Pohlreich opět nahlíží do kuchyní českých restaurací. Hledá tu nejlepší

Co podle Pohlreicha nešlo při natáčení přehlédnout? Že českou gastronomickou scénu začínají zásadně ovlivňovat lidé se zahraničními zkušenostmi. „Jsou to kluci mezi třiceti čtyřiceti. A na spoustě z nich je konečně vidět ten správný vývoj v tom, že se něco naučili tady, odjeli se podívat do světa, jak moc dobrý to je, a nasáli do sebe další zkušenosti. To je takový tradiční gastronomický svět. Každý kuchař, co za něco má stát, musí se naučit vařit ještě taky trochu někde jinde než svoji vlastní domácí kuchyni,“ má jasno šéfkuchař, který si tím sám prošel. Přínosné je to podle něj i v tom, že v zahraničí se gastronomie přece jen dělá o trošičku ještě tvrději a náročněji, než je tomu u nás.