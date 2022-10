I bez masa uvaříte skvělé vepřo knedlo, zjistili adepti na Masterchefa

V úterý večer na amatérské kuchaře nejprve číhala výzva šéfkuchaře a porotce Přemka Forejta inspirovaná odstíny duhy, v níž soutěžící vařili v párech proti sobě. Ta méně úspěšná sedmička, která zůstala v kuchyni pod balkonem, pak zápasila s dekonstruovanou verzí ukrajinského boršče.

Před porotci stálo na počátku jedenáctého večera sedm kuchařek a stejný počet kuchařů. Dámy dostaly přednost a postupně si nejen vylosovaly každá jednu z barev spektra, ale každá si k sobě vybrala i mužského parťáka, s nímž chtěla v této výzvě vařit. Aby se vzápětí všichni od poroty dozvěděli, že v párech nebudou vařit společně proti jiné dvojici, ale právě jen a jen proti sobě.

Zadáním nebylo uvařit jídlo, které by mělo barvu červenou, zelenou nebo indigo, ale mělo ji evokovat, případně být inspirováno vzpomínkou či představou s danou barvou spojenou. Porotce zajímalo, jak ten který kuchařský adept o jídle přemýšlí. Nadchnul je například Robin, u něhož zelená barva evokovala vzpomínky na zelňačku, kterou vařil pro rodinu své dívky, když ho poprvé přijali na Vánoce mezi sebe. A potěšil je podruhé, když své místo na balkoně nakonec nechal Tereze, protože se minule vyřazovací výzvy ze zdravotních důvodů nezúčastnil.

Na balkoně se Tereza – která připravila výborný svěží dezert a postup si také zasloužila – sešla s Adem, Acem, Betty, Lubošem, Ondrou a Ivkou, ostatní čekala náročná vyřazovací výzva, při níž se nejen Robin opravdu zapotil. Ukrajinská kuchařka Mariana, která do Prahy přišla na začátku války na Ukrajině, vaří ve foodtracku v Holešovické tržnici ukrajinskou kuchyni, k jejímž perlám patří i boršč. A právě ten měli soutěžící za úkol tzv. dekonstruovat.

Dekonstruované boršče Martiny a Maliky byly podle poroty skvělé, ten od Martiny se prý moc nepovedl. To ji v 11. díle soutěže vyřadilo z dalšího klání.

„Protože my nechceme polévku, Ale když si přivoníme a ochutnáme, tak to musí chutnat jako boršč,“ vysvětlil Jan Punčochář, v čem bude zakopaný pes. Výzvu také zdaleka nezvládli všichni. „Ano, tohleto je boršč,“ u Martinova jídla konečně mohl poznamenat Radek Kašpárek. „Děkuji. Já jsem to nevěděl, teď už to vím,“ konstatoval se stoickým klidem Martin, který si tím okamžikem pravděpodobně konečně našel osobní cestu k červené řepě. Povedlo se to i Francouzce Malice, která rozhodně nemá ukrajinskou kuchyni nachutnanou.

Nejvíc jídel nakonec připomínalo spíš rajskou, chuť rajčatového protlaku v nich přebila chuť červené řepy, cibule a mrkve. Nezvládnutí této výzvy nakonec poslalo domů Martinu, u níž během večera porotci zaznamenali chyb více.

Pavel Drdel soutěžící nadchl

Ve středu večer čekala soutěžící kuchařská škola měnící jejich pohled na zeleninu, tzv. MasterClass šéfkuchaře Pavla Drdela ze strakonické restaurace Sůl a Řepa, který se zaměřuje na jídla z lokálních surovin, v nichž hraje hlavní roli právě zelenina. A k překvapení jich samotných řadu soutěžícím dokázal navést na správnou cestu, jak je možné připravit českou klasiku bez masa. Podívejte se v úvodním videu, jak se dá se zeleninou pracovat jako s masem.

Právě v tom pak spočíval úkol pro 13 soutěžících, kteří měli připravit jakoukoliv českou klasiku ve vegetariánské verzi. Robin například dokázal skvěle použít a zpracovat lilek místo bůčku pro klasické knedlo vepřo zelo, Terka připravila úžasné plněné zelné závitky, Aco houbové ragú s pečenou cibulí, Ado koprovku, která by se dala z fleku servírovat v opravdu dobré restauraci. I Sofi porotce svým jídlem přesvědčila, že si bezpečí balkonu zaslouží.

Česká klasika pro vegetariány podle Ada, Terezy a Luboše alias Lubiny

Zbylé soutěžící pak čekala dvoukolová zeleninová vyřazovací výzva. Nejprve měli správně rozpoznat 12 zeleninových šťáv, čtyři nejhorší tipující – Ivka, Martin, Vojta, Luboš – pak ještě poměřili své síly při přípravě řepného wellingtonu. „To je královská disciplina. Spousta technik, a spousta chutí. A spousta možností, jak udělat chybu,“ konstatoval Radek Kašpárek.

Nejlépe si s touto výzvou poradili Ivka a Martin, který paradoxně červenou řepu dosud nesnášel. Ve finále tedy visela hrozba vyřazení nad Vojtou a Lubošem, i když i oni připravili řepný wellington skvěle. Nakonec toto zatím poslední vaření zlomilo vaz Lubošovi, který sice vařil ve vyřazovací výzvě v černé zástěře poprvé, nicméně právě toto vaření označil za své nejtěžší v životě. A vyřazení vzal sportovně, s nadhledem a lehkým úsměvem, že někdo vypadnout musel a líp by to už neuvařil. Navíc se mu prý o vyřazení dokonce zdálo dopředu, takže měl připravenou řeč.