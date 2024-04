Je o půl roku rozumnější, říká o manželce šéfkuchař Martin Svatek

Martin Svatek o vaření a manželce

JAKÝ MÁM VZTAH KE GRILOVÁNÍ

Grilování je nádherná letní disciplína, kterou mám spojenou s přátelstvím, dobrou náladou, fajn partou, krásným počasím. A nejde o žádnou gastronomickou vědu. Vlastně se jen postavíte ke grilu a hezky se usmíváte. Takže doma grilujeme rádi.

Martin Svatek Spolu se Zdeňkem Pohlreichem je porotcem v nové soutěžní reality show televize Prima s názvem Česko na grilu. V minulosti už soutěžil v pořadu Pohlreichův souboj restaurací. Pracuje jako šéfkuchař v táborské restauraci Mace tamního hotelu Palcát. Patří do úspěšného Národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů České republiky.

DÍKY KOMU JSEM KUCHAŘ

Inspirací mi byli pánové Septime a jeho Grand restaurant a Sváťa Kuřátko z Rozpaků kuchaře Svatopluka čili Funès a Dvořák. Když jsem tahle díla asi v šesté třídě viděl, říkal jsem si, jak musí být kuchařina krásné povolání. Po nástupu do učení mi ale do smíchu nebylo. Pořád jsem poslouchal, že něco dělám špatně. Pak přišel zlom a já si mohl říct, jak dobře jsem si vybral.

PROČ MĚ NEZLÁKALA PRAHA

Stěhování u nás nikdy nebylo téma, i když nabídky jsem měl. My jsme Táboráci, Jihočeši. Tady to milujeme. A navíc mám hodně rád přezdívku kuchařský král jižních Čech. Nerad bych o ni přišel.

V ČEM JSEM SI ZAHRÁL

V seriálu Ohnivé kuře jsem hrál sám sebe. I jméno mi nechali.

(Jana: Martin se před kamerou cítí jako doma.)

Já jsem odjakživa prdlouš, co se rád předvádí. Svého času jsem si říkal, že by bylo fajn zkusit si něco moderovat. Za možnost být porotce v Česku na grilu jsem nesmírně rád. Jde o velkou zkušenost. A taky... byla by škoda, kdyby ten usměvavý, mladý a hezký kluk byl jenom zalezlý v kuchyni.

PO KOM JSEM EXTROVERT

Vůbec netuším. Podle všeho jsem se poněkud vymkl. Co vím, všichni předci byli rodinně založení jedinci klidných povah. Nikdo ani nepracoval ve stejném oboru. U nás to byl samý zedník, strojař nebo pokrývač.

JAKÁ JE JANA

Úžasná ženská, která mi je obrovskou oporou. Řeším s ní všechno. Je pro mě taky pořád maximálně atraktivní. Když nepočítám pár vznětlivých momentů, je hodně klidná, což je vlastnost, kterou skvěle doplňuje moji náturu. A je o půl roku rozumnější.

S ČÍM MI POMOHLA

Když jsem odcházel do restaurace hotelu Palcát, chtěl jsem začít i s novým jménem podniku, který mě ale ne a ne napadnout. Až Jana řekla: Hele, dej slovo palcát do internetového překladače a zkus různé jazyky. Angličtina ukázala mace a já měl jasno.

NA ČEM TEĎ PRACUJU

Začínám chystat druhou kuchařku, z čehož jsem nadšený. První se týkala české kuchyně, druhá bude jakýmsi ohlédnutím za mojí kuchařskou kariérou a přehlídkou toho nejlepšího z ní. Měla by vyjít před Vánoci.

Jana Svatková o seznámení a domácnosti

KDE JSEM MARTINA POZNALA

Na taneční zábavě. Martin a jeho kamarádi tam přišli z recese oblečení do pyžam. Když jsme o hudební pauze seděly s kamarádkami na parketu a popíjely víno, dali se s námi do řeči. Martin mě hned zaujal. Upovídaný srandista, vlastně můj opak. Hodně mě bavil. A tak jsme si domluvili první rande v Táboře.

Jana Svatková Jana Svatková s manželem Vystudovala strojní průmyslovku a jejím prvním povoláním byla pozice technika na stavbě jaderné elektrárny Temelín. Krátce nato začala dálkově studovat průmyslovku stavební. „Tahle škola mě od začátku bavila daleko víc,“ říká. Po druhé maturitě se stala geodetkou. S Martinem se dali dohromady, když jim bylo devatenáct. Mají dvě dcery, kterým je třináct a šestnáct.

JAK ČASTO VAŘÍ DOMA

O víkendech většinou vaří on.

(Martin: Řekni, jaký den je u nás z kuchařského pohledu zásadní.)

Myslí čtvrtek, kdy vždycky řešíme, co se bude vařit o víkendu. Začnou padat návrhy a k tomu poznámky, kdy jsme dané jídlo měli naposledy a tak. Rád by možná někdy zkusil i něco odvážnějšího, ale my jsme doma v jídle dost konzervativní.

(Martin: Když uděláme hranolky a čínu, děti křičí: Máma s tátou na Hrad!)

JAKÁ JSEM KUCHAŘKA

Vařit umím, ale žádná kuchařská hvězda nejsem. Jsem spíš přes sladká jídla, to je moje docela silná disciplína, ke které Martina vůbec nepouštím.

PROVOZ NAŠÍ DOMÁCNOSTI

Máme to doma trochu obráceně. Martin sleduje, co je potřeba dokoupit do lednice a špajzu. Já řeším garáž, nářadí a co je třeba opravit. Když nám vypadnou pojistky, s čelovkou se k nim vydávám já.

V ČEM SE NESHODNEME

A víte, že mě vůbec nic nenapadá?

(Martin: Bodejť by jo, máme totiž jasně vymezená rozhodovací území. Já mám od velení restauraci, doma poslouchám. A představte si, funguje nám to takhle skvěle.)

Už vím, neshodneme se v otázce pálivosti některých jídel. Martin někdy rád ostřejší. Docela banalita, viďte?

CO MÁM NA MARTINOVI RÁDA

To, čím mě zaujal při prvním setkání – jak je neuvěřitelně zábavný. Taky je hodně průbojný, což se leckdy hodí. A v neposlední řadě je hodně starostlivý.

CO NÁS TEĎ ZAMĚSTNÁVÁ

Rekonstruujeme dům a vedlejší usedlost, takže si hrajeme na zedníky a zahradní architekty. Pořád kolem toho něco vymýšlíme. Naštěstí máme po ruce dědu, to je náš stavitel-odborník. My mu děláme v podstatě přidavače. Celé dny prosedím u počítače, takže jsem ráda, že můžu někdy něco dělat rukama.

KAM CHCEME NA DOVOLENOU

To bychom rádi věděli. Přemýšlíme jak nad termínem, což s ohledem na některé Martinovy projekty není sranda, tak nad místem. Jenom nerada létám, takže jezdíme autem.