Viru je v Praze pětkrát víc, než ukazují testy, tvrdí primátor Hřib

V Praze jsou stovky dětí v karanténě a denně přibývají stovky lidí nakažených covidem. Máte prognózu dalšího vývoje?

Primárně v Praze řešíme situaci ve školách a ve středu jsme na žádost hygieniků vyzvali ředitele k vyhlášení dvou dnů ředitelského volna. Školy si měly vyhodnotit aktuální situaci a na základě dat se rozhodnout, zda přistoupí k vyhlášení ředitelského volna.

Kolik škol výzvu vyslyšelo?

S ředitelským volnem počítá zhruba polovina škol. Povinnost nahlásit nám to mají školy až do pondělního dopoledne, takže ta čísla se ještě mohou změnit. Chápu, že vyhlášení ředitelského volna může způsobit problémy rodičům dětí na prvním stupni, ale jde o odborné doporučení hygieny. Počty pozitivních výrazně stoupají a incidence covidu-19 je u školních dětí větší než u zbytku populace a nejvíce postiženou skupinou jsou děti od šesti do patnácti let.