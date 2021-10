Na části linky C nepojede do neděle metro, pokračuje výměna pražců

Během čtyř dní bude na lince metra C vyměněno 510 dřevěných pražců za betonové, a to konkrétně ve stanici Vyšehrad a v úseku mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum.

Mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání bude proto zavedena náhradní autobusová doprava XC.

Výměna pražců v pražském metru probíhá s přestávkami už několik let. V úseku mezi I. P. Pavlova a Muzeem se už podařilo vyměnit 1 774 pražců z 6 359. Práce zde budou pokračovat opět příští rok během Velikonoc.



Mimo to bude v pátek jezdit metro C mezi stanicemi Letňany a Muzeum pouze v omezeném provozu, a to v intervalu přibližně 6 až 7 minut.

„Tento interval je dán kapacitou obratu na jedné koleji v úseku Florenc–Muzeum, kterou jsme zachovali pro provoz, abychom zajistili přímé spojení metrem až na Muzeum a přestupní vazbu mezi linkami C a A. V úseku Háje – Pražského povstání bude metro tento pátek jezdit podle prázdninového grafikonu,“ uvedl vedoucí Organizace provozu DPP Jiří Vodrážka.

Autobusová doprava bude v pátek fungovat v prázdninovém režimu, tramvajová doprava spolu s linkou metra A a B v běžném.