Mnozí ředitelé škol delší prázdniny odmítli. Města nechtějí volno nařizovat

Prodloužení prázdnin doporučilo vedení Moravskoslezského kraje ředitelům svých škol i jiným zřizovatelům. Podle hejtmana Ivo Vondráka reagovali radní na informace hygieniků, kteří doporučili uzavření škol i ve dnech 25. a 26. října kvůli sílící epidemii koronaviru.

V regionu stoupá počet nových případů nákazy, jen za středu 611, a ve školách je asi čtyřicet ohnisek s více než 340 nakaženými.



„Delší pauza ve školní docházce by mohla vzhledem k sedmidenní inkubační době viru zmírnit nárůst nových případů,“ zmínil hejtman.

Mnozí ředitelé škol ale s delším volnem nesouhlasí. Radní měst to nechávají na nich. Někteří také upozornili, že nemají zákonné oprávnění doporučovat uzavření škol.

Třeba v Krnově vyhlásí na úterý ředitelské volno ZŠ Janáčkovo náměstí kvůli školení učitelů. Ostatní ředitelé se shodli, že výuka bude.

V Novém Jičíně delší volno pro 2. stupeň

„Vedení města nebude ředitelům doporučovat, aby vyhlásili ředitelské volno na pondělí a úterý, protože epidemická situace je zatím v Krnově výrazně lepší než jinde a vzdělávání dětí už dostalo významné rány. Omezovat prezenční výuku by mělo být posledním nástrojem, jak řešit boj s epidemií. Doporučujeme starším lidem, aby se nechali naočkovat včetně posilující dávky,“ řekl starosta Tomáš Hradil.

Podobně to vnímá i starosta Ostravy-Mariánských Hor Patrik Hujdus: „Rodiče to mohou řešit individuálně, ale zavřít školu pro všechny jsme nedoporučili. Děti byly doma dost dlouho. Nemůžeme školy stále zavírat, to by mohlo trvat do jara.“

V Opavě prodlouží volno tři z 15 městských škol, v Ostravě-Porubě čtyři z 12, v Karviné pět z 12. Jinde budou začátkem týdne učit, nebo ještě nerozhodli. Nový Jičín zvolil kompromis: volno od pondělí budou mít jen žáci druhého stupně, kteří mohou být doma sami. V Karviné se pro vyhlášení ředitelského volna rozhodlo šest ředitelů z dvanácti.