Aby vám dršťky nesmrděly, musíte je navonět, radí Punčochář i Kašpárek

„Já znám kousek od Plzně jednu restauraci a tam vaří naprosto božské jídlo. A to bys koukal – je to z takové suroviny, u které by sis tipl, že ji nedám do pusy. Ale oni to tam umí tak skvěle uvařit, a ta omáčka, a to koření,“ rozplýval se Přemek Forejt před Janem Punčochářem. A vezl ho na statek, kde chovají bezrohé masné plemeno: Aberdeen-anguský skot.

Ale ne proto, aby tady s Radkem Kašpárkem připravovali nějaký luxusní steak, ale aby se poprali se surovinou, která spoustě lidí smrdí. A nejedí ji, podobně jako řada lidí – včetně Přemka Forejta – nejí třeba vepřové plíčky.

Jde o dršťky. Surovinu, z níž šéfkuchař místní restaurace Jaroslav Viktora udělal specialitu podniku, dršťky na paprice. Koneckonců, právě grilované dršťky a hovězí žebra tu platí za tzv. signature dish podniku, za nimiž se sem spousta hostů vrací. Připraví i duo Kašpárek Punčochář hovězí dršťky jako luxusní jídlo, po kterém se každý olízne?

Jasně že ano, podívejte se na úvodní video, kde jsou představeny všechny tři verze – a pokud jste masožravci, do každé byste se určitě s chutí pustili. Ani jedna se neobešla bez silného vývaru, dobrého koření a čerstvé zeleniny. Jaroslav Viktora je připravuje s tradiční omáčkou na paprice, s miniverzí karlovarského knedlíku. A umí je luxusně naservírovat. „Jí se i očima, tak je to výzva, udělat dršťky tak, aby na to člověk měl chuť,“ říká k tomu skromně.

Radek Kašpárek je upravil podobně. Jen na maďarský způsob ze zauzenou paprikou a paprikovou pastou, zjemnil to zakysanou smetanou a marmeládou z pečených paprik a přidal křupavé sladkokyselé nakládané cibulky. Jako přílohu zvolil krupicový nok (aby byly nadýchané, zchlazuje je po uvaření ve vodě s ledem) a zadělávanou kedlubnou se zakysanou smetanou a špekem.

Dršťkové menu na paprice podle šéfkuchaře Radka Kašpárka

Také Jan Punčochář, milovník masa a české klasiky si vaření na angusí farmě opravdu užil. „Snažil jsem se je udělat tak, abys už nikdy neřekl, že dršťky jsou fuj,“ komentoval svůj recept směrem k Přemkovi Forejtovi.

Dršťkové menu po katalánsku s italským chlebem podle šéfkuchaře Jana Punčocháře

Připravil dršťky po katalánsku, lehce zagratinované telecí hlavou v kombinaci s dršťkami smaženými v chilli. Pojal to jako rodinný pokrm z jednoho pekáče, tak k tomu upekl focacciu, italský chléb, určený k namáčení do voňavé silné omáčky. A k tomu na odlehčení připravil ještě rajčatový salát s fetou. Všechny svým jídlem naprosto oslnil, i Kašpárek smekl, že je to jedno z nejlepších jídel, které kdy od Punčocháře jedl. A kuchařský souboj byl rozhodnut.

Tomáš Popp, který v tomto dále Souboje na talíři sekundoval Přemkovi Forejtovi, není žádný farmářský mafián, jak ho s notnou dávkou nadsázky vykreslil právě Forejt. Nejenže je to skvělý manažer Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, ale i špičkový kuchař, který nás v oboru osobně úspěšně reprezentoval se svými kolegy i v zahraničí, například v Lyonu.