním z produktů pokusů raně novověké alchymie v 16. století.

Ovšem pozor – na předchůdci dnešních sorbetů a zmrzlin si někteří naši předci pochutnávali již ve starověku. Šlo o takzvaný sherbet – chlazený nápoj vyrobený z horského sněhu nebo rozdrceného ledu, ochucený citronovou či jinou ovocnou šťávou a doslazenou cukrem.

S čokoládou do labyrintu

Velmi sladké budou i čokoládové prohlídky, které jsou o podzimních prázdninách na programu zámku Loučeň. Komnatami budou provázet členové knížecí rodiny Thurn-Taxis a kromě rodové historie seznámí návštěvníky také s historií čokolády. Ty nejlahodnější kousky z Královské čokolády pak bude možné ochutnat. Čokoládové prázdniny začínají ve čtvrtek 26. října a pokračují až do 29. října vždy od 11 do 16 hodin. Děti mají vstup zdarma, ke vstupence dospělého je jedna dětská zdarma. Nejmladší návštěvníci zaplatí jen 60 Kč za čokopřípitek. Zdarma budou mít vstup do dětského lanového parku a parku s rovným tuctem labyrintů a bludišť. U každého z nich jsou fotopointy jejich protějšků z různých koutů světa. Na cestu kolem světa tady malí ani velcí cestovatelé nepotřebují 80 dní jako legendární Willy Fog, ale zvládnou ji v průměru za tři hodiny.

Největším z bludišť v zámeckém parku je to tisové. Na 1 450 metrech čtverečních tvoří živé ploty vysázené z tisu. Naopak nejmenší, prstový labyrint zabírá jen necelého 0,5 metru čtverečního.

Nevšední zážitek pak nabízí světelný labyrint. Zabírá střed otevřeného zámeckého nádvoří. Přes den je velmi nenápadný. Po setmění se rozsvítí jeho 340 zemních svítidel a výprava spletitou cestou značenou jen svítidly do nitra labyrintu může začít.

V hlavní roli čaj

Až na Dálný východ zavede účastníky letošní Zámecké čajování na Kačině. Tradiční slavnost na zakončení návštěvnické sezony se tentokrát koná v sobotu 21. října od 10 hodin. Příchozí na čajování ochutnají nejrůznější bylinné čaje ze zámecké bylinkové zahrady. Naučí se vyrobit vlastní ovocný čaj plný vitaminu C jako prevenci proti nachlazení, dozvědí se hodně zajímavých věcí o zázvoru a jemu příbuzných rostlinách a také budou ochutnávat čaje z galgánu či kurkumy.

V provoněném zázemí zámku mohou ochutnat zázvorové sušenky a dýňový koláč a řadu dalších pochutin. Připravená bude i čokoláda nebo káva. Pro děti budou v provozu rukodělné dílničky.

Do konce září je empírová Kačina, jež leží nedaleko Kutné Hory, přístupná denně od 9 do 17 hodin. V říjnu je otevřeno o víkendech a státním svátku od 10 do 17 hodin. Pro předem objednané skupiny pak i ve všední dny. V listopadu je Kačina zavřená. V prosinci bude přístupná o adventních víkendech od 10 do 16 hodin a dále od 26. prosince přes Nový rok až do 2. ledna.