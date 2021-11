Díky české chůvě dostane vietnamský kuchař kachnu se zelím do asijské rolky

Na úvod Forejt nechal Janu Punčochářovi a Radkovi Kašpárkovi v restauraci Dian na pražské Brumlovce naservírovat vařené vajíčko, ovšem s nevábně páchnoucím nevylíhnutým kuřecím embryem uvnitř.



I v jihovýchodní Asii, odkud tato lahůdka zvaná balut pochází, se podle Khanha konzumuje spíš z hecu než pro velký gurmánský zážitek. A silně se koření, aby se vůbec dala pozřít. Proč dostali k tomuto extrémnímu pokrmu vůbec přivonět, zjistili Punčochář s Kašpárkem až později.



Balut byl odnesen a konečně se dočkali opravdové delikatesy, kvůli které na Prahu 4 všichni tři zamířili: smažené rolky, do níž Khanh vměstnal chuť své oblíbené české pečené kachny s knedlíkem a zelím, jak se ji s mladším bráchou naučili už jako malí kluci jíst „u adoptivní české babičky“ v Krkonoších. Stejně jako třeba kyselo nebo lahodné krémové omáčky.



Jak taková moderní rolka spojující to nejlepší ze dvou odlišných kuchyní vzniká, najdete v úvodním videu z 11. dílu televizního pořadu Souboj na talíři. Šéfkuchař Khanh Ta v ní spojil opravdu silnou chuť kachny, roli českého zelí si zahrálo osvěžující kimči, doplňuje je citrusová omáčka.



Pak už se Radek Kašpárek i Jan Punčochář pustili do asijsko-českého vaření s kachnou v hlavní roli. S vědomím toho, že kdo za svůj pokrm získá méně bodů, ochutná balut. Což byla jednoznačně maximální motivace.

Radek Kašpárek se rozhodl kachnu kombinovat s tradičním šlapaným českým zelím, k jehož úpravě ovšem přistupoval jako by chystal kimči. Honza Punčochář se rozhodl zariskovat a pustil se do přípravy husy, jejíž chuť bude postavená na vůni a na koření, stejně jako česká i asijská kuchyně. Zkombinoval badyán, fenykl, skořici, koriandr, hřebíček, citronovou trávu, citronovou kůru i limetové listí. A věděl, co dělá.



Jan Punčochář si vaření užíval, protože to byla výzva podle jeho gusta. Připravoval husu, kterou si nejprvě úplně rozboural.

„Myslím že husa je mnohem chutnější než kachna. Je zajímavá tím, že stehno chutná absolutně jinak než prso a jinak se chová,“ vysvětloval Jan Punčochář, proč nerad peče husu vcelku, ale raději ji celou rozbourá.



„Kachynka je jemnější samozřejmě,“ sázel Radek Kašpárek zase na svoji jistotu. Kachní prsíčka ochutil kořením a citrusy a krásně je zatáhnul na grilu, kůži z kachních prsou vypekl v troubě na kachní chipsy. Po ruce oba kuchaři samozřejmě měli med i sójovou, rybí či ústřicovou omáčku, museli si ovšem pro ně zajet do Sapy, kde neodolali, aby také něco neochutnali.



Nicméně zpět k jejich vaření, kdy od sebe oba navzájem ochutnávali a byli nadšení. Ovšem také oba ve stresu, protože balut nikdo nechtěl jíst. Kdo tedy ochutnával, zhodnotil jídla obou šéfkuchařů a rozhodl nakonec o vítězi? Oba bratři, Giang a Khanh, a jejich rodiče.



Česko-asijské husí menu Jana Punčocháře

Honza Punčochář servíroval husí játra (foie gras) v toustu s liči a kumkvatem s omáčkou z medu, yuzu a sojové omáčky. Typické asijské taštičky naplnil trhanou husou a doplnil silným vývarem. Husí prso kombinoval s vaflí naplněnou hruškami a škvarky z kachních jater, a navrch je ještě doplnil houbou shitake v teriyaki omáčce. Naprosto oslnil.

Podle obou bratrů je v asijské kuchyni těžké zkombinovat všechny chutě a v Honzových kombinacích podle nich hrály skvěle. Což nikdo moc nečekal, Jan Punčochář kombinaci české a asijské kuchyně obyčejně nevaří.



Česko-asijské kachní menu Radka Kašpárka

Po této chvále už Radek Kašpárek asi už trnul. Nicméně s nadějí servíroval svou rolku, což bylo vlastně trhané kachní stehno v kapustovém listu potřeném redukcí hoisinu s kokosovým mlékem a kešu oříšky, doplňovala ji nakládaná houba shitake a kimči z českého kysaného zelí. Na druhém talíři servíroval pečeného tuňáka marinovaného v kikomanu, pečené kachní kůže, nakládané houby enoki (tedy penízovku sametonohou), zelí pak choi a silný kachní vývar. Podle strávníků to bylo geniální, z kombinace chutí měli obrovskou radost.

Balut, delikatesa z jihovýchodní Asie, kterou kvůli nevábnému zápachu jen tak někdo nepozře.

Kdo tedy ve vyrovnaném souboji získal převahu hlasů a stal se vítězem? V poměru 3:1 vyhrál Honza Punčochář, i když obě jídla byla božská, z čehož měli Radek i Honza skvělý pocit. U balutu, který byl ještě teplý, to s pocity bylo horší. Přemkovi Forejtovai tato zkouška nakonec přišla tak strašná, že ji chtěl odvolat. Ovšem Ostravák Radek to dokázal a nakonec s ním i Honza Punčochář držel basu a dal balut také. Koneckonců, je prý zdravý.