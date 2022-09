Číču zradila chuť. Dojela na sladké krevety a vypadla z Masterchefa první

V úterý se divákům v prvních výzvách představila kompletní finálová šestnáctka soutěžících. Sice v nelehkých kuchařských výzvách, ovšem s vědomím, že ten večer nikdo nevypadne. Ale protože se každý z šestnáctky chce v soutěži dostat co nejdál, snažili se všichni. Hodně a urputně, i když jim to v řadě případů nebylo nic platné. Hrálo se totiž o odznak imunity.

Hned v první výzvě se celá šestnáctka musela popasovat s poměrně striktním zadáním – uvařit z osmi jasně daných exkluzivních surovin. Byl to daněk, aronie, medvědí česnek, svatojánské ořechy, hrachové miso, kadeřávek, pohanka a houby shitake neboli houževnatec jedlý. Použít měli všechny, i když řada soutěžících některé ze surovin ani neznala. A každá měla být v jídle cítit.

„Dneska se tady hranice budou posouvat,“ okomentoval situaci Přemek Forejt, když soutěžící Aco k medvědímu česneku prohodil, že tu bílou cibuli zná. Do druhého kola pak postoupilo jen šest nejlepších a ti dostali šanci změřit síly při dochucování rajské omáčky. Porotu přesvědčila Terka s Ondřejem, že oni dva jsou ti praví, kteří by měli poměřit síly při vaření brzlíku se špičkovým kuchařem.

Nelehkou výzvu ve znamení master class profíka Honzy Horáka pak o něco lépe zvládla Terka a odznak imunity si právem zasloužila. Tempo profesionálního kuchaře totiž bylo naprosto zběsilé a ona ho přesto ustála se ctí. Pokrm úspěšně naservíroval i Ondřej, nicméně odznak byl jen jeden.

V prvním eliminačním kole si porotci na soutěžící připravili test chutí v nejrůznějších podobách. Kdo neobstojí, končí, věděli soutěžící.

Opět se vařilo ve třech kolech a ti nejlepší mohli vystoupat na balkon, pro tento večer už byli v bezpečí. A hned první výzva byla pěkně zapeklitá, nicméně soutěžící velmi bavila, protože si povinně vyzkoušeli kombinování netradičních chutí. Porota jim prostě předložila pět neobvyklých dvojic surovin, které k sobě na první pohled neladí, a z jedné z nich museli uvařit jídlo, kde budou chuťově velmi dobře znát obě dvě. Šlo o jehněčí a kávu, mátu a hořčici, mrkev a maliny, bazalku a arašídové máslo, a nakonec patizon a borůvky.

Některá jídla odmítli porotci ochutnat, ať to byly syrové krevety nebo jehněčí, jídlo naservírované Číčou vypadalo nevábně. Až Sofi nadchla svým mátovým brownies s hořčicovým krémem a drobenkou. Pak i Robin skvělým tuňákem s crumblem z arašídového másla a bazalkovým pestem, Malika zmrzlinou z arašídového másla a pesta nebo Luboš svou drzou a sprostou mrkvovou polévkou s malinami a čabajkou, jak se můžete podívat na úvodním videu.

„Když jsem to ochutnal, měl jsem pocit, že sedím ve skladu ovoce a zeleniny na banánové bedně a žeru čabajku,“ zaznělo z úst porotce Radka Kašpárka. Což byl kompliment. Jen úžasné jídlo ve vás vyvolá podobně živé představy.

Kdo nepostoupil na balkon, čekal ho tradiční test chutí se zavázanýma očima nad talířem bujabézy s plody moře i bylinkami, úkolem bylo identifikovat co nejvíc surovin. Černé zástěry pak zbyly na čtyři soutěžící, kteří test chuti neustáli nejlépe – na Ada, Martinu, Číču a Aca. Šlo do tuhého.

Ochutnávat jídlo naslepo a určit suroviny, které obsahuje, to není nic jednoduchého. Zkuste si to někdy, aniž byste věděli, co máte před sebou na talíři.