Zvěřině s černorybízovou se na Kladské vyrovnala Forejtova se šípkovou

Souboj na talíři, kuchařská road movie Radka Kašpárka, Jana Punčocháře a Přemka Forejta, zamířila v druhém díle druhé řady do pensionu Kladská, od Mariánek co by kamenem dohodil. Na místo obklopené divočinou, respektive lesy plnými zvěřiny. Honza Punčochář v tomto případě vsadil na jistotu.