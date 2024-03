Grimasy, úšklebky: Při natáčení pořadu Pohlreich neudržel obličej na uzdě

Nejen slovem je proslavený Zdeněk Pohlreich. Tedy tím, že nejde pro ostré slovíčko daleko, ale jak sám avizoval: „Pokud by to soutěžící a diváky rozhodilo, měl místo mě výkony soutěžících hodnotit farář, který by jistě lépe řekl, co je tu špatně.“ (smích) „A chválit moc nebudu, s tím také nepočítejte, přece nechcete, abych se vrátil na Primu jako nice guy. To asi nečeká nikdo.“

Nejen o ostrá slova tak nebude nouze, také grimasy si opět diváci užijí v široké škále od mírně pozdvihnutého obočí až po oči nevěřícně vykulené nebo metající blesky, když se mu něco nelíbí. Také dojde na proškolování soutěžících, přeměřování velikosti a hladové pohledy, protože natáčecí den je zkrátka dlouhý. Na Primě už 23. 3.

Zopakujte si kvíz o éře legendárního pořadu Ano, šéfe! Co si z něj pamatujete?