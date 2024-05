Němci hráli šikovně, my jsme zapomínali bránit, litoval po prohře Hudáček

Rozhodla nedisciplinovanost? Přece jen dva góly jste inkasovali v oslabení.

Dá se říct, že jo. I když jsme to dvakrát dotáhli, ale bohužel přišel zbytečný gól na 3:5. Musíme si to rozebrat na videu a příště hrát důkladněji.

Němci odskočili do vedení 2:0 poté, co vám nevyšla trenérská výzva po první inkasované brance a znovu jste museli hrát ve třech proti pěti. Nebyl to příliš velký risk?

Nerozumím tomu, proč ten první gól platil. Jejich hráč hrál do betonu, do lapačky bez puku, zamezil zákroku. Od našich trenérů to byla dobrá volba. Nikdo jsme nechápali, jak to může platit.

Zato po výzvě německých trenérů váš gól, kterým byste snížili na 3:4, neplatil. Věřili jste, že by to mohlo vyjít?

Čekali jsme, že platit nebude...

Němci na minulém šampionátu brali stříbro, vy jste je 11 let neporazili. V čem je jejich síla?

Postupně se zlepšují, každá generace jde nahoru, hrají systémově. Ale byli hratelní, dvakrát jsme to dotáhli, stupňovali jsme tlak. Škoda pátého gólu, pak už bylo po zápase.

Zklamaní slovenští hokejisté po prohře s Německem na hokejovém MS v Ostravě.

Hala byla plná slovenských fanoušků. Jak se vám hrálo?

Je to o tom, že si to musíme zažít a prožít, odehrát takové zápasy a získat zkušenosti. Jeden máme za sebou, další budou lepší.

A nezdálo se vám, že ke konci kulisa ochabla?

Prohrávali jsme. Když budeme vyhrávat, bude to jiné.

Jak jste se cítil osobně?

Věřím, že to zápas od zápasu bude lepší. Uvidíme, je to dlouhé.