Polévka z grilu? I to je možné, ale v Česku na grilu se stala katem

Soutěž Česko na grilu vychází z konceptu, který známe například z Masterchefa nebo Peče celá země. Deset soutěžních dvojic nadšených vyznavačů grilování se setkává v souboji, který má rozsoudit dvojice zkušených kuchařů: milovaný a mnohdy naopak nenáviděný Zdeněk Pohlreich a vynikající táborský šéfkuchař Michal Svatek.

Hlavním námětem tohoto kola byla krkovička. Takže po kuřecím masu z minulého dílu další z nejoblíbenějších druhů masa, které se na letních grilovačkách používá.

Je to tím, že je mírně prorostlé, a tím pádem může zůstat šťavnaté a plné chutí. Ač se to zdá triviální, i krkovičku je možné podcenit, vysušit ji anebo naopak nedopéct, zvlášť když se pečou větší kusy masa. Ostatně podívejte se na video, kde najdete kompletní návod i s teplotami, kterého by v jádru mělo maso dosáhnout, aby bylo správně propečené, ale zároveň ne vysušené.

Součástí zadání také bylo, aby byla krkovička mírně pikantní, bylo jedno, zda zdrojem ostrosti bude samotné maso anebo omáčka. A první hodnocení provedla parta dobrovolných hasičů. Tato smečka věčně hladových chlapů si zvolila trhanou krkovici Davida a Viery, věčně se popichující dvojici matky se synem.

V rozstřelu nejvíc zabodovaly Rita a Jeana, které ač dostaly „čočku“ za čips, který se jim rozmočil v polévce, dokonale pochopily zadání tím, že polévka by měla vonět po grilování. Takže po ochutnání porotci suverénně tuto dvojici poslali dál.

Česko na grilu Pořad můžete sledovat každou sobotu večer na Primě, anebo týden předem na Prima+.

Zbyly dvě dvojice, u kterých si porotci během vaření všimli, že soutěžící divoce vaří, ale vlastně vůbec neochutnávají, co to vlastně vytvářejí. „Během toho procesu musíte jídlo ochutnávat. Když jídlo nezačnete dochucovat už během toho procesu, tak to v drtivé většině dopadne tak, že zůstane nedochucené,“ zní Pohlreichův vzkaz důležitý i pro obyčejné domácí vaření.

Vzhledem k tomu, že porotcům se z toho mála, co zbylo, víc líbila polévka Dana s Michalem, soutěž nakonec opustila dvojice Nikola s Radkem.