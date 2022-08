I smažák v nádražce může být dokonalý, předvedl v Souboji Tomáš Hanák

Diváci Novy se po roce opět dočkali kuchařské road movie Souboj, v němž šéfkuchaři a současně přátelé Přemek Forejt, Radek Kašpárek a Jan Punčochář vyrážejí po Česku za dobrým jídlem a kuchařskými výzvami.

Prvním cílem se pod taktovkou Přemka Forejta stala nádražní výletní restaurace Zastávka Nižbor, kterou v bývalém dřevěném železničním skladu – tzv. „magacínu“ z roku 1876 – provozuje Tomáš Hanák. Šestnáctá cenová, jak měl herec původně v plánu, to sice není, zato si pochutnáte se zárukou.

Platí to i pro nejoblíbenější české vegetariánské jídlo, tedy klasický smažák, jehož první sousto vpravoval Jan Punčochář do úst jen se sebezapřením. Nicméně sám nakonec uznal, že kvalitní gouda se příjemně táhne a smažená krusta z drcených kukuřičných lupínků k tomu krásně křupe. Tomáš Hanák se inspiroval v Holandsku, kde takto připravený „fried cheese“ s rodinou ochutnal.

Souboj na talíři se v prvním díle druhé řady odehrál na nádraží v Nižboru.

Jenže jak s takovou českou klasikou dál experimentovat, když od ní každý očekává právě a jen táhnoucí se sýr, křupavý trojobal a k tomu tatarku? Nižborští štamgasti byli každopádně připravení posoudit, zda sýrové pokrmy připravené ve venkovních profi kuchyních Janem Punčochářem, majitelem pražské restaurace U Matěje, a Radkem Kašpárkem z michelinského Fieldu. Jasné bylo, že kdo prohraje, bude muset vyšplhat na starý, šedesát metrů vysoký tovární komín.

Sýrovo-račí menu Jana Punčocháře Sýrovo-hovězí menu Radka Kašpárka

„Nemám z toho vůbec radost,“ svěřil se Jan Punčochář, který smažák vůbec nemá v lásce, a doplnil, „ale budu se snažit udělat to nejlepší jídlo, jaké ze smaženého sýra udělat jde.“ Stejně jako Radek – který nejprve uvažoval o lanýžích – se rozhodl sýr ozvláštnit nějakou vybranou surovinou a vsadil na raky. Sebevědomě se pustil do přípravy francouzských kroketek, plněných chorizem a dvěma druhy sýrů, a račí polévky s květákem a koprem. Jazýčky hostů pěkně rozmazlil, ale dozvěděl se, že: „Náš smažák to není.“

Radek Kašpárek se rozhodl schovat sýr do masa, protože nakonec místo na lanýže vsadil na lásku štamgastů nádražní restaurace k masu a lanýže oželel. Rakletový sýr prostě oflamboval v třešňovici a zabalil ho do hovězí svíčkové s bavorským špekem, k tomu brambory a smetanová omáčka s horským sýrem. A jako dezert ovocný kompot z dostupného ovoce. Prý to chutnalo super, ale „náš smažák“ to taky nebyl. Nicméně maso přesvědčilo, takže na komín „za trest“ zamířil Honza Punčochář.