Česko na grilu: o první sestupující dvojici rozhodl nedopečený štrúdl

Dan se svojí dcerou ve skautech oba vyrůstali, snad proto odhadli, že se jim svěží a zajímavé chutě mohou zalíbit – po těch konzervách a chlebech se salámem v batohu, které často nosí při výpravách do přírody. A jelikož bylo hlavní hvězdou tohoto dílu kuře, křidýlka byla jasnou volbou.

A protože Dan žil po léta v Americe a manželku má z Mexika, pro trochu té ostrosti není daleko, v čemž vyrůstala i jejich dcera Daniela. „Rozhodli jsme se, že se nebudeme nechávat ovlivňovat porotou a budeme grilovat tak, aby to chutnalo hlavně nám,“ tvrdila rodinná dvojice.

Když bylo jasné, kdo rozhodně postoupí, stejně bylo třeba zvolit tři černé Petry, kteří půjdou do rozstřelu a budou bojovat o přežití. Tady už byli skauti ze hry venku a role katů se ujali porotci Zdeněk Pohlreich a Martin Svatek.

Jeden z nejslabších výkonů tentokrát předvedly Dominika s Denisou. Evidentně je rozhodil Dominičin úraz, když se ošklivě řízla během přípravy. A hlavně: jejich talíř vypadal jako hodně nepovedený oběd ze školní jídelny, navíc bez chuti. Dalšími napřímo nepostupujícími se stali Helena a Rado, doplnili je Roman s Janou.

Zdeněk Pohlreich radí, jak snadno grilovat kuře na placato:

Pro soutěžící se stal trochu šokujícím zadáním pro rozstřel štrúdl. Vůbec si neuměli představit, jak by bylo možné připravit toto klasické české jídlo na grilu, místo v troubě.

Jako náplň zvolit? Klasickou jablečnou, se švestkami, mákem, anebo něco netradičního? Zdeněk Pohlreich hlavně připomněl, jak pracovat s grilem tak, aby fungoval jako klasická trouba. Rozhrnout uhlíky do stran tak, aby se negrilovalo na přímém žáru.

Roman s Janou podcenili roztopení grilu, těsto nekřuplo na skusu, ale jejich náplň chutnala. Denisa s Dominikou zvolily netradiční náplň se směsí hrušek a fíků, což zpočátku porotce trochu „rozhazovalo“. Jenže když ochutnali výsledek, nevěřili svým chuťovým buňkám. Kombinace fíků a hrušek s citronovou kůrou bezpečně holky poslalo do dalšího kola.

Smutní nakonec zůstali Helena a Rado. Zdálo se, že si neporadili se specifikem práce s grilem. Připravili „bleduli“, která na první pohled prozradila, že těsto se nestačilo propéct. „Jak není upečené těsto, nestačily se upéct ani jablka v té náplni. A to je u štrúdlu dost velká vada,“ hodnotil.

Topila Helena. Už v minulém dílu se přiznala, že šla v do soutěže s hendikepem ztráty chuti a čichu po covidu-19, stala se topičem, ale zřejmě to není její silnou stránkou.

Nakonec bez ztráty kytičky jednoznačně postoupily Denisa s Dominikou, ostatní dvě dvojice to měly do poslední chvíle na hraně, protože nepropekly těsto. Nakonec zachránila Romana s Janou jejich švestková náplň. Soutěž tedy opustili Helena s Radem. „Ten výkon měl stoupající tendenci, ale dnes to nestačilo,“ zhodnotil dvojici Pohlreich.