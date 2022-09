Na castingu Masterchefa zabodovalo kuře na paprice i ryba od Francouzky

Už minulý týden se dvě várky soutěžících zkusily propracovat přes přísnou porotu profesionálů ve složení Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemysl Forejt. Ti úspěšní dostanou šanci zabojovat o postup do finálové šestnáctky.

Dva amatérští kuchaři už dokonce zazářili tak, že od porotců dostali zlatou kartu a účast v TOP 16 mají jistou. Vietnamec Robin ze Žižkova, který připravil skvělou rajskou, a Alžběta, také z Prahy, která se nebála moderní verze koprovky s uzeným pstruhem. Obojí podle porotců chutnalo skvěle.

Jisté už také je, kdo získal třetí zlatou kartu, kterou si šetřil Jan Punčochář. Ten ji spolu se zástěrou věnoval sympatické Francouzce, mamince čtyř dětí, která porotě naservírovala tak dobře připravenou makrelu s chuťově i vizuálně barevnou rýží, že mohli jen smeknout. „Vařím denně, vždyť mám čtyři děti,“ řekla k tomu prostě Malika, která uvedla, že barvy a chutě toho jejího receptu odrážejí její život, protože jako manželka diplomata zcestovala velkou část světa. A byla šťastná za pochvalu francouzské kuchyně.

Nadšených a šťastných amatérů, kterým se dostalo pochvaly a postupu do další části soutěže bylo samozřejmě víc. Zazářil mezi nimi i taktéž zcestovalý Adam, další odvážlivec, který přetransformoval klasický recept do voňavého a chuťově nadupaného moderního kabátku. V dětství prý nesnášel kuře na paprice, jak ho dělaly maminka s babičkou, tak ho připravil po svém.

Moderně pojaté kuře na paprice podle Adama bylo plné chuti a porotu bavilo.

„Opravdu si myslíte, že je to lepší než od vaší babičky?“ otázal se po ochutnání Jan Punčochář. „Kdybyste věděl, co mi vařila babička, tak byste taky...“ spolkl zbytek věty Adam. „Víte, co mi to evokovalo? Lehké červené kari... Tím citrónem, sílou, tím chilli. A při druhém ochutnání už mi naskočilo, že je to kuře na paprice. A skvělý kuře na paprice.“ Kdo by se při takovém hodnocení nerozzářil, když z toho bylo postupové ano od všech tří porotců. Mimochodem, k postupu do TOP 30 stačí soutěžícím slyšet ano dvakrát.

Porotu nadchla i Čechoitalka Martina, jejíž manžel hledá lanýže, takže porotě nemohla nepřipravit těstoviny plněné právě lanýžovým krémem. Porotce nadchly tak, že Martina na nějaký čas po 29 letech opouští rodinu v Itálii, aby v soutěži mohla zabodovat. A bere to jako takový malý návrat domů.

Dalším šťastlivcem je devatenáctiletý Milan, který vyrůstal v dětském domově, stejně jako jeho devět sourozenců. Ví tedy nejlépe, co děti s podobným osudem potřebují, a jeho vizí je učit je jednou vařit. Proto se sám chce nejprve zlepšit a ukázat, že sny se mohou plnit. Je vyučený kuchař, zatím dělá pomocnou sílu ve školní kuchyni a pracuje na sobě, aby vařil lépe a lépe. Porotcům jeho kachní prsa s lokší a fenyklovým salátem chutnala, tak dostal šanci v soutěži i příště předvést, jak vážně to se svými plány myslí.

„Je to jednoduchá, ale dobrá buchta jako já,“ pobavila porotu další soutěžící, která vsadila na moučník a vyšlo to. Designérka Vanda se sice moc nevyzná v jelením mase, ale připravila ho tak, že porotu přesvědčila. Soutěžící, který překvapil tak bizarním pokrmem, že ho porotci zatoužili vidět vařit znovu.

Podobně se do TOP 30 propracoval učitel zeměpisu původem z Bosny, kterého do studia doprovodila jeho třída. Nebo impulzivní designérka Vanda, která sice nepoznala, že nepřipravuje hřbet, ale úplně jiný kus jeleního masa, nicméně kreativní potenciál v ní porotci vycítili. Šanci dostane i vegetariánka Pavie, která se narodila jako muž, ale cítí se jako žena a podle toho žije. „Věřím, že za tu krátkou dobu, kterou žijeme, bychom se měli snažit být tou nejlepší verzí sama sebe,“ svěřila se, co ji pohání vpřed a proč přijela z Londýna na casting do soutěže amatérských kuchařů.

Každopádně je třicítka soutěžících vybraná pro další kola velmi velmi pestrá, co se životních příběhů a přístupů k vaření týká. Příště už si budou muset poradit s výzvami jak ve studii, tak venku, jak na vlastní triko, tak i v týmech. Což odhalí nejen to, jak jsou na tom s vařením a chutěmi, ale i schopnost pracovat v týmu, který si nemůžete vždy vybrat podle svých představ. A bez toho se žádný masterchef neobejde.