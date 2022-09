Drobná Francouzka se s velkou rybou porvala. Milana potopil kapr a vypadl

V úterý večer patnáct finalistů Masterchefa Česko 2022 čekala venkovní výzva na hřišti TJ Slovan Lochovice, kde se natáčel legendární seriál Okresní přebor, a vaření skutečným fotbalistům okresního přeboru.

A protože k fotbalu patří pivo a párek, tři týmy po pěti adeptech na masterchefa měli za úkol připravit chuťově vyladěný hot dog, na němž si 22 hladových fotbalistů po zápase a tři porotci opravdu pochutnají. Hrálo se o hodně – o postup do dalšího kola bez vyřazování.

Své týmy si vybírali kapitáni Ado, Aco a Martina, aby si u porotců napravili reputaci z minulého kola. Mezisoutěž o nejlepší omáčku a výhodu grilu na dřevěné uhlí sice získal tým Martiny, moc toho ovšem nevyužil. Kapitáni se museli popasovat i s náhlým požadavkem na přípravu bramboráků na přestávku, protože i fanoušci mívají hlad.

A zatímco Acův tým mohl díky nejlepším bramborákům s kousky uzeného pokračovat v kompletní sestavě, Ado a Martina museli jednoho kolegu poslat na střídačku a dokončit hot dogy ve čtyřech. Malika to obrečela, i když o její vyřazení si v Martinině týmu střihli, Milan od Ada se nabídl sám.

Aco s Betty, Petrou, Ondřejem, Lubošem dokázali této výhody využít, navíc má masožrout Luboš s přípravou mletého masa do střívka bohaté zkušenosti. Ani Martin v Martinině týmu nedělal italské klobásky poprvé, zatímco Ado a jeho tým se s tím dost prali.

Venkovní výzvu vyhrál Acův růžový tým. „Fotbalový hotdog“ od růžového týmu „Fotbalový hotdog“ od Adova vínového týmu „Fotbalový hotdog“ Martinina týmu šedých

Zvládli to nakonec také na jedničku. Stejně tak měli všechny tři týmy výborné pečivo, porotci se nestačili divit. Nicméně vítěz mohl být jen jeden. Aco s růžovým týmem s obrovskou radostí kvitovali, že od hladových fotbalistů získali 13 žetonů z 22 možných a vyhnou se tak v dalším kole vyřazování.

I sladkovodní ryby dokázaly potrápit

Zatímco Betty, Petra, Aco, Luboš a Ondřej tedy strávili středeční vyřazovací večer v bezpečí balkonu, zbývajících deset amatérů se potilo v kuchyni. Respektive devět, favorit Robin ze zdravotních důvodů chyběl.

A soutěžící kolegové dostali šanci ho vyřadit. Stačilo Radkovi Kašpárkovi pošeptat, že si nepřejí, aby se v dalším kole vrátil do hry. Čtrnáct z patnácti amatérských kuchařů se rozhodlo, že chtějí s Robinem raději dál měřit síly v kuchyni, než ho vyřadit bez boje, jen Aco taktizoval a přál si nebezpečně zdatného kolegu vyřadit bez práce, což klidně přiznal.

O dalším potupu na balkon rozhodovala poznávačka ryb. K překvapení porotců ti nejlepší poznali jen tři, což jim stačilo k postupu do dalšího kola.

Že je Aco taktik, to předvedl i vzápětí. Soutěžící dole nejprve dostali za úkol identifikovat co největší počet z deseti sladkovodních ryb, které před nimi ležely na chladícím pultu. Byl to tolstolobik, jeseter, amur, pstruh lososovitý, štika, kapr, candát, lín, pstruh duhový a siven americký. K údivu porotců ti nejlepší ze soutěžících poznali jen tři ryby. Tak málo stačilo, aby se Sofi, Vojta a Martina mohli přidat ke kolegům na balkoně.

Zbylých šest amatérů čekala příprava studeného či teplého předkrmu, případně polévky nebo hlavního jídla z přidělené ryby. A přiděloval Aco, který sice bral ohledy třeba na Milana a dal mu kapra, protože věděl, že jinou rybu nezná. Ovšem Malice, která v castingu získala zlatou kartu a přímý postup do finálové šestnáctky, vybral 12kg tolstolobika. Terka měla sice možnost využít získaný odznak imunity, chtěla se ovšem s rybami poprat a dokázat, že zvládne postoupit i bez imunity.

Milanovi Aco férově přiřadil kapra, protože tušil, že Milan jinou ryu ani nezná. Malice ovšem jako silné soupeřce přiřadil obřího tolstolobika.

Ryby výzvou byly, nejen pro Milana, Terku či Maliku. „Ryby mi přijdou jako velmi nezáživná surovina celkem bez chuti a zápachu. Takové prasátko mě vzrušuje podstatně víc,“ konstatoval například Martin, který od Aca vyfasoval jesetera, s ním také nikdy nepracoval a měl se pustit do přípravy tříchodového menu. V duchu hesla „Chyť mě, když to dokážeš.“

Soutěžící totiž mohli taktizovat a riskovat. Soustředit se například jen na jeden z pokrmů menu a vsadit všechno na jednu kartu. Pracovat rychle a vyrazit druhým triumfy z rukou, protože kdo měl hotovo, zazvonil na zvoneček a ostatní už měli na dokončení a naservírování pokrmu jen pět minut. Bylo to napínavé do poslední chvíle, speciálně pro Maliku a Milana, mezi nimiž se nakonec rozhodovalo, kdo postoupí kdo v soutěži skončí.

Milan v desátém díle sice vypadl, ale nepřišel zkrátka. Radek Kašpárek mu nabídl stáž ve své nové restauraci.

Přestože měl Milan před posledním vařením výhodu již připraveného silného rybího vývaru, Malika prokázala, že sice působí křehce, ale jen tak se něčeho nelekne. Sama konstatovala, že za svou výhodu považuje zkušenost a fakt, že má čtyři děti a je tedy zvyklá dělat několik věc najednou a ještě se u toho rychle rozhodovat. Protože prostě musí.

Nadaný ale nezkušený Milan sice ze soutěže vypadl, nicméně úplně padnout ho porotci nenechali. Radek Kašpárek devatenáctiletému Romovi z dětského domova, který nikdy nepoznal sílu rodinného zázemí, nabídl stáž v kuchyni své nové restaurace. A Milan ji se slzami v očích přijal.