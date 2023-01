Pohlreich natáčí novou show. Podobně jako Ramsay hledá neprovařené restaurace

Televize Nova i Pohlreich věří, že by jeho zkušenosti z natáčení v restauracích po celém Česku i v zahraničí a během záskoku v loňském Masterchefovi za Radka Kašpárka v kombinaci s bohatými zkušenostmi v profesionální gastronomii a osobitým ostrovtipem měly vydat na divácky zajímavou show. A diváci Novy by se nového pořadu měli dočkat už letos na jaře.

V podstatě se dá asi říci, že „šéf“ začal natáčet de facto Masterchefa pro profíky. Zátěžovým testem Zdeňka Pohlreicha v novém pořadu TV Nova – nazvaném Pohlreichův souboj restaurací – totiž postupně projde dvanáct restaurací a ty nejlepší se pak mezi sebou utkají o absolutní vítězství. Přitom nepůjde jen o podniky, kde se vaří klasická česká a moderní kuchyně; ve výběru se objeví i kuchyně italská, americká nebo asijská – tedy jednoznačně zajímavý průřez toho, co současná česká gastroscéna nabízí.

3. listopadu 2021

Dvanáctka účinkujících podniků ještě není úplně uzavřena, stále ještě se vybírají. „Stále sbírám tipy na nejoblíbenější restaurace. První přišly od diváků na výzvu na sociálních sítí televize Nova, na ty restaurace jsme se následně obrátili a navštívili je. A z nich jsem pak vybral dvě, které podle mě dobře reprezentují tu danou kategorii,“ popisuje Pohlreich, který se do práce na novém pořadu nepochybně vrhl s nasazením sobě vlastním.

Zátěžový test opět hodně ukáže...

Je totiž přesvědčen, že doba katastrofální úrovně pohostinství je pryč, a naopak se u nás najde řada fantastických podniků, kterým nechybí nápad, koncept a kreativita šéfkuchařů. „V kuchyni poznáte, jestli je to kvalitní poctivá práce, jestli ti kuchaři vědí, co dělají, a dělají to dobře. To se určit dá. Stejně tak se dá určit, jaký servis poskytuje ta daná restaurace, jestli se v ní lidé cítí dobře. A tohle všechno budu hodnotit,“ nastiňuje Pohlreich koncept pořadu.

Fenomén návštěv restaurací je podle něj celosvětová záležitost a jedna z důležitých věcí kultury každé země. „Jde o příjemný způsob trávení volného času, něco, co jednoznačně přispívá ke kvalitě života a nemusí být nezbytně vyhrazeno pouze pro elitu. V současné době jsou restaurace oblíbeným tématem konverzace, sdílením prožitků z dovolených a podobně. I to posouvá jejich kvalitu směrem vzhůru, o tom není pochyb,“ konstatuje šéf, který se nedávno vrátil z cest po světě a zajímal se tam právě o novinky v gastronomii.

Proti sobě se vždy postaví dvě restaurace se stejným zaměřením a dostanou několik úkolů, včetně zátěžového testu, kdy podnik naráz navštíví třicet lidí a restaurace dostane dvě hodiny na jejich obsloužení tříchodovým menu. Hodnotit se bude kvalita pokrmů, servis, jak se lidé v té které restauraci cítí, jak fungují týmy. Poté se proti sobě týmy obou restaurací postaví v kuchyni Zdeňka Pohlreicha, aby z jedné konkrétní suroviny připravily jídlo, které je svým stylem vystihne a dostane do dalšího kola. Protože tam postoupí jen jeden.

„Už se mi nechce jezdit a nahánět ty, co to dělají špatně. Naopak, chtěl bych ukázat nejlepší restaurace. Ne nutně ty nejznámější, spíš jsme hledali a hledáme něco, čemu pracovně říkáme ´neobroušené diamanty´, i když řada z nich se již opravdu pěkně blýská,“ vysvětluje Pohlreich, proč se s novou chutí vrhá do natáčení, které by mělo být zajímavé i divácky, protože by mělo jít o menší rodinné restaurace, kam si čas od času může zajít každý.

Zajímavá změna, moc se na ni těším...

Pokusit se vybrat ty nejlepší a ne moc známé restaurace u nás je prý pro Zdeňka Pohlreich příjemně vzrušující výzva, přestože za padesát let v oboru už zažil v gastronomii leccos. „Pro mě osobně je to zajímavá změna s novým formátem, v jiné televizi, moc se na to těším,“ říká k tomu šéfkuchař, který v krátkém rozhovoru prozradil i pár dalších zajímavých detailů.

Zdeněk Pohlreich v MasterChefovi Česko 2021 ve třech dílech nahradil v porotě Radka Kašpárka. Zkušenosti s natáčením na Nově tedy už má.

Má Pohlreichův souboj restaurací nějakou zahraniční podobu?

Ten formát vychází z britského pořadu Ramsay’s Best Restaurant. Oni prošli podobným stavem – britská kuchyně byla peklo a dnes se v Británii skvěle najíte. A kromě již nejrůznějších úkolů a zátěžového testu si samozřejmě vybrané restaurace po cestě otestujeme, aniž by to věděly – pošleme jim do restaurace tajného strávníka, který se jim rozhodne zkomplikovat život. A uvidíme, jak si s ním poradí.

Koncept vybraných restaurací je různý, mají něco společného?

Snažíme se klást důraz na restaurace rodinného typu, ne příliš známé, a jak se říká, ne příliš mediálně provařené. Takové neobroušené diamanty.

Co byste doporučil lidem, kteří jezdí za gastroturistikou po Česku? A do jaké restaurace byste naopak v životě nevstoupil?

Doporučil bych asi kvalitní přípravu, to znamená vědět, co chci, a potom i ujasnění si toho, co je kde k mání. A kam bych nevstoupil? Já nemám rád restaurace špinavé a zanedbané, kde je na první pohled vidět, že se o ně nikdo nestará.

Kam se podle vás za padesát let – co se v ní pohybujete – profesionální gastronomie posunula. Jak má vypadat „nejlepší restaurace“?

Je těžké určit, co je nejlepší restaurace, stejně tak jako je těžké říct, co je nejlepší jídlo. To jsou velmi subjektivní kategorie. Je to jako s uměním, nemůžete říct, že tohle je nejlepší obraz na světě. Takže přes všechna objektivní kritéria tam zůstává velká část subjektivního hodnocení. A proto je to moje nejlepší restaurace. Já rozhodnu, která mně osobně připadá z těch daných restaurací, které spolu budou soutěžit, nejlepší.